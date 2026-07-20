Raphinha se reincorpora al Barcelona tras recuperarse de su lesión muscular en el Mundial 2026.

El jugador ha tenido un verano complicado tras lesionarse el isquiotibial con Brasil en el Mundial.

El Barcelona realiza una pretemporada de ocho días en Inglaterra y jugará un amistoso contra el Birmingham City el 31 de julio, como parte de su preparación para la temporada 2026-2027.

Según Javi Miguel, de AS, se unirá al grupo el 27 de julio.

Ni el jugador ni sus representantes contemplan una salida, pese a los rumores que le sitúan en la liga saudí, y desean seguir en el Barça.

En Inglaterra podría sumarse el recién llegado Karim Ademi, mientras que la incorporación del portugués João Cancelo aún depende de que el Barcelona formalice su fichaje.

La situación de Frenkie de Jong sigue siendo incierta: se somete a evaluaciones médicas por su rodilla y aún no hay fecha de regreso.

Rafinha, de 29 años, confía en recuperar su mejor nivel y ganarse un puesto en el once de Hans Flick tras las lesiones que mermaron su participación la temporada pasada.

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