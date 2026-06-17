Los aficionados al fútbol que visiten Los Ángeles en las próximas semanas vivirán un auténtico paraíso. El SoFi Stadium, en el barrio de Inglewood, acogerá ocho partidos de la Copa del Mundo de 2026, incluidos dos de la fase de grupos de Estados Unidos (contra Paraguay y Turquía).

Con 48 selecciones en liza, el torneo se desarrollará en junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Qué partidos del Mundial 2026 acogerá el SoFi Stadium?

Fecha Partido Precio medio de reventa Entradas Jueves 18 de junio Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (12:00 h PT) 180 $ - 850 $ Entradas Domingo 21 de junio Bélgica vs. Irán (12:00 h, hora del Pacífico) 330 $ - 1 200 $ Entradas Jueves 25 de junio Turquía vs. Estados Unidos (19:00 h, hora del Pacífico) 450 $ - 2 200 $ Entradas Domingo 28 de junio Octavos de final: 2.º del Grupo A vs. 2.º del Grupo B (12:00 h, hora del Pacífico) 450 $ - 1.800 $ Entradas Jueves 2 de julio Ronda de 32: Ganador del Grupo H vs. subcampeón del Grupo J (12:00 h, hora del Pacífico) 450 $ - 1 850 $ Entradas Viernes 10 de julio Cuartos de final: Por confirmar vs. Por confirmar (12:00 h, hora del Pacífico) 800 $ - 3.200 $ Entradas

El SoFi Stadium albergará ocho partidos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026: cinco de fase de grupos, dos de ronda de 32 y un cuarto de final.

Inaugurado en 2020, ya ha acogido eventos de primer nivel como la Super Bowl LVI, WrestleMania 39 y conciertos de artistas internacionales.

Cómo comprar entradas para el Mundial de Los Ángeles en el SoFi Stadium

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, la disponibilidad directa es muy limitada.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: abierta y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real; última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una buena opción para los partidos eliminatorios de mayor demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

Descripción general del SoFi Stadium

Capacidad del Mundial 69 000 Año de inauguración 2020 Equipos residentes Los Angeles Rams (NFL), Los Angeles Chargers (NFL) Dirección 1001 South Stadium Drive, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos Entradas Entradas

¿Cómo es el plano de asientos del SoFi Stadium para el Mundial?

El plano oficial de asientos del SoFi Stadium para la Copa del Mundo divide el recinto en las categorías estándar de entradas de la FIFA y en las categorías de hospitalidad, tal y como se indica a continuación:

Categoría 1 : Asientos en las bandas inferiores y centrales, con las mejores vistas del campo.

Categoría 2 : Junto a la Categoría 1, en las esquinas superiores y las líneas de fondo inferiores.

Categoría 3 : Gradas medias y altas tras las porterías y esquinas superiores.

Categoría 4 : En el nivel 500 de la grada superior, las más económicas.

Suites VIP y de hospitalidad : ubicadas en las exclusivas suites del nivel Club y en las zonas premium a pie de campo.

Historia del SoFi Stadium

Inaugurado en 2020 en el antiguo hipódromo de Hollywood Park, el estadio SoFi alberga a los equipos de fútbol americano Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers y cuenta con capacidad para 70 240 espectadores.

Los Rams y los Chargers de la NFL juegan allí, y en partidos de fútbol americano tiene capacidad para 70 240 espectadores.

En 2027 albergará la Super Bowl LXI y, en 2028, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano.

Ya acogió la final de la Copa Oro de la CONCACAF 2023 (México 1-0 Panamá) y algunos encuentros de la Copa América 2024, por lo que también albergará ocho partidos del Mundial 2026.

En configuración de fútbol se retiran butacas de las esquinas para ampliar el campo, por lo que el aforo baja a 69 650 espectadores.

¿Qué equipos juegan en el SoFi Stadium?

El SoFi Stadium es actualmente el estadio de los Rams y los Chargers de Los Ángeles, equipos famosos de la NFL.

Equipo Liga Los Angeles Rams NFL Chargers de Los Ángeles NFL

Cómo llegar al SoFi Stadium

Transporte público

La opción más barata y práctica es el servicio directo de LA Metro para los días de partido. Habrá 300 autobuses adicionales que irán al estadio sin paradas, evitando transbordos y el tráfico posterior a los encuentros.

El servicio de lanzadera es gratuito; solo pagarás la tarifa estándar de 1,75 dólares en metro hasta el centro de transbordo.

El autobús tarda unos 15 minutos y te deja en el estacionamiento S (Arbor Vitae/District Dr), a 5-10 minutos a pie de la entrada del estadio.

En coche

Si prefieres el coche, compra antes tu pase de aparcamiento oficial en JustPark o usa los aparcamientos “Park-and-Ride” con lanzadera. No se permite el acceso sin pase reservado, pues la FIFA mantiene un perímetro de seguridad.

El SoFi Stadium está en 1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301. Recuerde que el tráfico en las autopistas I-405 e I-105 será muy intenso los días de partido.

Visitas guiadas al SoFi Stadium

Hasta el 9 de julio se ofrecen visitas guiadas oficiales de la Copa del Mundo en el SoFi Stadium. Están abiertas al público, así que no hace falta tener entrada para un partido para reservar.

Cada visita, guiada por un experto, dura entre 90 minutos y 2 horas y cuesta desde 85 dólares. Incluye acceso exclusivo a los vestuarios, las zonas de prensa, los palcos corporativos premium y los túneles de los jugadores.

Si visitas fuera de los horarios de partido, puedes elegir la visita estándar “entre bastidores”, de 60 minutos desde 56 dólares.

Opciones para comer y beber cerca del SoFi Stadium

Los aficionados que visiten el SoFi Stadium encontrarán una mezcla de mega-bares deportivos con ambiente envolvente y legendarios restaurantes locales cerca del recinto.

Los animados bares deportivos Tom’s Watch Bar, The MEETING SPOT y Cosm Los Ángeles, ubicados en el distrito de Hollywood Park alrededor del estadio, son perfectos para tomar algo antes o después del partido.

Para disfrutar de la reconocida gastronomía de Inglewood basta salir del estacionamiento y visitar Two Hommés (cocina afrocentrada), Dulan’s Soul Food Kitchen (caribeña) o Martin’s Cocina y Cantina (mexicana).



