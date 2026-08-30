El PSV viajará la próxima semana a Ámsterdam lleno de confianza para el gran duelo contra el Ajax. El conjunto de Eindhoven volvió a exhibir su clase este domingo por la tarde al arrollar al FC Utrecht por un contundente 1-6 y da la sensación de estar ya a pleno rendimiento en la Eredivisie. Guus Til dejó claro en la rueda de prensa que espera con ganas el próximo fin de semana.

«Solo me preocupo si no tengo ocasiones, y en las últimas semanas he tenido bastantes», reflexionó Til tras sus dos primeros goles de esta temporada. «Entonces acaba llegando solo. Tampoco me parece tan grave. Si marcas en un equipo que está funcionando bien, siempre habrá goles. Entonces no importa tanto quién los haga».

Después de un complicado inicio de temporada, con el doloroso batacazo en la Johan Cruijff Schaal ante el AZ y el 2-2 contra el Fortuna Sittard, tanto el PSV como Til parecen haberse soltado por completo con dos victorias convincentes frente al FC Groningen y el FC Utrecht. Por eso, en la sala de prensa se plantea que no parece haber mejor momento para medirse al Ajax.

Til, sin embargo, no está del todo de acuerdo. Aunque la confianza está en su punto más alto en el PSV, también ve que el Ajax ha empezado bien la temporada. «Todos miramos al Ajax y creo que ellos también han arrancado bastante bien este curso. Así que sí, tengo ganas. Creo que será un partido muy caliente».

Aunque ahora mismo las sensaciones son inmejorables en el conjunto de Eindhoven, Til prefiere esperar hasta la próxima semana para decir más sobre el nivel real del PSV. «Sí, aunque los rivales que hemos tenido hasta ahora… tampoco son candidatos al descenso. Sobre el papel, también son partidos complicados. Pero bueno, ya lo veremos la semana que viene».

Til tampoco se sorprende ya por los numerosos cambios dentro de la plantilla. «Para mí no es realmente un tema en el vestuario. Tampoco se habla mucho de ello. Todo el mundo está tan acostumbrado que es algo natural que se vayan jugadores o que lleguen otros».

Por su parte, Til no parece que vaya a marcharse a ningún sitio este verano. «Sí, no me voy a ir así como así», aseguró Til. «Porque aquí estoy muy bien. No me voy a ir por cualquier club. Ha habido algunos clubes, pero no de los que pensara: eso lo hago».