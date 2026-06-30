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Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images
Abdelmawgood Samir

Traducido por

¿Ha apostado por Marruecos? Guardiola sorprende a todos y revela qué selección desea que gane el Mundial

World Cup
Marruecos
Francia
Inglaterra
España
Brazil
Argentina
Marruecos
Francia
Inglaterra
España
Brasil
Argentina

Se han clasificado numerosas selecciones

Pep Guardiola ha señalado las selecciones con más opciones de ganar el Mundial 2026 antes de los dieciseisavos y cree que varias potencias lucharán por el título.

Guardiola admitió a la prensa que desconoce quién será el próximo campeón: «No lo sé, ojalá supiera la respuesta porque eso me reportaría mucho dinero», subrayando lo difícil que es predecir el ganador.

Mencionó a Francia y España como favoritas, elogió la estabilidad de «La Roja» y su cantera del Barcelona, y recordó sus recientes títulos europeos.

También mencionó a Argentina, por la presencia de Lionel Messi, y a Brasil.

No mencionó a Marruecos pese a su buen rendimiento reciente.

A título personal, Guardiola deseó que Inglaterra gane el torneo: «Por razones obvias: viví allí durante diez años».

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