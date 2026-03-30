Guía de GOAL para reservar hoteles para el Mundial: precios medios, opciones económicas, transporte y mucho más

Ahora que han concluido las eliminatorias y se han completado todas las piezas del rompecabezas del Mundial de 2026, ya solo queda avanzar a toda velocidad hacia el inicio del torneo en junio.
Aunque hay un montón de opciones y alternativas en cuanto a hoteles, aquellos que tengan la suerte de ver los partidos en las distintas sedes del Mundial no querrán dejar para el último momento la confirmación de sus habitaciones, sobre todo teniendo en cuenta que se prevé que los precios suban considerablemente en las próximas semanas.
Deja que GOAL te ofrezca toda la información sobre el alojamiento para el Mundial, desde los mejores lugares y ubicaciones donde alojarse hasta cuánto puedes esperar pagar, y mucho más.
Cómo reservar alojamiento para el Mundial de 2026: lo esencial que debes saber
No lo dejes para demasiado tarde
Dado que se prevé que los precios de los hoteles en las ciudades sede del Mundial de 2026 se disparen hasta un 300 % en comparación con fechas similares de años anteriores, es fundamental reservar con antelación.
En algunas ciudades, la Copa del Mundo coincidirá además con el 250.º aniversario de los Estados Unidos, lo que hará que los precios suban aún más a finales de junio y principios de julio.
Amplía tus opciones
Las opciones de hoteles en el centro o cerca de los estadios escasean en algunas de las ciudades sede del Mundial, por lo que quizá tengas que ampliar tus horizontes y buscar alojamiento más lejos.
El trayecto hasta el estadio puede ser más largo, pero podrías acabar ahorrando una buena cantidad en gastos de hotel.
Reserva con cancelación gratuita
Dado que la trayectoria de tu equipo en el Mundial sigue siendo incierta, es recomendable que compruebes todas las opciones de habitaciones reembolsables y los filtros de «cancelación gratuita» al hacer la reserva.
Este método también te permite cambiar la reserva si surge un hotel más cercano o si necesitas seguir a tu equipo a otra ciudad durante las últimas fases del torneo.
Tanto la opción de cancelación gratuita como la de sin prepago están disponibles al buscar alojamiento en Booking.com.
Dónde alojarse en las ciudades sede del Mundial de 2026
Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)
- Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL)
- Consejos de transporte: MARTA, el sistema ferroviario de Atlanta, es la principal opción de transporte recomendada para evitar el tráfico extremo los días de partido, con dos estaciones (Vine City Station y GWCC/CNN Center Station) situadas cerca del Mercedes-Benz Stadium.
|Distancia al estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|704 $ - 3055
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|490 $ - 2070 $
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Clarion Inn & Suites (centro de Atlanta) (a menos de 2 km del estadio), Holiday Inn Express Hotel & Suites (zona de Atlanta/Universidad Emory) (a menos de 10 km del estadio)
- Opciones de precio elevado: The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km del estadio), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km del estadio)
Dallas (Estadio AT&T)
- Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW)
- Consejos de transporte: Se establecerá una red de transporte público temporal específicamente para los días de partido, que incluirá el Trinity Railway Express (TRE) y el Shuttle, el «Bus Bridge» de DART y el Arlington Trolley.
|Distancia desde el estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|952 $ - 1161
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|736 $ - 1341 $
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km del estadio), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio elevado: Motel 6 (Distrito de ocio de Arlington, TX) (< 2 km del estadio), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km del estadio)
Los Ángeles (SoFi Stadium)
- Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)
- Consejos de transporte: LA Metro es el proveedor oficial de transporte público y ofrecerá servicios considerablemente mejorados durante el torneo.
|Distancia desde el estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|555 $ - 1716 $
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|503 $ - 1593 $
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Comfort Inn Cockatoo (cerca del aeropuerto LAX) (< 2 km del estadio), Super 8 by Wyndham (zona de Los Ángeles-Culver City) (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio elevado: Best Western Plus Suites Hotel (Aeropuerto LAX, estadio de Los Ángeles) (< 2 km del estadio), Marina del Rey Hotel (< 10 km del estadio)
Ciudad de México (Estadio Banorte)
- Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX)
- Consejos de transporte: La ruta principal al estadio implicará una combinación de metro y tren ligero
|Distancia al estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|2553 MXN - 5131 MXN
|Reservar hoteles
|A menos de 10 km
|939 MXN - 6504 MXN
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Homesuites Rotarismo (< 2 km del estadio), Hotel TorreBlanca (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio elevado: Hotel Lucerna Culiacán (< 2 km del estadio), Culiacán Marriott Hotel (< 10 km del estadio)
Miami (Hard Rock Stadium)
- Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
- Consejos de transporte: Se apuesta por el tren de alta velocidad, los autobuses lanzadera específicos y las opciones de aparcamiento disuasorio. Brightline (tren de alta velocidad) se considera la mejor opción para los aficionados que viajan desde el centro de Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach u Orlando.
|Distancia al estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|1411 $ - 1584 $
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|610 $ - 2597 $
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km del estadio), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio elevado: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km del estadio), Monte Carlo Suites en Miami Beach (< 10 km del estadio)
Nueva Jersey (MetLife Stadium)
- Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)
- Consejos de transporte: La principal conexión ferroviaria es la línea Meadowlands Rail. Para quienes opten por el autobús, el «TransitWay» de NJ TRANSIT es un nuevo corredor exclusivo para autobuses que se ha habilitado para transportar a 10 000 personas adicionales por hora.
|Distancia al estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|918 $ - 1766 $
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|591 $ - 2335 $
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km del estadio), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio elevado: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km del estadio), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km del estadio)
Toronto (BMO Field)
- Aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto (YYZ)
- Consejos de transporte: Las líneas Lakeshore West y East circularán cada 15 minutos para dar cabida al gran volumen de aficionados, con la «Exhibition GO Station» de GO Transit, situada cerca del recinto del estadio.
|Distancia al estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|944 CAD - 4789 CAD
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|752 CAD - 1623 CAD
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Union Hotel (< 2 km del estadio), Element Toronto Airport (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio elevado: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km del estadio), Riu Plaza Toronto (< 10 km del estadio)
Cómo reservar vuelos para la Copa del Mundo de 2026
Si vas a viajar a Norteamérica para la Copa del Mundo 2026, planificar con antelación también es clave a la hora de comprar vuelos.
Reservar con antelación suele suponer tarifas más bajas y mejores horarios de vuelo, además de darte la tranquilidad de saber que lo tienes todo listo para tu próxima aventura en la Copa del Mundo.
Los aficionados que quieran viajar a Norteamérica para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 pueden encontrar vuelos en buscadores como Skyscanner, comparando entre varias aerolíneas. Reserva tu asiento hoy mismo y prepárate para un verano sensacional de fútbol.
¿Cuál es el calendario por sedes de la Copa del Mundo 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).
|Lugar
|Fecha
|Partido (hora local)
|Entradas
|Hoteles
|Toronto, Canadá (BMO Field)
|12 de junio
|Grupo B: Canadá contra el ganador de la ruta A de la UEFA (15:00)
|Entradas
|Hoteles
|17 de junio
|Grupo L: Ghana contra Panamá (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|20 de junio
|Grupo E: Alemania contra Costa de Marfil (16:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|22 de junio
|Grupo I: Noruega contra Senegal (20:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|23 de junio
|Grupo L: Panamá contra Croacia (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|26 de junio
|Grupo I: Senegal contra el ganador de la repesca de la FIFA 2 (15:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|2 de julio
|Octavos de final: Segundo clasificado del Grupo K contra segundo clasificado del Grupo L (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Vancouver, Canadá (BC Place)
|13 de junio
|Grupo D: Australia contra el ganador de la ruta C de la UEFA (21:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|18 de junio
|Grupo B: Canadá contra Catar (15:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|21 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda contra Egipto (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|24 de junio
|Grupo B: Suiza contra Canadá (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|26 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda contra Bélgica (20:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|2 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo B contra tercer clasificado de los Grupos E/F/G/I/J (20:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|7 de julio
|Octavos de final: Ganadores del partido 85 contra ganadores del partido 87 (13:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Guadalajara, México (Estadio Akron)
|11 de junio
|Grupo A: Corea del Sur contra el ganador de la ruta D de la UEFA (20:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|18 de junio
|Grupo A: México contra Corea del Sur (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|23 de junio
|Grupo K: Colombia contra el ganador de la repesca 1 de la FIFA (20:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|26 de junio
|Grupo H: Uruguay contra España (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|29 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo F contra Segundo clasificado del Grupo C (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Ciudad de México, México (Estadio Banorte)
|11 de junio
|Grupo A: México contra Sudáfrica (13:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|17 de junio
|Grupo K: Uzbekistán contra Colombia (20:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|24 de junio
|Grupo A: Ganador de la Ruta D de la UEFA contra México (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|30 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo A contra el tercer clasificado de los Grupos C/E/F/H/I (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|5 de julio
|Octavos de final: Ganadores del partido 79 contra ganadores del partido 80 (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Monterrey, México (Estadio BBVA)
|14 de junio
|Grupo F: Ganador de la Ruta B de la UEFA contra Túnez (20:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|20 de junio
|Grupo F: Túnez contra Japón (22:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|24 de junio
|Grupo A: Sudáfrica contra Corea del Sur (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Atlanta, EE. UU. (Mercedes-Benz Stadium)
|15 de junio
|Grupo H: España contra Cabo Verde (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|18 de junio
|Grupo A: Ganador de la Ruta D de la UEFA contra Sudáfrica (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|21 de junio
|Grupo H: España contra Arabia Saudí (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|24 de junio
|Grupo C: Marruecos contra Haití (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|27 de junio
|Grupo K: Ganador de la repesca 1 de la FIFA contra Uzbekistán (19:30 h)
|Entradas
|Hoteles
|1 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo L contra el tercer clasificado de los Grupos E/H/I/J/K (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|7 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 86 contra ganador del partido 88 (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|15 de julio
|Semifinales: Ganadores del partido 99 contra ganadores del partido 100 (15:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Foxborough, EE. UU. (Gillette Stadium)
|13 de junio
|Grupo C: Haití contra Escocia (21:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|16 de junio
|Grupo I: Ganador de la repesca 2 de la FIFA contra Noruega (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|19 de junio
|Grupo C: Escocia contra Marruecos (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|23 de junio
|Grupo L: Inglaterra contra Ghana (16:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|26 de junio
|Grupo I: Noruega contra Francia (15:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|29 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo E contra tercer clasificado de los Grupos A/B/C/D/F (16:30 h)
|Entradas
|Hoteles
|9 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 89 contra ganador del partido 90 (16:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Arlington, EE. UU. (AT&T Stadium)
|14 de junio
|Grupo F: Países Bajos contra Japón (15:00)
|Entradas
|Hoteles
|17 de junio
|Grupo L: Inglaterra contra Croacia (15:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|22 de junio
|Grupo J: Argentina contra Austria (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|25 de junio
|Grupo F: Japón contra el ganador de la ruta B de la UEFA (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|27 de junio
|Grupo J: Jordania contra Argentina (21:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|30 de junio
|Octavos de final: Segundo clasificado del Grupo E contra segundo clasificado del Grupo I (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|3 de julio
|Octavos de final: Segundo clasificado del Grupo D contra segundo clasificado del Grupo G (13:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|6 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 83 contra ganador del partido 84 (14:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|14 de julio
|Semifinales: Ganadores del partido 97 contra ganadores del partido 98 (14:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Houston, EE. UU. (NRG Stadium)
|14 de junio
|Grupo E: Alemania contra Curazao (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|17 de junio
|Grupo K: Portugal contra el ganador de la repesca 1 de la FIFA (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|20 de junio
|Grupo A: Países Bajos contra el ganador de la ruta B de la UEFA (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|23 de junio
|Grupo K: Portugal contra Uzbekistán (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|26 de junio
|Grupo H: Cabo Verde contra Arabia Saudí (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|29 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo C contra Segundo clasificado del Grupo F (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|4 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 73 contra ganador del partido 75 (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Kansas City, EE. UU. (Arrowhead Stadium)
|16 de junio
|Grupo J: Argentina contra Argelia (20:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|20 de junio
|Grupo E: Ecuador contra Curazao (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|25 de junio
|Grupo F: Túnez contra Países Bajos (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|27 de junio
|Grupo J: Argelia contra Austria (21:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|3 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo K contra tercer clasificado de los Grupos D/E/I/J/L (20:30 h)
|Entradas
|Hoteles
|11 de julio
|Cuartos de final: Ganadores del partido 95 contra ganadores del partido 96 (20:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium)
|12 de junio
|Grupo D: EE. UU. contra Paraguay (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|15 de junio
|Grupo G: Irán contra Nueva Zelanda (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|18 de junio
|Grupo B: Suiza contra el ganador de la ruta A de la UEFA (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|21 de junio
|Grupo G: Bélgica contra Irán (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|25 de junio
|Grupo D: Ganador de la Ruta C de la UEFA contra EE. UU. (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|28 de junio
|Octavos de final: Segundo clasificado del Grupo A contra Segundo clasificado del Grupo B (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|2 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo H contra subcampeón del Grupo J (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|10 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 93 contra ganador del partido 94 (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Miami, EE. UU. (Hard Rock Stadium)
|15 de junio
|Grupo H: Arabia Saudí contra Uruguay (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|21 de junio
|Grupo H: Uruguay contra Cabo Verde (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|24 de junio
|Grupo C: Escocia contra Brasil (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|27 de junio
|Grupo K: Colombia contra Portugal (19:30 h)
|Entradas
|Hoteles
|3 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo J contra subcampeón del Grupo H (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|11 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 91 contra ganador del partido 92 (17:00)
|Entradas
|Hoteles
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 contra perdedores del partido 102 (17:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Nueva Jersey, EE. UU. (MetLife Stadium)
|13 de junio
|Grupo C: Brasil contra Marruecos (18:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|16 de junio
|Grupo I: Francia contra Senegal (15:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|25 de junio
|Grupo E: Ecuador contra Alemania (16:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|27 de junio
|Grupo L: Panamá contra Inglaterra (17:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|30 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo I contra tercer clasificado de los Grupos C/D/F/G/H (17:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|5 de julio
|Octavos de final: Ganadores del partido 76 contra ganadores del partido 78 (16:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|19 de julio
|Final: Ganadores del partido 101 contra ganadores del partido 102 (15:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Filadelfia, EE. UU. (Lincoln Financial Field)
|14 de junio
|Grupo E: Costa de Marfil contra Ecuador (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|19 de junio
|Grupo C: Brasil contra Haití (21:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|22 de junio
|Grupo I: Francia contra el ganador de la repesca 2 de la FIFA (17:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|25 de junio
|Grupo E: Curazao contra Costa de Marfil (16:00)
|Entradas
|Hoteles
|27 de junio
|Grupo L: Croacia vs Ghana (17:00)
|Entradas
|Hoteles
|4 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 74 contra ganador del partido 77 (17:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Santa Clara, EE. UU. (Levi's Stadium)
|13 de junio
|Grupo B: Catar contra Suiza (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|16 de junio
|Grupo J: Austria contra Jordania (21:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|19 de junio
|Grupo D: Ganador de la Ruta C de la UEFA contra Paraguay (21:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|22 de junio
|Grupo J: Jordania contra Argelia (20:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|25 de junio
|Grupo D: Paraguay contra Australia (19:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|1 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo D contra tercer clasificado de los Grupos B/E/F/I/J (17:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|Seattle, EE. UU. (Lumen Field)
|15 de junio
|Grupo G: Bélgica contra Egipto (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|19 de junio
|Grupo D: EE. UU. contra Australia (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|24 de junio
|Grupo B: Ganador de la Ruta A de la UEFA contra Catar (12:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|26 de junio
|Grupo G: Egipto contra Irán (20:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|1 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo G contra el tercer clasificado de los Grupos A/E/H/I/J (13:00 h)
|Entradas
|Hoteles
|6 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 81 contra ganador del partido 82 (17:00)
|Entradas
|Hoteles