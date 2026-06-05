Guía de entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Filadelfia: Lincoln Financial Field, entradas de última hora y calendario completo

Filadelfia, hogar de algunos de los aficionados más fieles y ruidosos del mundo, se prepara para el mayor torneo de fútbol.

El Lincoln Financial Field, en el Complejo Deportivo del Sur de Filadelfia, albergará seis partidos, entre ellos uno de la fase de grupos de Brasil y un encuentro de octavos de final.

Es uno de los 16 estadios de Estados Unidos, Canadá y México que acogerán encuentros de la Copa del Mundo en junio y julio, cuando 48 equipos lucharán por el máximo trofeo del fútbol.

Por motivos de patrocinio, el estadio se llamará «Philadelphia Stadium» durante el torneo.

Tanto si vas a ver un partido como si quieres conocer el estadio, en GOAL encontrarás toda la información para que tu visita sea inolvidable.

¿Qué partidos de la Copa del Mundo de 2026 se jugarán en el Lincoln Financial Field?

Fecha Calendario Lugar/Ubicación Entradas Domingo 14 de junio Costa de Marfil vs Ecuador (19:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Viernes 19 de junio Brasil vs. Haití (20:30, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Jueves 25 de junio Curazao vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Sábado 27 de junio Croacia vs Ghana (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Sábado 4 de julio Octavos de final: por confirmar vs por confirmar (17:00 h, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas

El estadio albergará seis partidos: cinco de fase de grupos y estos octavos de final.

Inaugurado en 2003, el estadio de Filadelfia acoge principalmente partidos de la NFL y fútbol americano universitario, además de diversos eventos deportivos y de entretenimiento. También ha sido sede de varios encuentros internacionales de fútbol y de amistosos con algunos de los clubes más destacados del mundo, y en 2024 recibió WrestleMania XL.

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Filadelfia en el Lincoln Financial Field

Ya finalizaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, las entradas disponibles son muy escasas.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: abierta, por orden de llegada y en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para partidos de alta demanda, aunque con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

Descripción general del Lincoln Financial Field

Aforo del estadio para la Copa del Mundo 69 000 Año de inauguración 2003 Equipos habituales Philadelphia Eagles (NFL) y Temple Owls (fútbol americano universitario, NCAA) Dirección 1020 Pattison Avenue, Filadelfia, Pensilvania, 19148 Entradas Entradas

¿Qué es el plano de asientos del Lincoln Financial Field para la Copa del Mundo?

El plano de asientos del Lincoln Financial Field para la Copa del Mundo sigue una disposición estándar de fútbol y se divide en cuatro categorías de entradas de la FIFA, como se indica a continuación:

Categoría 1 (Premium) : Asientos más cercanos al campo, en la grada inferior junto a las bandas (nivel 100) y en las secciones inferiores del centro del campo.

Categoría 2 (Nivel intermedio) : Incluye las secciones superiores de la línea de banda del nivel 200, las zonas de club de las esquinas y algunas secciones del entrepiso detrás de las porterías.

Categoría 3 (Esquinas altas/líneas de fondo) : Incluye las secciones de esquina del nivel 200 y las filas superiores detrás de las porterías, con una amplia visión táctica del juego.

Categoría 4 (Asientos económicos) : Filas altas de las esquinas y fondos, opción más asequible.

Historia del Lincoln Financial Field

Inaugurado en 2003, el recinto alberga a los Philadelphia Eagles de la NFL y a los Temple Owls universitarios.

Por eso no extraña que vaya a albergar seis partidos de la Copa del Mundo de 2026, pues ya es un escenario reconocido para el fútbol. De hecho, su inauguración en agosto de 2003 fue un amistoso entre el Manchester United y el Barcelona.

También ha albergado la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y varios partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

¿Qué equipos juegan en el Lincoln Financial Field?

El Lincoln Financial Field es actualmente el estadio de los Philadelphia Eagles de la NFL y de los Temple Owls de la NCAA.

Equipo Liga Philadelphia Eagles NFL Temple Owls NCAAF

Cómo llegar al Lincoln Financial Field

Transporte público

Para llegar al Lincoln Financial Field en transporte público, toma la línea Broad Street de SEPTA. Durante los seis partidos del Mundial, los trenes “Sports Express” te llevarán directo al estadio. Baja en la estación NRG, la última al sur, y camina unos pasos hasta el recinto.

El billete cuesta 2,90 $ y se paga con tarjeta o móvil sin contacto. Después de los partidos, el viaje de vuelta en la Broad Street Line es gratis para aliviar la multitud.

En coche

Si prefieres el coche, reserva con antelación un pase de aparcamiento oficial de la FIFA y prepárate para atascos en las I-95 y I-76. Conducir sin pase es desaconsejable: el estadio no vende entradas de aparcamiento sin reserva y los barrios residenciales retiran los vehículos sin permiso.

Visitas guiadas al Lincoln Financial Field.

Official FIFA World Cup 2026 Stadium Tours organiza las visitas guiadas en el Lincoln Financial Field. Es la primera vez que la FIFA abre el acceso para mostrar cómo los estadios de la NFL se transforman en escenarios futbolísticos de clase mundial.

El recorrido incluye el TickPick Landing, los vestuarios adaptados, el túnel de acceso, la sala de entrevistas y el borde del campo, junto al nuevo césped híbrido.

Las visitas estarán disponibles hasta el 2 de julio (excepto los días de partido) y cuestan unos 55 dólares. Tienen una duración de 60 a 90 minutos.

Opciones para comer y beber cerca del Lincoln Financial Field

Cerca del estadio se encuentra Stateside Live!, un distrito de ocio de 1,8 ha con Victory Beer Hall, NBC Sports Arena (pantalla de 9,75 m) y puestos como Geno’s Steaks. Ofrece paquetes para los días de partido de Philadelphia Soccer 2026 con comida, bebida y entretenimiento en directo.

A pocos pasos se encuentra Sports & Social Philly, en el Live! Casino & Hotel: un salón de primera con comida completa y un ambiente animado en torno a una pantalla LED de 16 metros y 24 televisores.

Si prefieres alejarte un poco, prueba Chickie's & Pete's. Este icónico bar deportivo del sur de Filadelfia es famoso por sus Crabfries con salsa de queso. Cuenta con dos grandes barras y, en días de evento, ofrece transporte privado de ida y vuelta al estadio.



