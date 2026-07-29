Son apenas 7,5 millones de euros los que revela un vistazo superficial a los ingresos por traspasos de Real Madrid en el verano de 2026 hasta ahora. Fran García se marchó por cuatro millones de euros al Real Betis de Sevilla. Y Mario Martín, ya cedido la pasada temporada al Getafe CF, fue fichado ahora en propiedad por el rival en LaLiga de los madrileños por 3,5 millones de euros. Eso es todo, de momento.

Pero, al mirar con más detalle, se aprecia lo siguiente: en realidad, Real se ha financiado por completo su verano de fichajes hasta ahora con ventas de jugadores. Bernardo Silva e Ibrahima Konaté llegaron gratis, por Denzel Dumfries se pagaron 20 millones de euros al Inter de Milán y Marc Cucurella le costó a Real 55 millones de euros al sacarlo del Chelsea FC. Si se suman los 15 millones de euros de indemnización que hubo que pagar para sacar al nuevo entrenador José Mourinho de su contrato en vigor con el Benfica, los blancos han invertido hasta la fecha 90 millones de euros.

Sin embargo, por ahora figura un claro saldo positivo en materia de traspasos. ¿La razón? Gracias a una jugada inteligente que Real aplicó de forma consecuente en los últimos años cuando dejaba salir a un talento, entraron en las arcas blancas, incluidos los 3,5 millones por el recientemente cedido Mario Martín, más de 110 millones de euros por jugadores que la temporada pasada ni siquiera formaban parte de la plantilla. Cero pérdida de efectivos, por tanto, y sí ingresos elevados y muy importantes que a primera vista pasaron casi desapercibidos.

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¿Cómo es posible? La palabra mágica es: porcentaje de futura venta. O, formulado con más precisión: un generoso porcentaje de futura venta de nada menos que el 50 por ciento. El ejemplo más destacado es un recién proclamado campeón del mundo. Así puede llamarse con justicia Víctor Muñoz desde el 19 de julio, aunque no disputó ni un minuto con España en el Mundial 2026.

El jugador de 23 años, originario de Barcelona y descartado en su día en la cantera del eterno rival de Real, el Barça, se marchó precisamente a Madrid con 18 años. Como el salto al primer equipo parecía fuera de alcance, Real dejó salir a Muñoz rumbo a CA Osasuna en 2025. Allí explotó el atacante, se convirtió en internacional español y valió 40 millones de euros para el Liverpool FC. Volviendo al porcentaje de futura venta: la mitad fue a parar a las cuentas de Real, 20 millones de euros ganados rápidamente. Aún mejor para los blancos: como el año pasado ya habían recibido de Osasuna 25 millones de euros por el traspaso de Muñoz, la cifra total asciende incluso a 45 millones de euros ingresados por un jugador con apenas cuatro apariciones con el primer equipo.

El traspaso de Mario Gila al Milan le deja 15 millones de euros a Real Madrid

Mientras tanto, en el caso de Mario Gila entraron así como así 15 millones de euros en las arcas blancas. El central, igual que Muñoz, es de Barcelona; Real lo incorporó a su cantera con 18 años desde el Espanyol. Más adelante, a Gila le bastó para disputar dos breves apariciones con el primer equipo, mientras que a través del Castilla el defensor se ganó la oportunidad de asumir retos mayores en otro sitio. La Lazio de Roma se lo llevó a Italia en 2022 y, hace poco, Gila dio el salto al AC Milan por 30 millones de euros. Real pudo celebrar el 50 por ciento de esa cantidad.

En total, 21,75 millones de euros llegaron entretanto desde Bournemouth al Bernabéu sin hacer ruido. 9,25 millones de euros de esa cifra se los reportó Álex Jiménez a su club de formación. El jugador de banda se formó durante mucho tiempo en la cantera de Real, y aún como jugador sub-19 se marchó en 2023 inicialmente cedido al AC Milan; un año después llegó el traspaso definitivo a San Siro. Jiménez nunca disputó un partido con el primer equipo de los blancos, pero gracias a su marcha de Milán a Bournemouth, los blancos ingresaron con el canterano una considerable suma millonaria. El futbolista de 21 años ya había sido cedido la pasada temporada por el Milan a Inglaterra, y ahora Bournemouth ejecutó la opción de compra de 18,5 millones de euros para, poco después, ceder a Jiménez a la Fiorentina.

Quien sí jugará realmente en Bournemouth la próxima temporada es Álvaro Rodríguez. En su día, Real incorporó al delantero centro desde Girona en categoría sub-17 y, a diferencia de Jiménez, a Rodríguez sí le alcanzó al menos para tener una que otra aparición con el primer equipo. Pudo jugar diez veces con el primer equipo de Real, y entre ellas firmó incluso una actuación muy especial: en febrero de 2023, tras entrar para el último cuarto de hora en el derbi de la ciudad contra el Atlético, Rodríguez evitó la derrota del equipo entonces entrenado por Carlo Ancelotti ante el rival local con su gol del 1-1. El asistente: nada menos que Luka Modric.

Real Madrid: Nico Paz representa el mayor ingreso de todos

Por encima de todo, sin embargo, Rodríguez se hizo interesante para otros clubes de renombre a través del Castilla y, tras una cesión al Getafe, en 2025 el Elche CF puso sobre la mesa 14,5 millones de euros por el atacante. Un año después, y tras una buena temporada en LaLiga, Bournemouth consideró que Rodríguez valía ahora 25 millones de euros. Es decir, 12,5 millones de euros para Real.

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Sin embargo, el mayor trozo de esos algo más de 110 millones de euros en ingresos por traspasos casi inadvertidos lo debe el subcampeón de España a otro porcentaje de futura venta. Nico Paz, uno de los mayores talentos de su cantera, fue traspasado por Real al Como en 2024. Allí el mediapunta progresó de maravilla, pero su futuro inmediato no está en Madrid, sino sigue estando en Como. Aunque Real ejecutó la cláusula de recompra por valor de nueve millones de euros, los italianos mantuvieron a Paz en sus filas por unos 60 millones de euros. Haciendo cuentas, eso supone 51 millones de euros para Real, que además se aseguró una nueva opción de recompra para 2027.

En lo que respecta al rentable modelo del porcentaje de futura venta, el tope para Real este verano podría todavía no haberse alcanzado. Con Sergio Arribas, los blancos podrían ganar próximamente con otro jugador que últimamente ya ni siquiera formaba parte de la plantilla. El mediapunta ofensivo, formado en Real, ha despertado el interés de clubes mayores gracias a una temporada sobresaliente con el equipo español de Segunda División UD Almería, con 33 participaciones directas en gol en 47 partidos. Al parecer, Benfica es quien llama con más fuerza a la puerta por Arribas; se habla de 12 millones de euros de traspaso. Seis millones de esa cantidad irían directamente a parar a Madrid.