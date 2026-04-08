Guía de GOAL para viajar al Real Madrid en 2026: consejos para aficionados, el Santiago Bernabéu, entradas para los partidos, recomendaciones sobre Madrid y mucho más

Desde su fundación en 1902, el Real Madrid ha marcado la cima del fútbol europeo, acumulando un número récord de títulos de la Liga de Campeones y de trofeos nacionales.

Con sede en el corazón de la capital española, el club ha sido el hogar de leyendas como Di Stéfano, Zidane y Cristiano Ronaldo, creando un legado que atrae a millones de aficionados al Santiago Bernabéu cada temporada para presenciarlo en persona.

Desde encontrar paquetes de viaje hasta reservar vuelos y visitas al estadio, GOAL tiene todo lo que necesitas saber para hacer realidad tu sueño de visitar el Bernabéu, incluyendo entradas, vuelos, paquetes de viaje y mucho más.

¿Cuándo juega el Real Madrid?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 12 de abril de 2026 - 17:00 Real Madrid vs. Girona Santiago Bernabéu Entradas 22 de abril de 2026 (por confirmar) Real Madrid vs. Alavés Santiago Bernabéu Entradas 13 de mayo de 2026 - 20:00 Real Madrid vs. Real Oviedo Santiago Bernabéu Entradas 24 de mayo de 2026 (por confirmar) Real Madrid vs. Athletic Club Santiago Bernabéu Entradas

¿Puedo reservar paquetes de viaje del Real Madrid?

SportsBreaks, proveedor oficial de entradas del Real Madrid, ofrece paquetes completos que te ahorran las complicaciones a la hora de planificar tu viaje al Santiago Bernabéu.

Reservar un paquete de viaje permite a los aficionados tenerlo todo en uno. Estos paquetes están diseñados para ofrecer tanto la emoción del fútbol de primera categoría como una estancia cómoda en la capital española, asegurándote que no tengas que lidiar con el complejo proceso de reserva individual.

Entradas oficiales para el partido: todos los paquetes incluyen entradas oficiales de admisión general garantizadas. Puedes elegir entre diferentes categorías de asientos, incluyendo asientos detrás de la portería o mejorar a una selección de entradas en la banda.

todos los paquetes incluyen entradas oficiales de admisión general garantizadas. Puedes elegir entre diferentes categorías de asientos, incluyendo asientos detrás de la portería o mejorar a una selección de entradas en la banda. Alojamiento en hotel: Nuestros paquetes oficiales del Real Madrid incluyen al menos una noche de alojamiento en un hotel céntrico de la ciudad, para que estés en la mejor ubicación para salir y explorar todo lo que Madrid tiene que ofrecer.

Nuestros paquetes oficiales del Real Madrid incluyen al menos una noche de alojamiento en un hotel céntrico de la ciudad, para que estés en la mejor ubicación para salir y explorar todo lo que Madrid tiene que ofrecer. La experiencia: Con fútbol de primera categoría sobre el terreno de juego y un ambiente inmejorable fuera de él, además de una estancia en un hotel en una ciudad tan fascinante como Madrid.

¿Cuánto cuesta viajar para ver al Real Madrid?

Fecha Calendario Precio del paquete desde Paquete 12 de abril de 2026 Real Madrid vs. Girona FC 489,00 £ Paquete 22 de abril de 2026 Real Madrid vs. Deportivo Alavés 548,00 £ Paquete 13 de mayo de 2026 Real Madrid vs. Real Oviedo 420,00 £ Paquete 24 de mayo de 2026 Real Madrid vs. Athletic Club 440,00 £ Paquete

¿Cómo conseguir entradas para ver al Real Madrid?

El primer lugar donde buscar entradas para el Real Madrid es la página web oficial del club, donde se venden entradas.

Estas entradas suelen agotarse rápidamente; los socios tienen prioridad en la venta, seguidos de los titulares de la tarjeta Madridista Premium.

Si las entradas están agotadas en la web oficial o estás planeando un viaje de última hora, StubHub tiene actualmente entradas disponibles a partir de 95 €. Las plataformas de reventa como StubHub o SeatPick permiten a los aficionados que viajan desde el extranjero y necesitan una entrada acceder a ella sin necesidad de ser socios.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid?

Los precios de las entradas para el Real Madrid varían significativamente en función del rival y de la competición.

Para los partidos normales de La Liga contra equipos de la zona media de la tabla, las entradas individuales más baratas pueden costar entre 50 € y 75 € en las gradas superiores (4.º Anfiteatro).

Sin embargo, para los partidos de categoría A:

Derbi de Madrid / Liga de Campeones: los precios suelen partir de 120 € y pueden subir rápidamente en las plataformas de reventa.

los precios suelen partir de 120 € y pueden subir rápidamente en las plataformas de reventa. Hospitalidad: Para una experiencia premium, los paquetes de hospitalidad «Silver» (que incluyen catering y acceso al lounge) suelen empezar en torno a los 300 €, mientras que la hospitalidad «Gold» dentro del estadio puede superar los 900 €.

Para una experiencia premium, los paquetes de hospitalidad «Silver» (que incluyen catering y acceso al lounge) suelen empezar en torno a los 300 €, mientras que la hospitalidad «Gold» dentro del estadio puede superar los 900 €. Mercados secundarios: Las entradas de última hora disponibles en plataformas secundarias como StubHub y SeatPick parten de 95 €.

Tanto si eliges un paquete como si haces una reserva individual, el ambiente que se respira en el estadio recién renovado bien vale cada euro.

Viajes a Madrid: todo lo que necesitas saber sobre la ciudad del fútbol

Todo lo que necesitas saber sobre el Santiago Bernabéu

El Estadio Santiago Bernabéu es una maravilla de la ingeniería moderna. Tras su amplia renovación, ahora tiene capacidad para aproximadamente 85 000 espectadores. Muchos aficionados que visitan Madrid reservan visitas guiadas al Santiago Bernabéu para empaparse de verdad del ambiente.

La característica más llamativa es su fachada envolvente de acero y el techo totalmente retráctil, que garantiza que los partidos se puedan disputar en condiciones perfectas independientemente del tiempo que haga.

En el interior, el estadio cuenta con una pasarela que ofrece vistas de 360 grados de la ciudad. Para los aficionados, la proximidad de las gradas al campo sigue siendo una de sus mejores cualidades, ya que ofrece un ambiente íntimo e intimidante para los equipos visitantes.

Los días de partido, los bares de la calle Marceliano Santa María son el lugar donde hay que estar, ya que miles de madridistas se reúnen para cantar y dar la bienvenida al autobús del equipo.

¿Cómo volar a Madrid?

Puedes volar directamente al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) desde la mayoría de los principales aeropuertos internacionales, ya sea directamente a través de las aerolíneas o mediante buscadores de vuelos como Skyscanner.

Para los aficionados que viajen desde el Reino Unido, hay vuelos directos diarios desde Londres, Birmingham y Mánchester con compañías como British Airways, Ryanair y EasyJet.

Los viajeros de larga distancia pueden llegar a la capital española mediante vuelos directos desde ciudades como Nueva York, Bangkok y Cancún con Air Europa, Iberojet o American Airlines.

Para encontrar la mejor relación calidad-precio, abril figura actualmente como el mes más barato para volar a Madrid en 2026, con billetes de ida y vuelta que en ocasiones pueden costar tan solo 20 € si se reservan con antelación.

¿Dónde alojarse en Madrid?

Los aficionados deberían alojarse en el barrio de Chamartín por su proximidad directa al estadio.

Si prefieres un ambiente más turístico, las zonas de Sol o Gran Vía son excelentes, siempre que estés cerca de una parada de la línea 10 del metro para un trayecto directo de 15 minutos hasta el estadio el día del partido.

¿Qué hacer en Madrid?

Aunque el fútbol es el evento principal, Madrid es una ciudad vibrante que ofrece una infinita variedad de cultura, gastronomía e historia.

Para aprovechar al máximo tu viaje, empieza con una visita guiada al Bernabéu. Aunque vayas a ver un partido, la visita te permite conocer los entresijos de la sala de trofeos (¡con 15 Copas de la Liga de Campeones!), los vestuarios y el palco presidencial.

Más allá del estadio, puedes explorar:

El Triángulo de Oro del Arte: visita el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza.

visita el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza. El Parque del Retiro: un enorme oasis verde perfecto para dar un paseo antes del partido.

un enorme oasis verde perfecto para dar un paseo antes del partido. Puerta del Sol y Plaza Mayor: el corazón histórico de la ciudad, repleto de artistas callejeros y bares de tapas.

el corazón histórico de la ciudad, repleto de artistas callejeros y bares de tapas. La Casa del Fútbol: un museo situado en la Puerta del Sol dedicado íntegramente a la historia del deporte rey.

¿Cómo moverse por Madrid?

Madrid cuenta con uno de los sistemas de transporte público más eficientes y limpios de Europa.

En la ciudad , el Metro de Madrid es tu mejor aliado. La línea 10 te lleva directamente a la estación de Santiago Bernabéu, que te deja justo enfrente del estadio.

, el Metro de Madrid es tu mejor aliado. La línea 10 te lleva directamente a la estación de Santiago Bernabéu, que te deja justo enfrente del estadio. Desde el aeropuerto , la forma más fácil de llegar al centro de la ciudad es la línea 8 (línea rosa) del metro, que conecta con el principal nudo de transporte de Nuevos Ministerios en unos 20 minutos.

, la forma más fácil de llegar al centro de la ciudad es la línea 8 (línea rosa) del metro, que conecta con el principal nudo de transporte de Nuevos Ministerios en unos 20 minutos. Como alternativa, los Cercanías son una opción rápida para quienes se alojen cerca de las estaciones de Atocha o Chamartín.

son una opción rápida para quienes se alojen cerca de las estaciones de Atocha o Chamartín. Para desplazarse a altas horas de la noche después de un partido, Madrid cuenta con una red fiable de autobuses nocturnos (Búhos) y servicios de transporte compartido asequibles como Uber y Bolt.

¿Cómo mantenerse conectado en Madrid?

Estar conectado cuando estás en el extranjero es esencial para moverte por la ciudad, consultar los resultados en directo y compartir tus fotos del día del partido.

Olvídate de la molestia de buscar tarjetas SIM locales o de pagar tarifas de roaming exorbitantes. eSIM.sm ofrece una solución digital perfecta con planes para España a partir de solo 6,00 $.

Puedes elegir entre paquetes de datos locales flexibles que van desde 1 GB hasta 100 GB, o incluso optar por datos ilimitados por tan solo 2,92 $ al día.

Compatible con los principales operadores como Movistar, Orange y Vodafone, disfrutarás de velocidades 5G ultrarrápidas y podrás mantener tu número de WhatsApp activo en toda Madrid. Solo tienes que escanear el código QR que recibirás por correo electrónico y estarás conectado en cuanto llegues a España.

Además, para garantizar tu seguridad en línea mientras utilizas redes Wi-Fi públicas en hoteles o cafeterías, y para seguir tus programas favoritos desde casa, te recomendamos utilizar NordVPN. Te permite acceder de forma segura a tus servicios de streaming y aplicaciones bancarias sin restricciones regionales.