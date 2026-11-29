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El Borussia Dortmund sufrió ante el Bayer Leverkusen su primera derrota de la temporada en la 11.ª jornada de la Bundesliga. El resultado fue merecido tras un partido en el que se mostró pasivo durante largos tramos, aunque sigue líder. Las notas y el análisis de cada jugador.

Felix Nmecha, el mejor del Dortmund junto al portero Gregor Kobel, adelantó pronto al BVB tras una gran jugada individual entre la defensa del Leverkusen (8'). Sin embargo, a partir del minuto 20 el Leverkusen fue a más y generó numerosas ocasiones. Serhou Guirassy impidió que subiera al marcador un gol de cabeza de Nico Schlotterbeck antes del descanso al dar un salto demasiado decidido hacia la portería. El Dortmund mantuvo la ventaja hasta el minuto 69, pero Patrik Schick y Ezequiel Fernandez (80') marcaron los goles de la victoria del Leverkusen.

Aquí puedes leer la crónica completa del partido.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen: Gregor Kobel

Gran parada ante Schick, que remató a portería desde muy cerca (23'), y otra poco después, cuando Ibrahim Maza apareció frente a la portería. Tras su intervención ante Moreira, los jugadores del Dortmund podían agradecer a su portero que el marcador siguiera 1-0 a los 30 minutos. Se torció el tobillo en el minuto 37, pero continuó tras recibir una breve atención. Antes del 1-1, que no pudo evitar, ya había firmado cinco grandes paradas. Tampoco tuvo opción en el 1-2. Después, eso sí, volvió a lucirse ante Diaby. Nota: 2.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen: Joane Gadou

Otra actuación con poco que reprocharle, aunque esta vez le faltaron esos momentos geniales que nos asombraron entre semana en la Champions League. Un pase fallido suyo inició una larga cadena de errores del Dortmund que desembocó en el 2-1 de Fernandez. Nota: 3,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen: Waldemar Anton

Su recuperación de balón en la presión alta dio inicio al 1-0 de Felix Nmecha. Poco después, sin embargo, ya tenía una tarjeta amarilla. Cuando el Leverkusen fue creciendo durante la primera parte, le permitió hacer bastante. Fue sustituido en el minuto 70. Nota: 4.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen: Nico Schlotterbeck

Aunque no cometió errores en la primera parte, tampoco pareció capaz de frenar a los jugadores del Leverkusen cuando estos fueron a más. Después tuvo muy mala suerte: un movimiento demasiado activo de Serhou Guirassy hacia la portería provocó una situación de fuera de juego punible en su potente cabezazo para el supuesto 2-0. Tras el descanso firmó varias buenas acciones defensivas. Tampoco pudo impedir el 2-1 de Fernandez. Nota: 3,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen: Daniel Svensson

Empezó como carrilero derecho, una posición poco habitual para él, con el cometido de presionar a Moreira y Fernandez. En la primera parte lo hizo bastante bien cuando tuvo el balón, aunque apenas entró en juego. Por ejemplo, no logró poner ni un centro antes del descanso. En defensa, por momentos pareció algo superado. Siguió en la derecha incluso cuando entró el lateral derecho Julian Ryerson. Perdió ante Diaby el último duelo previo al centro que originó el 2-1 del Leverkusen. Nota: 4,5.

BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen: Jobe Bellingham

Mucho menos visible que en su último partido ante el FC Arsenal, pidió el balón varias veces sin éxito. Ganó cuatro de sus cinco duelos y protagonizó muchas buenas acciones defensivas. Sin embargo, en el 1-1 se dejó superar con demasiada facilidad en el duelo aéreo y fue sustituido justo después. Nota: 4.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen: Joey Veerman

El imán para el balón del Dortmund lanzó en el minuto 42 una falta peligrosa al área, que dio lugar a la tercera ocasión de su equipo en el partido. Preciso en el pase, como de costumbre. También tuvo mucho trabajo defensivo y recuperó numerosos balones. Sin embargo, llegó un momento en que tampoco pudo seguir marcando el juego del BVB. Nota: 4.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen: Felix Nmecha

Visto desde lejos, su regate entre la defensa del Leverkusen antes del 1-0, con sus largas piernas y el balón pegado al pie, pareció al principio un tanto desgarbado. Pero tanto la conducción como el remate fueron excelentes. Un bonito gol y una celebración que no dio pie a sospechas, sin coronas ni otros aspavientos cargados de simbolismo . En el minuto 42 tuvo incluso la ocasión de hacer el 2-0 tras la falta de Veerman. Preparó una buena oportunidad para Guirassy en el minuto 54. También estuvo muy bien en defensa: ganó la gran mayoría de sus duelos y robó balones en el centro del campo. El mejor del Dortmund. Nota: 2,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen: Maximilian Beier

La idea de Niko Kovac era alinear al veloz Beier en el carril, en un papel híbrido, para hacer frente a los rápidos jugadores del Leverkusen. Por momentos, el plan solo funcionó sobre el papel, porque Beier y Nmecha, situado nominalmente por delante de él, ocuparon a menudo los mismos espacios. Más adelante se coordinaron mejor y Beier empezó a generar algo más de peligro. Pero diez pérdidas de balón antes de su sustitución no son pocas. Nota: 4,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen: Konstantinos Karetsas

Volvió a ser titular, como la semana pasada ante el Borussia Mönchengladbach. Trabajó la banda derecha del ataque y corrió muchas veces a toda velocidad. Antes del 1-0, cedió el balón a Nmecha con un pase corto y después le despejó el camino. Muy participativo y una amenaza constante en los primeros compases. Sin embargo, tras varias faltas también pasó bastante tiempo en el suelo en varias ocasiones y tuvo que ser sustituido en la primera parte, con el rostro desencajado de dolor, tras un duelo con Facundo Medina . Podría verse obligado a parar por tercera vez esta temporada. Nota: 2,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen: Serhou Guirassy

Un mal control en el minuto 26 frustró una posible buena ocasión y provocó una falta en ataque bastante dura del delantero en su regreso al once inicial. «Si Serhou dice que está en forma, Niko le cree», había dicho el entrenador Kovac antes del inicio en DAZN. Puede que Guirassy estuviera en forma, pero no jugó bien. Tras el cabezazo de Nico Schlotterbeck, dio un salto innecesario hacia la portería y hacia el guardameta Mark Flekken, lo que provocó que el gol quedara correctamente anulado por fuera de juego. Una de sus pérdidas de balón también dio lugar a una ocasión peligrosa del Leverkusen. Falló desde una posición prometedora en el minuto 54. No fue su noche. Kovac lo sustituyó pasada aproximadamente una hora y dio entrada a Ryerson, una decisión que Guirassy no entendió en absoluto. Nota: 5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen: los suplentes

Fabio Silva: Entró en el minuto 38 por el lesionado Karetsas y, tres minutos después, chocó de cabeza con Edmond Tapsoba. Pudo continuar. La falta posterior dio lugar a una ocasión de Nmecha para el posible 2-0. No remató a portería, tampoco cuando pasó a jugar en la línea más adelantada. Nota: 4.

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Julian Ryerson: El lateral derecho entró en el minuto 63 por Guirassy. Como en el carril derecho ya jugaba Svensson, lateral izquierdo de formación, Ryerson se situó en la izquierda. Nota: 4.

Carney Chukwuemeka: Entró por Jobe Bellingham tras el 1-1 y tuvo en sus botas el 2-2. Nota: 3,5.

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Ramy Bensebaini: Sustituyó a Waldemar Anton tras el 1-1. Nada más entrar, Moussa Diaby se le escapó y estuvo cerca de adelantar al Leverkusen. Participó mucho con el balón, pero nunca transmitió seguridad. Nota: 4.

Ethan Nwaneri: Entró por Maximilian Beier tras el 1-1. Provocó un murmullo entre la afición del Dortmund al abrirse paso por la izquierda y pasar al centro, donde no había ningún compañero. Nota: 4.