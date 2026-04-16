Ha fallecido el exguardameta del Arsenal y del Liverpool Alex Manninger (48)

Alex Manninger, exguardameta de Arsenal, Juventus y Liverpool, ha fallecido a los 48 años tras ser atropellado por un tren mientras estaba en su coche, según medios austriacos.

El suceso ocurrió cerca de Nussdorf am Haunsberg, cerca de Salzburgo, cuando el exguardameta cruzaba un paso a nivel sin barreras y su coche fue impactado por un tren.

Recibió primeros auxilios, pero fueron inútiles. El maquinista y los pasajeros del tren resultaron ilesos.

Manninger disputó 33 partidos internacionales con Austria entre 1999 y 2009. La Federación Austriaca de Fútbol reaccionó con conmoción: «El mundo del fútbol pierde a una persona especial».

Antes de recalar en el Arsenal en 1997, había jugado en varios equipos austriacos. Con los ‘gunners’ actuó principalmente como segundo portero y disputó 64 partidos, conquistando cuatro títulos: una Liga, una FA Cup y dos Community Shield.

Después jugó en Italia, donde ganó el Scudetto con la Juventus en 2012. En la 2016/17, su última temporada, perteneció al Liverpool sin llegar a debutar.

Con Austria disputó 33 partidos internacionales y formó parte de la selección en la Eurocopa 2008 celebrada en su país, aunque no llegó a jugar ningún minuto.