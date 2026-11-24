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Gustavo Varela se ha convertido en la revelación de la Serie A: pasó de ser un suplente barato del Benfica a un goleador implacable en el AC Monza y ha despertado el interés del Inter y el AC Milan.

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La gran historia de la presente temporada de la Serie A la protagoniza un joven delantero portugués que llegó a Italia sin hacer mucho ruido. El AC Monza lo fichó del Benfica en julio de 2026 por una cifra que, según se informó, fue de 3,5 millones de euros. Su inmediata explosión goleadora ha sorprendido a los aficionados de toda Europa.

Los grandes clubes europeos envían ahora a sus máximos responsables al U-Power Stadium cada jornada. El jugador de 21 años combina una potencia física poco habitual con velocidad y una eficacia implacable en el área. Ya no se le considera únicamente una promesa, sino un futbolista capaz de decidir partidos.

Su formación entre Lisboa y Salónica

Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela dio sus primeros pasos en el fútbol base portugués con Miúdos Talentosos y el Sporting CP. En 2016 se trasladó a Grecia para continuar su formación técnica en el PAOK de Salónica, donde jugaba su padre, Fernando Varela. El Benfica se movió con decisión para llevarlo de vuelta a su Lisboa natal en enero de 2022.

En el Benfica, Varela fue ascendiendo por las categorías inferiores y marcó 14 goles en 56 partidos con el Benfica B en la Liga Portugal 2. Debutó con el primer equipo el 17 de mayo de 2024, cuando entró como suplente ante el Rio Ave. Para garantizarle minutos de juego, el Benfica lo cedió al Gil Vicente, de la Primeira Liga, durante la temporada 2025/2026.

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Durante su año en Barcelos, Varela anotó seis goles ligueros en 32 partidos. Pese a su evidente potencial, el Benfica decidió autorizar su salida definitiva en julio de 2026. El Monza lo fichó por 3,5 millones de euros con un contrato de cuatro años, hasta junio de 2030.

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El nuevo referente goleador del Monza bate récords

A las órdenes de Ivan Jurić, Varela ha firmado un comienzo histórico en la máxima categoría italiana. En su último partido, el 23 de noviembre de 2026, marcó dos goles contra la Fiorentina: uno de penalti y otro con un magnífico remate de tacón. Ese doblete elevó su cuenta a 11 goles en 12 partidos de la Serie A y a 13 tantos en 12 encuentros entre todas las competiciones.

Varela se convirtió en el tercer jugador en 50 años que alcanza los diez goles en sus primeros 11 partidos de la Serie A. Se suma así a una selecta lista en la que solo figuraban Vincenzo Montella, que lo logró en 1997, y Diego Milito, en 2008. Además, la Serie A reconoció oficialmente su rápida progresión al nombrarlo mejor joven del mes de octubre de 2026.

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Su extraordinario registro goleador le valió su primera convocatoria con la selección absoluta de Portugal, dirigida por Jorge Jesus, para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA de noviembre de 2026. "Hasta que llegué aquí estaba nervioso... pero me recibieron bien", admitió Varela al incorporarse a la concentración de la selección absoluta. Jorge Jesus elogió públicamente su instinto goleador y subrayó que marcar con tanta regularidad en Italia exige una "calidad extraordinaria".

Los gigantes europeos preparan grandes ofertas para enero

El valor de mercado de Varela se ha disparado desde su fichaje en verano. El director deportivo del Inter de Milán, Dario Baccin, acudió personalmente al Brianteo el 23 de noviembre de 2026 para observar al delantero. Además del Inter, el AC Milan, el Nápoles, la Juventus y el Tottenham han mostrado interés de cara al próximo mercado de invierno.

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El entrenador del Monza, Ivan Jurić, ha reconocido abiertamente que será difícil retener a su delantero titular más allá de enero. "Si alguien nos ofrece 50 millones de euros en enero y reconstruimos la plantilla, me parecería bien", admitió Jurić.

El Benfica conserva un importante interés en el futuro de Varela gracias a una cláusula que le otorga el 20 % de una futura venta y a un derecho de tanteo para igualar cualquier oferta que llegue. Con varios aspirantes a la Champions League en busca de un goleador contrastado, Varela apunta a ser uno de los protagonistas cuando se abra el mercado de enero.