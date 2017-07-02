Equipos que participan:
EL CALENDARIO DE LA COPA CONFEDERACIONES
Fase de Grupos
Grupo A
17 de junio: Rusia 2 vs. Nueva Zelanda 0
18 de junio: Portugal 2 vs. México 2
21 de junio: Rusia 0 vs. 1 Portugal
21 de junio: México 2 vs.1 Nueva Zelanda
24 de junio: México 2 vs. 1 Rusia
24 de junio: Nueva Zelanda 0 vs. 4 Portugal
Grupo B
18 de junio: Camerún 0 vs. Chile 2
19 de junio: Australia 2 vs. Alemania 3
22 de junio: Camerún 1 vs. Australia 1
22 de junio: Alemania 1 vs. 1 Chile .
25 de junio: Alemania 3 vs. Camerún 1
25 de junio: Chile 1 vs. Australia 1
Getty
28 de junio: Chile (0) 0-0 (3) Portugal
29 de junio: Alemania 4-1 México
LA FINAL DE LA COPA CONFEDERACIONES
En los encuentros de la segunda fase, si un partido finaliza empatado al completarse los 90 minutos de juego, se jugaran dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si la igualdad se mantiene, se definirá el ganador con lanzamientos penales.
Tercer lugar
2 de julio: Portugal 2-1 México
Final
2 de julio: Chile vs. Alemania 15:00. San Petersburgo Arena
LOS ESTADIOS DE LA COPA CONFEDERACIONES
LA TABLA DE GOLEADORES