Guingamp - Monaco, por la Ligue 1: alineaciones, día, hora y cómo verlo

El Monegasco tiene una dura visita y con Radamel Falcao en duda por una molestia muscular.

Cada partido para Monaco hasta el final de la temporada será una verdadera final para poder salvarse del descenso. El regreso de Leonardo Jardim levantó el ánimo y el fútbol del cuadro del principado que ve cada vez más cerca la salvación, aunque sabe que no puede bajar los brazos.

En el duelo por la jornada 31 de la , el Monegasco enfrenta al , colero y rival directo en la lucha por la permanencia. Para este encuentro se encuentra en duda Radamel Falcao García, quien sufrió una elongación en el aductor derecho, según informó el propio Jardim en rueda de prensa.

El goleador presentó molestias desde el fin de semana pasado, luego del encuentro de liga contra , por lo que el club prefirió cuidarlo y por eso no entrenó normalmente con el club durante esta semana.

Jardim también aclaró que el jugador todavía no está descartado y que no tomarán una decisión antes del último entrenamiento, que será este viernes por la tarde. Ahí se le harán unos últimos chequeos para evaluar si estáo no para jugar.

POSIBLE XI DEL MÓNACO

Jardim quiere mantener el buen momento del equipo que lo tiene con alejado de los puestos del descenso. Así las cosas, Monaco formaría con: Subasic; Sidibé, Glik, Jemerson, Ballo; Arien Silva, Aholou; Rony Lopes, Golovin, Gelson Martins; Carlos Vinicius.

POSIBLE XI DEL GUINGAMP

Por su parte, Michel Der Zakarian ya sabe lo que es ganarle al Monaco esta temporada y se la jugará toda con: Caillard; Traoré, Kerbrat, Sorbon, Pedro Rebocho; N'Dong, Phiri; Merghem, Rodhelin, Coco; Thuram.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El encuentro será el sábado 6 deabril a las 15:00 de / , 13:00 de . DirecTV tendrá la señal de este partido en directo y también se podrá ver en sus respectivas plataformas digitales.