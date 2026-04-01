Ha comenzado, pero... Se desvelan los entresijos de las negociaciones entre la selección de Ghana y Renard

Según informan algunos medios de comunicación, la Federación Ghanesa de Fútbol está negociando con el francés Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, para que dirija a las «Estrellas Negras» en el Mundial de 2026.

El diario francés «L'Équipe» había confirmado que Renard desea abandonar el banquillo de la selección saudí antes del inicio del Mundial de 2026, ya que considera difícil alcanzar el éxito con ella dadas las circunstancias actuales.

El periódico señaló que la Federación Ghanesa de Fútbol está considerando contratar al entrenador francés para dirigir la selección absoluta, en sustitución de Otto Addo, quien fue destituido de su cargo este mes de marzo, a menos de dos meses y medio del inicio del Mundial.

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El diario saudí «Al-Yaum» ha confirmado estas noticias, revelando que existe un interés real por parte de la Federación Ghanesa de Fútbol en contar con los servicios del entrenador francés para el Mundial.

El periódico señaló que la Federación Ghanesa ya ha iniciado contactos con Renard, aunque a través de su agente, para conocer su postura respecto a dirigir a las «Estrellas Negras».

Al mismo tiempo, la Federación de Fútbol de Ghana no ha iniciado aún las negociaciones de manera oficial, a la espera de la postura de la Federación Saudí de Fútbol, sobre todo teniendo en cuenta que el contrato de Renard se extiende hasta junio del próximo año.

Cabe recordar que Renard comenzó su carrera como entrenador en el continente africano con la selección de Ghana, concretamente entre 2007 y 2008, como asistente del técnico francés Claude Le Roy, antes de que se destituyera a todo el cuerpo técnico.