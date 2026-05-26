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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

Traducido por

Guía de ciudades sede del Mundial 2026: lista de estadios en Estados Unidos, Canadá y México

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Estados Unidos, Canadá y México organizarán la Copa del Mundo 2026. Dieciséis estadios acogerán los partidos, marcando el regreso del evento estrella de la FIFA a América por primera vez desde 1994.

Estados Unidos, Canadá y México organizarán el Mundial 2026 con 16 estadios. Será la primera vez que el torneo regresa a América desde 1994.

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Estados Unidos ya organizó un espectáculo grandioso en 1994, y México lo hizo en 1970 y 1986.

Canadá se suma por primera vez a este esfuerzo tripartito. De una lista inicial de 43 estadios en 41 ciudades, se ha reducido a los 16 sedes finales. ¿Qué ciudades de Norteamérica y Centroamérica albergarán los partidos? GOAL lo analiza.   

Ciudades y estadios anfitriones del Mundial 2026

Con 48 equipos y 80 partidos, esta es la lista final de ciudades y estadios confirmados por la FIFA:

Estados Unidos

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

El Rose Bowl de Pasadena (California), que acogió la final del Mundial de 1994 ganada por Brasil a Italia en los penaltis, volverá a ser sede de la FIFA junto a recintos millonarios como el AT&T Stadium y el Mercedes-Benz Stadium.

Por las normas de patrocinio de la FIFA, el Gillette Stadium se llamará Boston Stadium durante el torneo.

El MetLife Stadium de East Rutherford albergará la final.

CiudadEstadioCapacidad
AtlantaEstadio Mercedes-Benz71 000
BostonEstadio de Boston68 756
DallasEstadio AT&T80 000
HoustonEstadio NRG71 500
Kansas CityEstadio Arrowhead76 416
Los ÁngelesEstadio Rose Bowl o Estadio SoFi90 888/70 200
MiamiEstadio Hard Rock65 326
Nueva York/Nueva JerseyEstadio MetLife82 500
FiladelfiaLincoln Financial Field69 796
San Francisco/Área de la BahíaLevi’s Stadium68 500
SeattleLumen Field72 000

Canadá

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

El BC Place de Vancouver ya había acogido la final femenina de la Copa del Mundo en 2015. Volvió a entrar en liza en marzo de 2022, tras la retirada de Montreal.

CiudadEstadioCapacidad
TorontoEstadio BMO30 000
VancouverBC Place54 500

México

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

El Estadio Azteca, escenario legendario donde Pelé y Maradona probaron la gloria mundialista, albergará el partido inaugural el 11 de junio de 2026 y otros encuentros clave.

CiudadEstadioAforo
GuadalajaraEstadio Akron46 232
Ciudad de MéxicoEstadio Azteca81 070
MonterreyEstadio BBVA51 348