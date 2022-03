Gustavo Quinteros se desmarca de la Selección chilena: "Hoy solo pienso en Colo Colo"

Martín Lasarte finaliza su vínculo con la Selección chilena en nueve días y se especula que no será renovado para comandar el siguiente proceso tras la no clasificación de Chile al Mundial de Qatar 2022.

Según reveló El Mercurio, el cargo del estratega charrúa será ocupado interinamente hasta diciembre por uno de los entrenadores de las selecciones menores: Patricio Ormazábal.

“Está descartado buscar un reemplazante inmediato, pues la idea es no dejar amarrado al directorio que gane las elecciones de la ANFP, fijadas para fin de año. El directorio de Pablo Milad no quiere repetir lo que les tocó vivir con Reinaldo Rueda, elegido por Arturo Salah”, asegura el matutino.

En ese sentido, uno de los nombres que surgió para el próximo año es el de Gustavo Quinteros. No obstante, el entrenador de Colo Colo se desmarcó de La Roja y manifestó que en lo inmediato solo piensa en el Cacique que afina detalles para enfrentar a Unión La Calera en el arranque de la octava fecha del Campeonato Nacional 2022.

“Es una pena muy grande que la Selección no haya logrado la clasificación, sobre todo para esta generación que quizás no pueda jugar el próximo Mundial, la próxima Clasificatoria o la Copa América. Creo que el fútbol fue ingrato con ellos, merecían clasificar por todo lo que hicieron por la Selección", comentó el ex entrenador de Bolivia y Ecuador.

Al ser consultado por la posibilidad de dirigir al combinado nacional, el DT de 57 años fue tajante: "Con respecto a lo otro, no voy a contestar. Hoy sólo pienso en el partido de mañana, hay que solucionar un montón de inconvenientes sobre la marcha. Tengo demasiadas cosas importantes que pensar hoy, mañana y así sucesivamente, cuando vengan todos los partidos que tiene que afrontar Colo Colo".

Beausejour candidatea a Sebastián Beccacece

Finalmente, el estratega evidenció su incomodidad respecto a la planificación del duelo de este jueves en el Estadio Monumental dado que perderá a Gabriel Suazo, quien se reincorporó a los trabajos recientemente tras ver acción en la última fecha de las Eliminatorias.

“No vamos a arriesgar al jugador porque jugó hace menos de 48 horas. Es una pena que él tenga que perderse un partido tan importante del club por una tal vez mala planificación del partido. Estamos esperando a Costa, que jugó pocos minutos y ojalá pueda recuperarse del largo viaje”, dijo en conferencia de prensa.

Y sentenció: “No es justo para los seleccionados tener que perderse partido en sus clubes. Debería haber una planificación para que ningún jugador de ningún club pueda perderse partidos en su club y en la Selección. Quieren hacer lo mejor en el club para estar en la Selección, entonces no es justo que se pierdan algunos de los partidos".