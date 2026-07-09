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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

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Guía de las ciudades sede del Mundial 2026: cómo comprar entradas de última hora, la final, Miami, Nueva York y más

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Estados Unidos, Canadá y México organizarán la Copa del Mundo 2026. Dieciséis estadios acogerán los partidos de esta cita estelar, que regresa a América por primera vez desde 1994.

Estados Unidos, Canadá y México organizarán la Copa delMundo 2026. Dieciséis estadios acogerán los partidos de la FIFA en las Américas por primera vez desde 1994.

Reservaentradaspara el Mundial.

En 1994 Estados Unidos ofreció un gran espectáculo, y México ya lo organizó en 1970 y 1986.

Canadá se suma por primera vez a esta iniciativa conjunta de tres países, tras reducir de 43 a 16 los estadios candidatos en 41 ciudades. ¿Quiénes serán los elegidos en Norteamérica y Centroamérica? GOAL lo analiza…   

Fecha y hora de inicioDetalles del partidoLugarEntradas
9 de julio, 18:00 h EDTCuartos de final 1: Francia vs. MarruecosEstadio Gillette (Boston), EE. UU.Comprar entradas
10 de julio, 18:00 h (PDT)Cuartos de final 2: España vs. BélgicaEstadio SoFi (Los Ángeles), EE. UU.Comprar entradas
11 de julio, 16:00 h (hora del este)Cuartos de final 3: Noruega vs. InglaterraEstadio Hard Rock (Miami), EE. UU.Comprar entradas
11 de julio, 18:00 h CDTCuartos de final 4: Argentina vs. Suiza Arrowhead Stadium (Kansas City), EE. UU.Comprar entradas
14 de julio, 19:00 h CDTSemifinal 1: Francia/Marruecos vs. España/BélgicaEstadio de Dallas, EE. UU.Comprar entradas
15 de julio, 20:00 h EDTSemifinal 2: Noruega/Inglaterra vs. Argentina/SuizaEstadio de Atlanta, EE. UU.Comprar entradas
18 de julio, 15:00 h (EDT)Partido por el tercer puesto: Perdedor de la semifinal 1 contra perdedor de la semifinal 2Estadio de Miami, EE. UU.Comprar entradas
19 de julio, 15:00 h (EDT)Final de la Copa del Mundo: Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2 Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.Comprar entradas

Ciudades sede, estadios y aforo del Mundial 2026

Con 48 selecciones y 80 partidos, la FIFA ya confirmó las sedes:

Estados Unidos

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

El Rose Bowl de Pasadena (California), que acogió la final de 1994 —ganada por Brasil a Italia en los penaltis—, volverá a usarse, junto a recintos de mil millones de dólares como el AT&T Stadium y el Mercedes-Benz Stadium.

Por las normas de patrocinio de la FIFA, el Gillette Stadium se llamará Boston Stadium durante el torneo.

El MetLife Stadium de East Rutherford albergará la final.

CiudadEstadioCapacidad
AtlantaEstadio Mercedes-Benz68 239
BostonEstadio Gillette64 146
DallasEstadio AT&T70 649
HoustonEstadio NRG68 777
Kansas CityEstadio Arrowhead69 045
Los ÁngelesEstadio SoFi70 492
MiamiEstadio Hard Rock64 478
Nueva York/Nueva JerseyEstadio MetLife80 663
FiladelfiaLincoln Financial Field68 324
San Francisco/Área de la BahíaLevi’s Stadium68 827
SeattleLumen Field66 925

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Canadá

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

El BC Place de Vancouver ya había acogido la final femenina de 2015 y volvió a entrar en liza en marzo de 2022 tras la retirada de Montreal.

CiudadEstadioCapacidad
TorontoBMO Field43 036
VancouverBC Place52 497

México

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

El Estadio Azteca, ya legendario tras ver a Pelé y Maradona saborear la gloria mundialista, acogerá el partido inaugural el 11 de junio de 2026 y otros encuentros clave.

CiudadEstadioAforo
GuadalajaraEstadio Akron45 664
Ciudad de MéxicoEstadio Azteca80 824
MonterreyEstadio BBVA51 243

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