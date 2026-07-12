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Karim Malim

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¿Ha decidido ya Mohamed Salah su destino? Una nueva jugada le acerca a una gran sorpresa

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Tras su marcha del Liverpool

La incertidumbre sobre el futuro de Mohamed Salah crece tras una foto que su agente, Rami Abbas, publicó en Instagram desde Estambul, avivando los rumores sobre su próximo destino.

Abbas publicó una foto desde Estambul sin explicar el motivo de su visita, pero su presencia en Turquía se produjo en un momento delicado, coincidiendo con la polémica sobre el futuro de Salah, quien aún no ha anunciado su próximo club tras dejar el Liverpool.

Su presencia en la ciudad coincide con informaciones de la prensa turca que aseguran que el Galatasaray está cerca de cerrar su fichaje para la próxima temporada.

Salah cerró nueve años de éxitos en Liverpool y busca nuevo destino.

Se espera que Salah defina su futuro en los próximos días, mientras continúan las negociaciones.

Desde su salida del Liverpool, ha recibido ofertas de Arabia Saudí, Estados Unidos e Italia, además del creciente interés turco.

Tras el Mundial 2026, donde Egipto cayó en octavos ante Argentina, el jugador regresó a su país.

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