Con tus entradas para el Mundial 2026 confirmadas, planifica tu día de partido. El transporte al estadio y de vuelta debe ser fluido y sin estrés para disfrutar al máximo.
Las 16 sedes de Norteamérica tienen sistemas de transporte distintos, así que planificar tu ruta te ahorrará contratiempos.
Deja que GOAL te muestre la información más reciente sobre transporte para el Mundial 2026, incluidos los mejores medios para cada ciudad.
Aparcamiento y transporte en el Mundial: visión general
|Ciudad anfitriona / Estadio
|Precio del aparcamiento (día de partido)
|Transporte público principal
|Precio del transporte (ida y vuelta)
|Nueva York/Nueva Jersey (MetLife)
|Sin aparcamiento en el recinto
|NJ Transit (tren)
|105,00 $ (con límite máximo)
|Los Ángeles (SoFi)
|300,00 $
|Metro de Los Ángeles + servicio de lanzadera
|3,50
|Miami (Hard Rock)
|175,00 $ - 250,00 $
|Brightline / Autobús lanzadera
|20 USD+ / Gratis
|Boston (Gillette)
|175,00
|Tren de cercanías de la MBTA
|80,00 $
|Dallas (AT&T)
|125,00 $ - 175,00 $
|TRE + autobús de enlace
|12,00
|Filadelfia (Lincoln)
|115,00 $ - 125,00 $
|Línea Broad Street
|0,00 $ (gratis después del partido)
|Kansas City (Arrowhead)
|75,00 $ - 125,00 $
|Servicio de transporte al estadio
|15,00
|Houston (NRG)
|99,00 $ - 125,00 $
|Línea Roja de METRORail
|2,50
|Atlanta (Mercedes-Benz)
|99,00 $
|MARTA
|5,00
|Seattle (Lumen Field)
|125 $+
|Tren ligero Link
|6,50 $
|San Francisco (Levi's)
|125,00 $+
|Tranvía de la VTA / BART
|15,00 $ - 25,00 $
|Toronto (BMO Field)
|80,00 $+ (plazas limitadas)
|GO Transit / TTC
|7,00 $ - 15,00 $
|Vancouver (BC Place)
|75,00 $+ (plazas limitadas)
|SkyTrain
|6,50 $ - 10,00 $
|Ciudad de México (Azteca)
|Variable
|Metro/Tren ligero
|10 pesos (0,60 $)
¿Qué opciones de aparcamiento hay en las sedes del Mundial de 2026?
El estacionamiento en los 16 estadios es muy limitado, por lo que se recomienda planificar con anticipación para evitar ser rechazado en el perímetro de seguridad.
Estadio MetLife: zona de estacionamiento prohibido.
En el MetLife Stadium (incluida la final del 19 de julio) no hay aparcamiento para espectadores.
Quienes lleguen en coche deben reservar aparcamiento en el centro comercial American Dream Mall (con tarifas de hasta 225 dólares por partido) o usar los autobuses oficiales de «park and ride».
Reserva oficial a través de JustPark
Todas las plazas deben reservarse por adelantado en JustPark, socio oficial de la FIFA 2026.
No se aceptarán pagos en las taquillas del estadio.
La asignación de plazas se realiza por oleadas, y recibirás tu ubicación específica y el permiso digital por correo electrónico entre 7 y 10 días antes del partido.
Normas de acceso estrictas
- Solo para titulares de entradas: el estacionamiento es solo para asistentes al partido. Es posible que debas mostrar tu entrada móvil para acceder al estacionamiento del estadio.
- Usa en JustPark la misma dirección de correo vinculada a tu cuenta de entradas de la FIFA; de lo contrario, tu reserva podría anularse.
- Precios: Algunas plazas cuestan 75 dólares, pero la media para los partidos más destacados es de 175 dólares por vehículo.
Los costes estimados de aparcamiento para el Mundial 2026, por estadio, son los siguientes:
|Estadio
|Ciudad
|Precio (aprox.)
|Estadio MetLife
|Nueva York/Nueva Jersey
|Sin aparcamiento en el recinto
|Estadio SoFi
|Los Ángeles
|250–300 dólares
|Estadio Gillette
|Boston
|175 $
|Estadio Hard Rock
|Miami
|175–200 dólares
|Lincoln Financial Field
|Filadelfia
|115–125 dólares
|Estadio AT&T
|Dallas
|75–125 dólares
|Estadio Arrowhead
|Kansas City
|75 $ - 100 $
|Estadio NRG
|Houston
|99–125 dólares
|Estadio Mercedes-Benz
|Atlanta
|99
|Lumen Field
|Seattle
|125 $+
|Levi's Stadium
|San Francisco
|125 $ o más
Nota: Los precios de aparcamiento en las sedes de Canadá y México (Toronto, Vancouver, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) aún no están publicados en la web oficial, pero se espera que sigan un modelo de «precios variables» para alta demanda.
Se espera que suban a medida que el torneo avanza de la fase de grupos a las eliminatorias.
¿Cómo usar el transporte público durante el Mundial 2026?
Aunque algunos prefieren el coche, muchas sedes promueven planes “sin coches” y recomiendan transporte público o lanzaderas.
Ahorros e incentivos en transporte
En Seattle se ofrece un pase de tres días por18 dólares que cubre todo el transporte regional.
En Atlanta (5 USD con MARTA) y Los Ángeles (3,50 USD con LA Metro) se mantienen boletos de ida y vuelta económicos.
Precios y límites de aforo importantes
Prepárate para recargos por alta demanda. Tras una reciente rebaja, los billetes de ida y vuelta de NJ Transit al MetLife Stadium cuestan ahora 105 dólares (antes 150 dólares).
Hay un límite de 40 000 por partido, deben comprarse por adelantado en la app de NJ Transit e incluyen una pulsera física obligatoria para la vuelta. En Miami, el aparcamiento en el Hard Rock Stadium llega a 249,99dólares en los partidos más destacados.
Logística esencial para el día del partido
- La caminata de la “última milla”: los puntos de encuentro de los servicios de transporte compartido en estadios como el SoFi y el AT&T están en zonas restringidas, por lo que suele haber un trayecto a pie de 20 a 30 minutos hasta las puertas. Los días de partido está prohibido dejar a los pasajeros directamente en el estadio.
- Evita las colas recargando antes tarjetas de transporte digitales o usando apps como TAP (Los Ángeles), Breeze (Atlanta) o myORCA (Seattle/Sound Transit).
A continuación se muestran ejemplos de los principales medios de transporte y sus costes en las ciudades sede del Mundial de 2026:
|Estadio
|Ciudad
|Medio(s) de transporte
|Precio
|Estadio MetLife
|Nueva York/Nueva Jersey
|Tren de NJ Transit / Autobús lanzadera
|150 $ / 80 $
|Estadio Gillette
|Boston
|Tren especial del día del partido / Autobús de la organización anfitriona
|80 $ / 95 $
|Lincoln Financial Field
|Filadelfia
|Línea Broad Street
|2,90 $ antes del partido, gratis después del partido)
|Estadio AT&T
|Dallas
|TRE + autobús lanzadera
|6 $ (autobús gratuito)
|Estadio Arrowhead
|Kansas City
|Autobús del estadio
|15
|Estadio Hard Rock
|Miami
|Tren Brightline / Autobús de enlace
|20,40 $+ / Gratis
|Estadio Levi's
|San Francisco
|Tren ligero VTA / BART
|11–22 $
|Estadio SoFi
|Los Ángeles
|Metro de Los Ángeles
|3,50 $
|Estadio Mercedes-Benz
|Atlanta
|MARTA
|5 $
|Estadio NRG
|Houston
|Línea Roja de MetroRail
|3 $
|Lumen Field
|Seattle
|Tren ligero Link / Sounder
|De 3,25 $ a 5,75 $
|Toronto
|BMO Field
|TTC / GO Transit
|desde 3,30 $
|Vancouver
|BC Place
|SkyTrain
|desde 3,20 $
|Ciudades de México
|Varias
|Metro / Autobús local
|5 pesos (0,30 $)
En algunas zonas se pueden usar apps como Uber, Lyft (EE. UU./Canadá) o DiDi (México) para compartir taxi.
Sin embargo, los precios pueden subir justo antes y después de los partidos, y algunos estadios tendrán zonas restringidas para recoger y dejar pasajeros.
¿Cómo comprar entradas de última hora para los partidos del Mundial 2026?
- La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
Se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.
Se disputarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica. Estas son las ciudades y los estadios que acogerán los encuentros:
|País
|Estadio (ciudad)
|Aforo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|45 000
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|83 000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Foxborough)
|63 815
|Estadio AT&T (Dallas)
|70 122
|Estadio NRG (Houston)
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Inglewood)
|69 650
|Estadio Hard Rock (Miami)
|64 091
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65 827
|Estadio Levi's (San Francisco)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123
¿Cuál es el calendario por sedes del Mundial 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).
|Estadio
|Fecha
|Partido (hora de inicio)
|Entradas
|Toronto, Canadá (BMO Field)
|12 de junio
|Grupo B: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (15:00, hora del Este)
|Entradas
|17 de junio
|Grupo L: Ghana vs. Panamá (19:00, hora del Este)
|Entradas
|20 de junio
|Grupo E: Alemania vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este)
|Entradas
|23 de junio
|Grupo L: Panamá vs. Croacia (19:00, hora del Este)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo I: Senegal vs. Irak (15:00, hora del Este)
|Entradas
|2 de julio
|Octavos de final: 2.º del Grupo K vs. 2.º del Grupo L (19:00, hora del Este)
|Entradas
|Vancouver, Canadá (BC Place)
|13 de junio
|Grupo D: Australia vs. Turquía (21:00 h PT)
|Entradas
|18 de junio
|Grupo B: Canadá vs. Catar (15:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|21 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda vs. Egipto (18:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo B: Suiza vs. Canadá (12:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda vs. Bélgica (20:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|2 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo B vs. tercero de los Grupos E, F, G, I o J (20:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|7 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 85 vs. ganador del partido 87 (13:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|Guadalajara, México (Estadio Akron)
|11 de junio
|Grupo A: Corea del Sur vs. Chequia (20:00 h, hora central de EE. UU.)
|Entradas
|18 de junio
|Grupo A: México vs. Corea del Sur (19:00 h CST)
|Entradas
|23 de junio
|Grupo K: Colombia vs. República Democrática del Congo (20:00 h CST)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo H: Uruguay vs. España (18:00 h CST)
|Entradas
|Ciudad de México, México (Estadio Banorte)
|11 de junio
|Grupo A: México vs. Sudáfrica (13:00 h CST)
|Entradas
|17 de junio
|Grupo K: Uzbekistán vs. Colombia (20:00 h CST)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo A: República Checa vs. México (19:00 h CST)
|Entradas
|30 de junio
|Octavos de final: 1.º del Grupo A vs. 3.º de C, E, F, H o I (19:00 h CST)
|Entradas
|5 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 79 vs. ganador del partido 80 (18:00 h CST)
|Entradas
|Monterrey, México (Estadio BBVA)
|14 de junio
|Grupo F: Suecia vs. Túnez (20:00 h, hora central)
|Entradas
|20 de junio
|Grupo F: Túnez vs. Japón (22:00 h, hora central)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo A: Sudáfrica vs. Corea del Sur (19:00 h, hora central)
|Entradas
|29 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo F vs. subcampeón del Grupo C (19:00 h, hora central)
|Entradas
|Atlanta, EE. UU. (Mercedes-Benz Stadium)
|15 de junio
|Grupo H: España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este)
|Entradas
|18 de junio
|Grupo A: Ganador de la ruta D de la UEFA vs. Sudáfrica (12:00 h, hora del Este)
|Entradas
|21 de junio
|Grupo H: España vs. Arabia Saudí (12:00, hora del Este)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo C: Marruecos vs. Haití (18:00, hora del Este)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo K: República Democrática del Congo vs Uzbekistán (19:30, hora del Este)
|Entradas
|1 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo L vs. tercero de los Grupos E, H, I, J o K (12:00 h, hora del Este)
|Entradas
|7 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 86 vs. ganador del partido 88 (12:00 h, hora del Este)
|Entradas
|15 de julio
|Semifinales: Ganadores del partido 99 vs. ganadores del partido 100 (15:00 h, hora del Este)
|Entradas
|Foxborough, EE. UU. (Gillette Stadium)
|13 de junio
|Grupo C: Haití vs. Escocia (21:00, hora del Este)
|Entradas
|16 de junio
|Grupo I: Ganador de la eliminatoria 2 de la FIFA vs. Noruega (18:00, hora del Este)
|Entradas
|19 de junio
|Grupo C: Escocia vs. Marruecos (18:00, hora del Este)
|Entradas
|23 de junio
|Grupo L: Inglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo I: Noruega vs. Francia (15:00, hora del Este)
|Entradas
|29 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo E vs. tercero de los Grupos A, B, C, D o F (16:30 h, hora del Este)
|Entradas
|9 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 89 vs. ganador del partido 90 (16:00 h, hora del Este)
|Entradas
|Arlington, EE. UU. (AT&T Stadium)
|14 de junio
|Grupo F: Países Bajos vs. Japón (15:00 h, hora central de EE. UU.)
|Entradas
|17 de junio
|Grupo L: Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)
|Entradas
|22 de junio
|Grupo J: Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo F: Japón vs. Suecia (18:00 h CDT)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo J: Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)
|Entradas
|30 de junio
|Octavos de final: 2.º del Grupo E vs. 2.º del Grupo I (12:00 h CDT)
|Entradas
|3 de julio
|Octavos de final: 2.º del Grupo D vs. 2.º del Grupo G (13:00 h CDT)
|Entradas
|6 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 83 vs. ganador del partido 84 (14:00 h CDT)
|Entradas
|14 de julio
|Semifinales: Ganadores del partido 97 vs. ganadores del partido 98 (14:00 h CDT)
|Entradas
|Houston, EE. UU. (NRG Stadium)
|14 de junio
|Grupo E: Alemania vs. Curazao (12:00 h CDT)
|Entradas
|17 de junio
|Grupo K: Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 h CDT)
|Entradas
|20 de junio
|Grupo A: Países Bajos vs. Suecia (12:00 h CDT)
|Entradas
|23 de junio
|Grupo K: Portugal vs. Uzbekistán (12:00 h CDT)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo H: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (19:00 h CDT)
|Entradas
|29 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo C vs. subcampeón del Grupo F (12:00 h CDT)
|Entradas
|4 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 73 vs. ganador del partido 75 (12:00 h CDT)
|Entradas
|Kansas City, EE. UU. (Arrowhead Stadium)
|16 de junio
|Grupo J: Argentina vs. Argelia (19:00 h, hora central)
|Entradas
|20 de junio
|Grupo E: Ecuador vs. Curaçao (18:00 h, hora central)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo F: Túnez vs. Países Bajos (17:00 h, hora central)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo J: Argelia vs. Austria (20:00 h, hora central)
|Entradas
|3 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo K vs. tercero de los Grupos D, E, I, J o L (19:30 h, hora central)
|Entradas
|11 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 95 vs. ganador del partido 96 (19:00 h, hora central)
|Entradas
|Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium)
|12 de junio
|Grupo D: EE. UU. vs. Paraguay (18:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|15 de junio
|Grupo G: Irán vs. Nueva Zelanda (18:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|18 de junio
|Grupo B: Suiza vs Bosnia y Herzegovina (12:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|21 de junio
|Grupo G: Bélgica vs. Irán (12:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo D: Turquía vs. EE. UU. (19:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|28 de junio
|Octavos de final: 2.º del Grupo A vs. 2.º del Grupo B (12:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|2 de julio
|Octavos de final: 1.º del Grupo H vs. 2.º del Grupo J (12:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|10 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 93 vs. ganador del partido 94 (12:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|Miami, EE. UU. (Hard Rock Stadium)
|15 de junio
|Grupo H: Arabia Saudí vs. Uruguay (18:00, hora del Este)
|Entradas
|21 de junio
|Grupo H: Uruguay vs. Cabo Verde (18:00, hora del Este)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo C: Escocia vs. Brasil (18:00, hora del Este)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo K: Colombia vs. Portugal (19:30, hora del Este)
|Entradas
|3 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo J vs. subcampeón del Grupo H (18:00, hora del Este)
|Entradas
|11 de julio
|Cuartos de final: Ganador del partido 91 vs. Ganador del partido 92 (17:00 h, hora del Este)
|Entradas
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 vs. perdedores del partido 102 (17:00 h, hora del Este)
|Entradas
|Nueva Jersey, EE. UU. (MetLife Stadium)
|13 de junio
|Grupo C: Brasil vs. Marruecos (18:00, hora del Este)
|Entradas
|16 de junio
|Grupo I: Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este)
|Entradas
|22 de junio
|Grupo I: Noruega vs. Senegal (20:00, hora del Este)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo E: Ecuador vs. Alemania (16:00, hora del Este)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo L: Panamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)
|Entradas
|30 de junio
|Octavos de final: Ganador del Grupo I vs. tercero de los Grupos C, D, F, G o H (17:00, hora del Este)
|Entradas
|5 de julio
|Octavos de final: Ganadores del partido 76 vs. ganadores del partido 78 (16:00 h, hora del Este)
|Entradas
|19 de julio
|Final: Ganadores del partido 101 vs. ganadores del partido 102 (15:00 h, hora del Este)
|Entradas
|Filadelfia, EE. UU. (Lincoln Financial Field)
|14 de junio
|Grupo E: Costa de Marfil vs. Ecuador (19:00, hora del Este)
|Entradas
|19 de junio
|Grupo C: Brasil vs. Haití (21:00, hora del Este)
|Entradas
|22 de junio
|Grupo I: Francia vs. Irak (17:00, hora del Este)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo E: Curazao vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este)
|Entradas
|27 de junio
|Grupo L: Croacia vs. Ghana (17:00, hora del Este)
|Entradas
|4 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 74 vs. Ganador del partido 77 (17:00, hora del Este)
|Entradas
|Santa Clara, EE. UU. (Levi's Stadium)
|13 de junio
|Grupo B: Catar vs. Suiza (12:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|16 de junio
|Grupo J: Austria vs. Jordania (21:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|19 de junio
|Grupo D: Turquía vs. Paraguay (21:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|22 de junio
|Grupo J: Jordania vs. Argelia (20:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|25 de junio
|Grupo D: Paraguay vs. Australia (19:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|1 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo D vs. tercer clasificado de los Grupos B, E, F, I o J (17:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|Seattle, EE. UU. (Lumen Field)
|15 de junio
|Grupo G: Bélgica vs. Egipto (12:00 h PT)
|Entradas
|19 de junio
|Grupo D: EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|24 de junio
|Grupo B: Bosnia-Herzegovina vs. Catar (12:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|26 de junio
|Grupo G: Egipto vs. Irán (20:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|1 de julio
|Octavos de final: Ganador del Grupo G vs. tercero de los Grupos A, E, H, I o J (13:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
|6 de julio
|Octavos de final: Ganador del partido 81 vs. ganador del partido 82 (17:00 h, hora del Pacífico)
|Entradas
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