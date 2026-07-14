«¡Ha fichado a un robot!»... El presidente de Brasil critica a Ancelotti: «Qué vergüenza»

Las críticas contra el entrenador italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, se han intensificado Tras la sorpresiva eliminación en octavos de final del Mundial 2026, las críticas llegaron hasta el presidente Lula da Silva, quien lanzó duras declaraciones.

Durante una visita oficial al Instituto Tecnológico «MAWA» de São Paulo, el mandatario aprovechó para criticar y burlarse del técnico, quien se espera permanezca en el cargo hasta el Mundial 2030.

Ancelotti llegó con la misión de devolver el título mundial que Brasil no gana desde 2002, pero el opaco juego de la “Seleção” terminó con una sorpresiva eliminación a manos de Noruega.

El robot es más feroz que nuestros jugadores.

Durante su visita al Instituto Tecnológico, Lula elogió un prototipo de robot creado por un estudiante y lo usó como ejemplo para criticar al técnico.

Lula, sarcástico, afirmó: «Le voy a enseñar este robot a Ancelotti. El chico lo diseñó con verdadera agresividad; parece Mbappé o Haaland. Chuta bien; Ancelotti podría ficharlo, y seguro nos traería el Mundial».

Luego recordó: «¿Saben quién es Ancelotti? Es el seleccionador que viajó al Mundial con decenas de acompañantes y solo regresó un jugador en el avión oficial. Una vergüenza».

Danilo, solo a bordo del avión.

La alusión era clara: Danilo, único jugador que regresó en el avión oficial tras la temprana eliminación del Mundial, mientras el resto de la delegación, incluidos cuerpo técnico y futbolistas, viajar directamente a otros países para pasar sus vacaciones de verano lejos de la ira de la afición brasileña.

No es la primera vez que el presidente critica a Ancelotti: ya se burló de la convocatoria de Neymar en el Mundial, a quien llamó «el primer futbolista que teletrabaja» por su bajo rendimiento.

La presión sobre el técnico italiano crece.

Ancelotti, campeón con clubes, vive su momento más difícil como seleccionador: la opinión pública pide su destitución pese a que su contrato llega hasta el Mundial 2030 en Sudamérica.