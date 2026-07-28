Guus Til disputó este martes ante el FC Eindhoven (3-0) sus primeros minutos con el PSV desde el Mundial. «Me habría gustado tener unas vacaciones un poco más largas, pero ya sabes cómo funciona», dijo en declaraciones a ESPN.

Til recuerda el Mundial con sentimientos encontrados. Países Bajos quedó eliminada ya en dieciseisavos de final por Marruecos, que estuvo más acertado en la tanda de penaltis tras un partido emocionante. «Es agridulce. Una experiencia fantástica, pero el resultado no fue el deseado».

El jugador del PSV disputó solo 31 minutos en el Mundial, en la segunda parte del partido de la fase de grupos ganado por 5-1 ante Suecia. «Siempre estaba preparado para entrar. Fueron 31 minutos, al parecer no daba para más».

No puede decirse que haya tenido realmente un descanso tras el Mundial, lamenta el centrocampista, que también puede actuar en ataque. «Después del Mundial pude disfrutar de una semana y media de vacaciones y luego vuelve a empezar. Me habría gustado algo más, pero ya sabes cómo funciona».

Til no siguió entrenándose durante sus vacaciones. «Durante diez días no hice absolutamente nada, si no te importa», señaló el internacional neerlandés, que llevó el brazalete de capitán en el derbi de la ciudad de la luz contra el Eindhoven.

Queda por ver si Til será titular el domingo ante el AZ en el partido por la Supercopa de los Países Bajos. «No lo sé, ya lo veremos. Hoy fueron sesenta minutos, el resto depende del entrenador».