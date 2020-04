Gutty Estrada se retiró para no quitarle un lugar a los jóvenes

El ex jugador de Tigres reveló que tuvo algunas ofertas para seguir jugando, pero no quería interrumpir el progreso de los talentos.

Iván Estrada puso punto final a su carrera luego del Apertura 2018, torneo en el que culminó su contrato con Tigres. Sin embargo, el Gutty reveló que tuvo ofertas para jugar en otros equipos pero las rechazó, debido a que no quería quitarle la oportunidad a los talentos emergentes.

"En Primera ‘A’ sí me ofrecieron tres opciones, pero no era lo mismo, sentí que esa opción no era para mí, lo vi como una oportunidad para un chavo que podría aprovecharla. ¿Para qué le iba a quitar ese lugar a alguien que lo iba a disfrutar más que yo?”, reconoció a Mediotiempo.

Gutty no tuvo participación en su última temporada con Tigres, razón por la que esperaba contar con una nueva oportunidad para retirarse con más minutos en el campo. Sin embargo, esa oportunidad nunca se dio y tuvo que conformarse con lo conseguido durante su paso en Nuevo León.

"Sí le busqué cuando me quedé sin contrato en Tigres, pero no con muchas ganas, me quedó la única cosquillita que quería terminar jugando. En Tigres jugué muy poco en el último año y le busqué retirarme en alguno de los equipos en los que estuve, pero no se dio", concluyó.