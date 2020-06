Gustavo Costas se hizo la prueba del Covid-19: “Estuve con un cagazo bárbaro”

El DT argentino y todo su plantel pasaron por el hisopado obligatorio, antes de reanudar las actividades.

Gustavo Costas no se anduvo con vueltas para explicar lo que experimentó al ser sometido a la toma de muestras del Covid – 19, un punto esencial en el protocolo sanitario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

“La verdad que estuve con un cagazo bárbaro. Transpiré mucho, fue como una espada que me recorría", dijo entre risas el adiestrador de Guaraní a la AM970.

Tras el testeo obligatorio ahora llega la cuarentena domiciliaria: "Me dijo el médico que desde hoy ya no me puedo mover, ni ir al súper”.

Estas medidas sanitarias serán un obstáculo insalvable para Costas continúe realizando el trabajo solidario denominado ‘Tembi’ú Legendario’ y que consiste en la distribuir alimentos en zonas humildes.

“Ya no podré estar, pero esto va a seguir, por lo menos hasta diciembre y después veremos”, comentó.

La próxima semana inician los entrenamientos individuales y el 17 de julio se estaría reanudando el torneo Apertura paraguayo.