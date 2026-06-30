¿Ha apostado por Marruecos? Guardiola sorprende a todos y revela qué selección desea que gane el Mundial

Pep Guardiola ha señalado las selecciones con más opciones de ganar el Mundial 2026 antes de los dieciseisavos y cree que varias potencias lucharán por el título.

Guardiola admitió a la prensa que desconoce quién será el próximo campeón: «No lo sé, ojalá supiera la respuesta porque eso me reportaría mucho dinero», subrayando lo difícil que es predecir el ganador.

Mencionó a Francia y España como favoritas, elogió la estabilidad de «La Roja» y su cantera del Barcelona, y recordó sus recientes títulos europeos.

También mencionó a Argentina, por la presencia de Lionel Messi, y a Brasil.

No mencionó a Marruecos pese a su buen rendimiento reciente.

A título personal, Guardiola deseó que Inglaterra gane el torneo: «Por razones obvias: viví allí durante diez años».