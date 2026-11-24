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Ruud Gullit se mostró sorprendido el martes por la noche con la actuación de Kodai Sano en el partido de la Champions League entre el Real Madrid y el PSV (5-1). El analista vio al centrocampista japonés brillar antes del descanso, pero hundirse por completo en la segunda mitad. Tras el encuentro, Gullit intentó encontrar en el plató de Ziggo Sport una explicación al desplome del conjunto de Eindhoven.

El PSV jugó una excelente primera parte en el Santiago Bernabéu y se fue al vestuario por delante gracias a un penalti transformado por Ivan Perisic. El equipo de Peter Bosz tuvo incluso suficientes ocasiones para llegar al descanso con una ventaja mayor.

Guus Hiddink, sin embargo, ya se lo temía. «También dijimos que tenían que marcar al menos tres goles. Se veía venir y, en la segunda parte, fue un duelo entre niños y hombres», afirmó el exentrenador.

Hiddink vio que el conjunto de Eindhoven ya no era capaz de conservar el balón tras el descanso y señaló también la calidad individual del Real Madrid. «Entonces meten a Jude Bellingham, que es un fenómeno, por supuesto. Aparte de ese gol fantástico, también aporta muchísima energía al equipo».

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Gullit subrayó que la entrada de Dean Huijsen e Ibrahima Konaté también marcó una diferencia enorme. «Esos dos centrales salieron enseguida, porque tampoco habían hecho gran cosa. Ni siquiera en ataque. Entonces entran Huijsen y Konaté y, de repente, todo va tres veces más rápido».

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Aunque el dominio del Real Madrid obligó al PSV a replegarse, Gullit cree que el conjunto de Eindhoven pudo hacerlo mejor. El exfutbolista destacó en particular la actuación de Sano, que cometió un error en el 3-1 de Kylian Mbappé.

«Hubo momentos en los que sí podían conservar el balón. Y fue muy raro: Sano estuvo magnífico en la primera parte y fue terriblemente malo en la segunda. De verdad, cada balón acababa en los pies del rival».

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Gullit también criticó a los centrales del PSV, molesto por la forma en que lanzaban el balón hacia delante. «Piensas: conservad el balón un momento. Cuanto más tiempo lo tengas, menos te golpeará ese tsunami. Sencillamente no lo consiguieron, aunque sí tuvieron oportunidades para hacerlo».

Según Gullit, el PSV recibió en Madrid una lección especialmente dolorosa. «Te hacen sentir que puedes sacar algo. Entonces piensas: esto va bien. Tienes libertad y empiezas a jugar».

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«Entonces piensas que en la segunda parte también vas a poder jugar a gusto y, de repente, todo va mucho más rápido y hay muchísima calidad», prosiguió Gullit.