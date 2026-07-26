Vinicius Junior se aferra a continuar en el Real Madrid, en un momento en el que aumenta la incertidumbre sobre su futuro en el club, con su contrato entrando en su último año y sin indicios claros hasta ahora de que se vaya a alcanzar un acuerdo de renovación, según el periodista español especializado en la información del conjunto blanco, Jorge Picón.

Picón afirmó este domingo que el entorno de Vinicius asegura que la prioridad del jugador no ha cambiado: renovar su contrato con el Real Madrid, mientras que el Arsenal confirma de manera extraoficial su interés en la estrella brasileña.

Por otro lado, fuentes cercanas al jugador señalan que, hasta el momento, nadie del club inglés se ha puesto en contacto con ellos de forma directa.

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Y pese al deseo de Vinicius de continuar, la posibilidad de renovar su contrato sigue siendo complicada, ya que la distancia entre ambas partes no ha cambiado desde hace meses, mientras que la directiva del Real Madrid no muestra intención de mejorar su oferta actual.

De hecho, el club comunicó a los agentes de Vinicius que, aunque la renovación del contrato del jugador es una prioridad, el Real Madrid estaría dispuesto a llegar a un acuerdo para su venta si desea marcharse, especialmente ante el creciente riesgo de perderlo gratis en 2027.

Se espera que Vinicius regrese a Madrid a finales de esta semana, en medio de un clima de expectación sobre su futuro, con la cuenta atrás en marcha.



