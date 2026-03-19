Guía de GOAL para la final de la Liga de Campeones de 2026: cancelación gratuita, reservas, entradas y consejos

Con más de 65 000 aficionados al fútbol listos para acudir al Puskás Aréna el 30 de mayo, te conviene reservar con inteligencia, optando por reservas reembolsables y opcionesde «cancelación gratuita»; hay muchísimas opciones disponibles si tienes pensado viajar a Budapest.

GOAL te ofrece a continuación toda la información que necesitas.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de 2026?

Fecha Horario (CET) Sede Viajes Entradas Sábado, 30 de mayo de 2026 Final: Por confirmar vs Por confirmar (18:00) Puskás Aréna (Budapest, Hungría) Vuelos y hoteles Entradas



Consejo de experto: No esperes a los resultados del sorteo de entradas para reservar tu estancia. Para entonces, los precios habrán alcanzado su máximo. Reserva ahora una habitación reembolsable y, si no consigues una entrada para el estadio, podrás cancelar sin coste alguno.

¿Por qué reservar entradas reembolsables para la final de la Liga de Campeones?

Aunque no sabremos quiénes serán los finalistas confirmados de la Liga de Campeones hasta después de las semifinales, en la primera semana de mayo, es fácil asegurar tu reserva antes de que suban los precios.

Los precios de los hoteles y los vuelos suelen triplicarse una vez finalizada la fase de semifinales, por lo que reservar con antelación también te ofrece más opciones y posibilidades.

Buscar utilizando los filtros de «Cancelación gratuita» es una opción fiable para los aficionados internacionales, y no pierdas de vista los descuentos para nuevos usuarios destinados a quienes utilicen los servicios de reserva por primera vez.

Independientemente de tu presupuesto, el error número uno que cometen los aficionados es reservar ofertas no reembolsables para ahorrar 20 €. Aunque es una buena forma de ahorrar algo de dinero, si tu equipo no llega a la final, pierdes mucho.

Hoteles económicos frente a hoteles de lujo: ¿qué alojamiento reservar?

Características Económico (el ambiente de la Fan Zone) De lujo (la experiencia VIP) Rango de precios 150 € - 350 € por noche 800 € - 2000 € o más por noche Mejor zona Distrito VII (Barrio Judío) Distrito V (Belváros) Acceso al estadio 10-15 minutos en metro (línea M2) Servicio de transporte privado / Taxi de lujo Alojamiento Ver ofertas económicas reembolsables Comprobar disponibilidad de habitaciones de lujo

Hoteles económicos (25-150 €+)

Los hoteles económicos en Budapest tienen precios a partir de 25 €, lo que ofrece a los aficionados una forma de reducir gastos. Estas alternativas más económicas permiten a los aficionados al fútbol ahorrar si solo van a quedarse en Budapest un día o dos.

También pueden resultar atractivas para grupos que se quedan más tiempo y prefieren gastar su dinero en otras actividades o atracciones de la capital húngara.

Para quienes viajen en grupos más grandes, utilicen el filtro «apartamento» para encontrar alojamientos con varias habitaciones y camas plegables, lo que les permitirá reducir aún más el coste por persona.

Hoteles de lujo (más de 300 €)

Si prefieres un entorno más espacioso y una gastronomía de calidad, el Distrito V, cerca del Danubio, es el lugar ideal, y también será la sede de las zonas oficiales de aficionados de la UEFA.

Estas habitaciones se llenan rápidamente con patrocinadores e invitados corporativos, por lo que reservar ahora una suite de lujo reembolsable es la única forma de garantizar tu plaza en el corazón de la ciudad.

Aunque los hoteles de lujo cuestan más por noche (alrededor de 300 € o más en Budapest en Trip.com), lo que puede aumentar significativamente los gastos de viaje, son una opción atractiva para muchos visitantes que quieren aprovechar al máximo la gran final.

Cómo llegar a Budapest: vuelos, trenes y trucos

El Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest (BUD) está a solo 30 minutos del estadio, pero los precios de los vuelos serán muy elevados durante el fin de semana de la final. Hazlo con antelación para conseguir tus vuelos al precio más barato.

Como alternativa, hay conexiones de tren de alta velocidad entre todas esas capitales. Considera la posibilidad de volar a Viena (VIE) o a Bratislava (BTS). Gracias a las conexiones de tren de alta velocidad, puedes llegar a Budapest en entre 2 y 2,5 horas, lo que a menudo supone un ahorro de cientos de euros en el billete de avión.

Final de la Liga de Campeones 2026: una lista de verificación completa antes del vuelo

Antes de dirigirte al aeropuerto, asegúrate de haber marcado estas casillas. Budapest es una ciudad acogedora para los aficionados, pero en 2026 entrarán en vigor nuevas normas que debes conocer.

Comprueba la validez de tu pasaporte: tu pasaporte debe tener una validez mínima de tres meses a partir de la fecha prevista de salida de Hungría. Entrada biométrica (EES): Ten en cuenta que el nuevo Sistema de Entrada y Salida (EES) de la UE ya está en vigor. Si no eres ciudadano de la UE (incluidos los aficionados del Reino Unido, EE. UU. y Australia), te tomarán las huellas dactilares y una foto en la frontera. Calcula entre 45 y 60 minutos adicionales para las colas de inmigración. Descarga la aplicación BudapestGO: Es la única forma de comprar abonos de transporte digitales y seguir el metro M2 en tiempo real. Hazlo antes de aterrizar para ahorrar tiempo en el aeropuerto. La norma del tamaño A4 para los bolsos: El Puskas Arena tiene una política de seguridad estricta. No se permitirá el acceso con bolsos de tamaño superior al A4 (papel estándar). Si tienes una mochila más grande, comprueba si tu hotel ofrece un servicio de «consigna de equipaje» o utiliza las taquillas de la estación de Keleti. Moneda (forint frente al euro): Aunque muchos establecimientos en el centro turístico aceptan el euro, los tipos de cambio suelen ser desfavorables. Paga en HUF (forint húngaro) utilizando una tarjeta apta para viajes (Revolut/Monzo) para obtener el mejor tipo de cambio. El estadio es un espacio sin efectivo: no se puede utilizar dinero en efectivo dentro del Puskas Arena. Asegúrate de que tu teléfono o tarjeta estén preparados para pagos sin contacto.

Dónde alojarse en Budapest: barrios para todos los aficionados al fútbol

La zona de fiesta (Distrito VII - Erzsébetváros): ideal para quienes disfrutan de una animada vida nocturna y está a un paso del estadio. Cuenta con buenas conexiones de metro y tranvía.

ideal para quienes disfrutan de una animada vida nocturna y está a un paso del estadio. Cuenta con buenas conexiones de metro y tranvía. El centro de los días de partido (Distrito VIII - Józsefváros): un lugar emergente y variado, a poca distancia a pie del Puskás Aréna. Es perfecto para quienes quieran evitar el caos del transporte antes o después del partido.

un lugar emergente y variado, a poca distancia a pie del Puskás Aréna. Es perfecto para quienes quieran evitar el caos del transporte antes o después del partido. La opción de lujo (Distrito V): Una zona cerca del Danubio, que cuenta con un gran número de hoteles de alta gama. Esta zona también acogerá el Fan Festival oficial de la UEFA, para disfrutar del mejor ambiente cerca del torneo. Se considera el corazón de Budapest, así como el centro político, financiero, comercial y turístico de Hungría.

Una zona cerca del Danubio, que cuenta con un gran número de hoteles de alta gama. Esta zona también acogerá el Fan Festival oficial de la UEFA, para disfrutar del mejor ambiente cerca del torneo. Se considera el corazón de Budapest, así como el centro político, financiero, comercial y turístico de Hungría. La opción inteligente (lado de Buda - Distrito I): Otra zona para aquellos aficionados que buscan una estancia más lujosa, aunque en general esta zona es más tranquila y pintoresca que el Distrito V. Se puede acceder a ella con bastante facilidad mediante la línea M2 del metro.

Qué esperar el día del partido: Cómo llegar al Puskás Aréna

El Puskás Aréna, situado justo al este del centro de Budapest, se encuentra a aproximadamente 1 km (10 minutos a pie) de la estación central de tren de Keleti.

Se recomienda a quienes se dirijan al estadio, especialmente los días de partido, que utilicen el transporte público, incluyendo: