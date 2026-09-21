Tras una jornada de resultados dispares, Kylian Mbappé, que perdió con el Real Madrid ante el Atlético de Madrid por 2-1, y Ousmane Dembélé, que ganó con el París ante el Olympique de Marsella por 2-1, volverán a coincidir en el estadio de Clairefontaine con el inicio de la era de Zinedine Zidane.

Las dos estrellas de la selección francesa no encontrarán tiempo para descansar, ya que se preparan para los partidos ante Turquía (25 de septiembre), Bélgica (28 de septiembre y 5 de octubre) e Italia (2 de octubre).

No obstante, todas las miradas estarán puestas en ellos, pues se espera con impaciencia su reencuentro tras las declaraciones de Mbappé sobre el Balón de Oro.

Después del anuncio de la lista de nominados al Balón de Oro, la estrella del Real Madrid no dudó en hablar de su compañero. Dijo: "¿Dembélé? Siempre se le vio como un jugador con talento. A mí siempre se me vio como el elegido. Estuve en la cima desde el principio, muy pronto. Su trayectoria fue diferente, sufrió lesiones, pero lo compensó".

Luego añadió: "En algunos años, me consideré el mejor jugador del mundo. No veía a ningún jugador más fuerte que yo. Después, cuando Messi llegó a la gala y ganó, dije que el mejor jugador estaba en el podio de premiación. Sin problema. Y cuando ganó Cristiano, dije lo mismo... En cuanto a los demás, los observé, e incluso ganando él el Balón de Oro, nunca intercambiaría mi lugar con el suyo".

Después de que Dembélé se viera afectado por las críticas, las declaraciones no le gustaron y respondió a través del canal "Ligue 1+" diciendo: "A lo largo de mi carrera, no he dicho ni una palabra, he trabajado increíblemente duro. Como he dicho, nunca fui el jugador elegido, pero trabajé duro, y el año pasado fui recompensado por un gran año con el París Saint-Germain. En cuanto a este año, ya veremos, sin presión, solo relájate".

Antes de que Dembélé declarara al mismo canal que le daría el Balón de Oro a Khvicha Kvaratskhelia.

Y añadió: "Estaría muy contento porque él también se lo merece. Ha tenido una temporada excepcional. Para mí, es el mejor jugador del mundo. Por eso merece el Balón de Oro".

El diario "L'Équipe" confirmó, este lunes, que la respuesta de Dembélé sorprendió a Mbappé, quien evidentemente no esperaba tal réplica.

¿Intentará Zinedine Zidane, en su primera convocatoria con la selección francesa, calmar de inmediato la polémica alineando a los jugadores implicados?

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Al ser contactadas por el diario "Sport", fuentes de la selección francesa y del nuevo cuerpo técnico aseguraron que no existe ningún problema, y prefirieron remitir a los jugadores a las declaraciones de Zidane durante su última rueda de prensa.

Zidane dijo: "No quiero poner fin a la diversión y al debate. La diversión y el debate ocurren a diario; estos son los debates, forman parte del juego. Sé lo que se siente al ganar el Balón de Oro, y todo jugador lo desea. Hay debates, y eso es normal. Creo que el asunto se desarrolla sobre todo fuera de la selección, pero internamente no habrá ningún problema. Nos centraremos en disputar estos cuatro partidos, empezando por Turquía".

Está claro que Zidane tiene otras prioridades. Corresponde a Mbappé y a Dembélé resolver sus diferencias de forma amistosa.