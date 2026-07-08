Un senador paraguayo criticó a Kylian Mbappé tras el partido del Mundial 2026.

Todo empezó tras el pitido final del encuentro entre Paraguay y Francia, cuando el portero Orlando Gil se enfrentó a Mbappé y la afición local se enzarzó con el jugador del Real Madrid.

Días después, la senadora Celeste Amarilla lo criticó con dureza e incluso hizo comentarios racistas.

Hoy se le ha sumado su compañero en el Senado, Juan Carlos «Nano» Glafierna, cuyas declaraciones sobre Mbappé han traspasado todos los límites.

Según el diario «Marca», el senador Juan Carlos acusó al astro francés de «homosexualidad».

En el Senado declaró: «Caseres (el jugador paraguayo) tenía que marcar a uno de los mejores del mundo, ese engreído de Mbappé».

Y añadió: «En una jugada, este engreído le dijo a Cáceres: “¿Quieres darme un beso?”. Cáceres respondió: “¿Por qué no, ya que estamos aquí?”».

Al acusar a Kylian de homosexualidad, afirmó: «Mbappé ya tiene antecedentes con hombres».

El jugador argentino había contado a TyC Sports, tras la eliminación de Paraguay en octavos de final por 1-0 ante Francia: «Mbappé me dijo: “¿Qué? ¿Quieres darme un beso?”... Y yo le respondí: “Bueno, ya que estás aquí”».