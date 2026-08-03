El Inter de Milán busca reforzar sus opciones en las bandas antes del inicio de la nueva temporada, colocando más de un nombre sobre la mesa de negociaciones, en su afán por cerrar un fichaje que otorgue al equipo mayor flexibilidad en el flanco izquierdo.

Según el periodista Gianluca Di Marzio, el Inter ha entablado contactos preliminares con los representantes del argentino Nico González, jugador de la Juventus, de cara a una posible incorporación durante el mercado de fichajes estival.

El informe señaló que el extremo del Ittihad saudí Moussa Diaby sigue siendo el objetivo prioritario de la dirección del "Nerazzurri", pero las complicaciones del fichaje, ya sea por su valor económico o por el apego del Ittihad a sus condiciones, han empujado al club italiano a buscar otras alternativas.

El nombre de González ha pasado a despertar un interés creciente dentro del Inter, sobre todo porque el club ya siguió al jugador el verano pasado antes de su traspaso al Atlético de Madrid en calidad de cedido.

Y pese a que el internacional argentino no ofreció una temporada convincente con el Atlético de Madrid, recuperó parte de su nivel durante su participación con la selección de su país en el Mundial 2026, donde desempeñó un papel influyente en el costado izquierdo.

El Inter considera que González, aunque no ocupa la posición de lateral-carrilero de forma natural, posee las cualidades físicas y la flexibilidad táctica que permiten emplearlo en ese rol, además de su capacidad para jugar tanto en la banda derecha como en la izquierda.

El informe añadió que la salida de González de los planes de la Juventus podría facilitar las negociaciones, lo que convierte al fichaje en una opción práctica para el Inter, especialmente dada la variedad de posiciones que el jugador puede ocupar.

Lee también: La otra cara del Mundial: gesta saudí en lo más alto y Marruecos brinda a África una oportunidad de oro

Lee también: El Chelsea cambia de política: Alonso encuentra al sustituto de Cucurella en LaLiga