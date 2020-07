Gustavo Costas le bajó el pulgar a los amistosos

El DT de Guaraní no está de acuerdo con la limitación de no poder utilizar a todos los jugadores de su plantel, por el protocolo sanitario.

La Asociación Paraguaya de Fútbol dio permiso para realizar partidos amistosos previos a la reanudación del torneo Apertura, marcada para el viernes 17 de julio.

Pero la APF puso condiciones, como tener el control de la organización, poner a prueba su protocolo sanitario y limitar la disponibilidad de los futbolistas para evitar posibles aglomeraciones en los estadios.

Esta última medida no fue del agrado de Gustavo Costas, quien tomó la decisión de seguir con su propia agenda de trabajo.

"Decidimos suspender los amistosos porque no puedo dejar de lado a 8 o 9 jugadores. Me gusta tenerlos a todos, es como partir el grupo, me gusta tenerlos unidos. Trato a todos por igual, es mi manía de trabajo", dijo el entrenador a la AM1080 de Asunción,

"Prefiero hacer fútbol entre nosotros y ponerlos de la mejor manera", remató el adiestrador argentino.

Guaraní había acordado enfrentar a Sportivo este sábado y luego medirse con Sportivo Luqueño, el próximo jueves. Ambos encuentros quedan suspendidos.