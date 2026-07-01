Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FIFA World Cup 2026 Venues - New York New Jersey StadiumGetty Images Sport
Book World Cup 2026 Parking

Traducido por

Guía de aparcamiento y transporte para el Mundial 2026: de las zonas de prohibido estacionar a los estacionamientos oficiales de la FIFA

SHOPPING
Tickets
World Cup

GOAL tiene todas las respuestas a tus preguntas sobre el transporte en el Mundial 2026.

Con tus entradas para el Mundial 2026 confirmadas, planifica tu día de partido. El transporte al estadio y de vuelta debe ser fluido y sin estrés para disfrutar al máximo.

Las 16 sedes de Norteamérica tienen sistemas de transporte distintos, así que planificar tu ruta te ahorrará contratiempos.

Deja que GOAL te muestre la información más reciente sobre transporte para el Mundial 2026, incluidos los mejores medios para cada ciudad.

Aparcamiento oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026:Reserva ahora

Aparcamiento y transporte en el Mundial: visión general

Ciudad anfitriona / EstadioPrecio del aparcamiento (día de partido)Transporte público principalPrecio del transporte (ida y vuelta)
Nueva York/Nueva Jersey (MetLife)Sin aparcamiento en el recintoNJ Transit (tren)105,00 $ (con límite máximo)
Los Ángeles (SoFi)300,00 $Metro de Los Ángeles + servicio de lanzadera3,50
Miami (Hard Rock)175,00 $ - 250,00 $Brightline / Autobús lanzadera20 USD+ / Gratis
Boston (Gillette)175,00Tren de cercanías de la MBTA80,00 $
Dallas (AT&T)125,00 $ - 175,00 $TRE + autobús de enlace12,00
Filadelfia (Lincoln)115,00 $ - 125,00 $Línea Broad Street0,00 $ (gratis después del partido)
Kansas City (Arrowhead)75,00 $ - 125,00 $Servicio de transporte al estadio15,00
Houston (NRG)99,00 $ - 125,00 $Línea Roja de METRORail2,50
Atlanta (Mercedes-Benz)99,00 $MARTA5,00
Seattle (Lumen Field)125 $+Tren ligero Link6,50 $
San Francisco (Levi's)125,00 $+Tranvía de la VTA / BART15,00 $ - 25,00 $
Toronto (BMO Field)80,00 $+ (plazas limitadas)GO Transit / TTC7,00 $ - 15,00 $
Vancouver (BC Place)75,00 $+ (plazas limitadas)SkyTrain6,50 $ - 10,00 $
Ciudad de México (Azteca)VariableMetro/Tren ligero10 pesos (0,60 $)

¿Qué opciones de aparcamiento hay en las sedes del Mundial de 2026?

El estacionamiento en los 16 estadios es muy limitado, por lo que se recomienda planificar con anticipación para evitar ser rechazado en el perímetro de seguridad.

Estadio MetLife: zona de estacionamiento prohibido.

En el MetLife Stadium (incluida la final del 19 de julio) no hay aparcamiento para espectadores

Quienes lleguen en coche deben reservar aparcamiento en el centro comercial American Dream Mall (con tarifas de hasta 225 dólares por partido) o usar los autobuses oficiales de «park and ride».

Reserva oficial a través de JustPark

Todas las plazas deben reservarse por adelantado en JustPark, socio oficial de la FIFA 2026. 

No se aceptarán pagos en las taquillas del estadio. 

La asignación de plazas se realiza por oleadas, y recibirás tu ubicación específica y el permiso digital por correo electrónico entre 7 y 10 días antes del partido.

Normas de acceso estrictas

  • Solo para titulares de entradas: el estacionamiento es solo para asistentes al partido. Es posible que debas mostrar tu entrada móvil para acceder al estacionamiento del estadio.
  • Usa en JustPark la misma dirección de correo vinculada a tu cuenta de entradas de la FIFA; de lo contrario, tu reserva podría anularse.
  • Precios: Algunas plazas cuestan 75 dólares, pero la media para los partidos más destacados es de 175 dólares por vehículo.

Los costes estimados de aparcamiento para el Mundial 2026, por estadio, son los siguientes:

EstadioCiudadPrecio (aprox.)
Estadio MetLife Nueva York/Nueva Jersey Sin aparcamiento en el recinto
Estadio SoFi Los Ángeles 250–300 dólares
Estadio Gillette Boston 175 $
Estadio Hard Rock Miami 175–200 dólares 
Lincoln Financial Field Filadelfia 115–125 dólares 
Estadio AT&T Dallas 75–125 dólares 
Estadio ArrowheadKansas City 75 $ - 100 $ 
Estadio NRG Houston 99–125 dólares 
Estadio Mercedes-Benz Atlanta 99 
Lumen Field Seattle125 $+ 
Levi's Stadium San Francisco 125 $ o más


Nota: Los precios de aparcamiento en las sedes de Canadá y México (Toronto, Vancouver, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) aún no están publicados en la web oficial, pero se espera que sigan un modelo de «precios variables» para alta demanda.

Se espera que suban a medida que el torneo avanza de la fase de grupos a las eliminatorias.

¿Cómo usar el transporte público durante el Mundial 2026?

Aunque algunos prefieren el coche, muchas sedes promueven planes “sin coches” y recomiendan transporte público o lanzaderas. 

Ahorros e incentivos en transporte

En Seattle se ofrece un pase de tres días por18 dólares que cubre todo el transporte regional. 

En Atlanta (5 USD con MARTA) y Los Ángeles (3,50 USD con LA Metro) se mantienen boletos de ida y vuelta económicos.

Precios y límites de aforo importantes

Prepárate para recargos por alta demanda. Tras una reciente rebaja, los billetes de ida y vuelta de NJ Transit al MetLife Stadium cuestan ahora 105 dólares (antes 150 dólares). 

Hay un límite de 40 000 por partido, deben comprarse por adelantado en la app de NJ Transit e incluyen una pulsera física obligatoria para la vuelta. En Miami, el aparcamiento en el Hard Rock Stadium llega a 249,99dólares en los partidos más destacados.

Logística esencial para el día del partido

  • La caminata de la “última milla”: los puntos de encuentro de los servicios de transporte compartido en estadios como el SoFi y el AT&T están en zonas restringidas, por lo que suele haber un trayecto a pie de 20 a 30 minutos hasta las puertas. Los días de partido está prohibido dejar a los pasajeros directamente en el estadio.
  • Evita las colas recargando antes tarjetas de transporte digitales o usando apps como TAP (Los Ángeles), Breeze (Atlanta) o myORCA (Seattle/Sound Transit).

A continuación se muestran ejemplos de los principales medios de transporte y sus costes en las ciudades sede del Mundial de 2026:

EstadioCiudadMedio(s) de transportePrecio
Estadio MetLife Nueva York/Nueva Jersey Tren de NJ Transit / Autobús lanzadera 150 $ / 80 $
Estadio Gillette Boston Tren especial del día del partido / Autobús de la organización anfitriona 80 $ / 95 $
Lincoln Financial Field FiladelfiaLínea Broad Street 2,90 $ antes del partido, gratis después del partido)
Estadio AT&T DallasTRE + autobús lanzadera 6 $ (autobús gratuito)
Estadio Arrowhead Kansas City Autobús del estadio 15
Estadio Hard Rock Miami Tren Brightline / Autobús de enlace 20,40 $+ / Gratis
Estadio Levi's San Francisco Tren ligero VTA / BART 11–22 $
Estadio SoFi Los Ángeles Metro de Los Ángeles 3,50 $
Estadio Mercedes-Benz Atlanta MARTA 5 $
Estadio NRG Houston Línea Roja de MetroRail 3 $
Lumen Field Seattle Tren ligero Link / Sounder De 3,25 $ a 5,75 $
Toronto BMO Field TTC / GO Transit desde 3,30 $
Vancouver BC Place SkyTrain desde 3,20 $
Ciudades de México Varias Metro / Autobús local 5 pesos (0,30 $)

En algunas zonas se pueden usar apps como Uber, Lyft (EE. UU./Canadá) o DiDi (México) para compartir taxi. 

Sin embargo, los precios pueden subir justo antes y después de los partidos, y algunos estadios tendrán zonas restringidas para recoger y dejar pasajeros.

¿Cómo comprar entradas de última hora para los partidos del Mundial 2026?

  • La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.Reserva ahora

¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. 

Se disputarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica. Estas son las ciudades y los estadios que acogerán los encuentros:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 45 000 
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México) 83 000
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Foxborough) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG (Houston)68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Inglewood)69 650 
 Estadio Hard Rock (Miami)64 091 
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827 
 Estadio Levi's (San Francisco)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

¿Cuál es el calendario por sedes del Mundial 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos).

EstadioFechaPartido (hora de inicio)Entradas
Toronto, Canadá (BMO Field)12 de junioGrupo B: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (15:00, hora del Este)Entradas
 17 de junioGrupo L: Ghana vs. Panamá (19:00, hora del Este)Entradas
 20 de junioGrupo E: Alemania vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este)Entradas
 23 de junioGrupo L: Panamá vs. Croacia (19:00, hora del Este)Entradas
 26 de junioGrupo I: Senegal vs. Irak (15:00, hora del Este)Entradas
 2 de julioOctavos de final: 2.º del Grupo K vs. 2.º del Grupo L (19:00, hora del Este)Entradas
Vancouver, Canadá (BC Place)13 de junioGrupo D: Australia vs. Turquía (21:00 h PT)Entradas
 18 de junioGrupo B: Canadá vs. Catar (15:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 21 de junioGrupo G: Nueva Zelanda vs. Egipto (18:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 24 de junioGrupo B: Suiza vs. Canadá (12:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 26 de junioGrupo G: Nueva Zelanda vs. Bélgica (20:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 2 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo B vs. tercero de los Grupos E, F, G, I o J (20:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 7 de julioOctavos de final: Ganador del partido 85 vs. ganador del partido 87 (13:00 h, hora del Pacífico)Entradas
Guadalajara, México (Estadio Akron)11 de junioGrupo A: Corea del Sur vs. Chequia (20:00 h, hora central de EE. UU.)Entradas
 18 de junioGrupo A: México vs. Corea del Sur (19:00 h CST)Entradas
 23 de junioGrupo K: Colombia vs. República Democrática del Congo (20:00 h CST)Entradas
 26 de junioGrupo H: Uruguay vs. España (18:00 h CST)Entradas
Ciudad de México, México (Estadio Banorte)11 de junioGrupo A: México vs. Sudáfrica (13:00 h CST)Entradas
 17 de junioGrupo K: Uzbekistán vs. Colombia (20:00 h CST)Entradas
 24 de junioGrupo A: República Checa vs. México (19:00 h CST)Entradas
 30 de junioOctavos de final: 1.º del Grupo A vs. 3.º de C, E, F, H o I (19:00 h CST)Entradas
 5 de julioOctavos de final: Ganador del partido 79 vs. ganador del partido 80 (18:00 h CST)Entradas
Monterrey, México (Estadio BBVA)14 de junioGrupo F: Suecia vs. Túnez (20:00 h, hora central)Entradas
 20 de junioGrupo F: Túnez vs. Japón (22:00 h, hora central)Entradas
 24 de junioGrupo A: Sudáfrica vs. Corea del Sur (19:00 h, hora central)Entradas
 29 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo F vs. subcampeón del Grupo C (19:00 h, hora central)Entradas
Atlanta, EE. UU. (Mercedes-Benz Stadium)15 de junioGrupo H: España vs. Cabo Verde (12:00, hora del Este)Entradas
 18 de junioGrupo A: Ganador de la ruta D de la UEFA vs. Sudáfrica (12:00 h, hora del Este)Entradas
 21 de junioGrupo H: España vs. Arabia Saudí (12:00, hora del Este)Entradas
 24 de junioGrupo C: Marruecos vs. Haití (18:00, hora del Este)Entradas
 27 de junioGrupo K: República Democrática del Congo vs Uzbekistán (19:30, hora del Este)Entradas
 1 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo L vs. tercero de los Grupos E, H, I, J o K (12:00 h, hora del Este)Entradas
 7 de julioOctavos de final: Ganador del partido 86 vs. ganador del partido 88 (12:00 h, hora del Este)Entradas
 15 de julioSemifinales: Ganadores del partido 99 vs. ganadores del partido 100 (15:00 h, hora del Este)Entradas
Foxborough, EE. UU. (Gillette Stadium)13 de junioGrupo C: Haití vs. Escocia (21:00, hora del Este)Entradas
 16 de junioGrupo I: Ganador de la eliminatoria 2 de la FIFA vs. Noruega (18:00, hora del Este)Entradas
 19 de junioGrupo C: Escocia vs. Marruecos (18:00, hora del Este)Entradas
 23 de junioGrupo L: Inglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este)Entradas
 26 de junioGrupo I: Noruega vs. Francia (15:00, hora del Este)Entradas
 29 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo E vs. tercero de los Grupos A, B, C, D o F (16:30 h, hora del Este)Entradas
 9 de julioCuartos de final: Ganador del partido 89 vs. ganador del partido 90 (16:00 h, hora del Este)Entradas
Arlington, EE. UU. (AT&T Stadium)14 de junioGrupo F: Países Bajos vs. Japón (15:00 h, hora central de EE. UU.)Entradas
 17 de junioGrupo L: Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)Entradas
 22 de junioGrupo J: Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)Entradas
 25 de junioGrupo F: Japón vs. Suecia (18:00 h CDT)Entradas
 27 de junioGrupo J: Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)Entradas
 30 de junioOctavos de final: 2.º del Grupo E vs. 2.º del Grupo I (12:00 h CDT)Entradas
 3 de julioOctavos de final: 2.º del Grupo D vs. 2.º del Grupo G (13:00 h CDT)Entradas
 6 de julioOctavos de final: Ganador del partido 83 vs. ganador del partido 84 (14:00 h CDT)Entradas
 14 de julioSemifinales: Ganadores del partido 97 vs. ganadores del partido 98 (14:00 h CDT)Entradas
Houston, EE. UU. (NRG Stadium)14 de junioGrupo E: Alemania vs. Curazao (12:00 h CDT)Entradas
 17 de junioGrupo K: Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00 h CDT)Entradas
 20 de junioGrupo A: Países Bajos vs. Suecia (12:00 h CDT)Entradas
 23 de junioGrupo K: Portugal vs. Uzbekistán (12:00 h CDT)Entradas
 26 de junioGrupo H: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (19:00 h CDT)Entradas
 29 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo C vs. subcampeón del Grupo F (12:00 h CDT)Entradas
 4 de julioOctavos de final: Ganador del partido 73 vs. ganador del partido 75 (12:00 h CDT)Entradas
Kansas City, EE. UU. (Arrowhead Stadium)16 de junioGrupo J: Argentina vs. Argelia (19:00 h, hora central)Entradas
 20 de junioGrupo E: Ecuador vs. Curaçao (18:00 h, hora central)Entradas
 25 de junioGrupo F: Túnez vs. Países Bajos (17:00 h, hora central)Entradas
 27 de junioGrupo J: Argelia vs. Austria (20:00 h, hora central)Entradas
 3 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo K vs. tercero de los Grupos D, E, I, J o L (19:30 h, hora central)Entradas
 11 de julioCuartos de final: Ganador del partido 95 vs. ganador del partido 96 (19:00 h, hora central)Entradas
Los Ángeles, EE. UU. (SoFi Stadium)12 de junioGrupo D: EE. UU. vs. Paraguay (18:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 15 de junioGrupo G: Irán vs. Nueva Zelanda (18:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 18 de junioGrupo B: Suiza vs Bosnia y Herzegovina (12:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 21 de junioGrupo G: Bélgica vs. Irán (12:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 25 de junioGrupo D: Turquía vs. EE. UU. (19:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 28 de junioOctavos de final: 2.º del Grupo A vs. 2.º del Grupo B (12:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 2 de julioOctavos de final: 1.º del Grupo H vs. 2.º del Grupo J (12:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 10 de julioCuartos de final: Ganador del partido 93 vs. ganador del partido 94 (12:00 h, hora del Pacífico)Entradas
Miami, EE. UU. (Hard Rock Stadium)15 de junioGrupo H: Arabia Saudí vs. Uruguay (18:00, hora del Este)Entradas
 21 de junioGrupo H: Uruguay vs. Cabo Verde (18:00, hora del Este)Entradas
 24 de junioGrupo C: Escocia vs. Brasil (18:00, hora del Este)Entradas
 27 de junioGrupo K: Colombia vs. Portugal (19:30, hora del Este)Entradas
 3 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo J vs. subcampeón del Grupo H (18:00, hora del Este)Entradas
 11 de julioCuartos de final: Ganador del partido 91 vs. Ganador del partido 92 (17:00 h, hora del Este)Entradas
 18 de julioPartido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 vs. perdedores del partido 102 (17:00 h, hora del Este)Entradas
Nueva Jersey, EE. UU. (MetLife Stadium)13 de junioGrupo C: Brasil vs. Marruecos (18:00, hora del Este)Entradas
 16 de junioGrupo I: Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este)Entradas
 22 de junioGrupo I: Noruega vs. Senegal (20:00, hora del Este)Entradas
 25 de junioGrupo E: Ecuador vs. Alemania (16:00, hora del Este)Entradas
 27 de junioGrupo L: Panamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)Entradas
 30 de junioOctavos de final: Ganador del Grupo I vs. tercero de los Grupos C, D, F, G o H (17:00, hora del Este)Entradas
 5 de julioOctavos de final: Ganadores del partido 76 vs. ganadores del partido 78 (16:00 h, hora del Este)Entradas
 19 de julioFinal: Ganadores del partido 101 vs. ganadores del partido 102 (15:00 h, hora del Este)Entradas
Filadelfia, EE. UU. (Lincoln Financial Field)14 de junioGrupo E: Costa de Marfil vs. Ecuador (19:00, hora del Este)Entradas
 19 de junioGrupo C: Brasil vs. Haití (21:00, hora del Este)Entradas
 22 de junioGrupo I: Francia vs. Irak (17:00, hora del Este)Entradas
 25 de junioGrupo E: Curazao vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este)Entradas
 27 de junioGrupo L: Croacia vs. Ghana (17:00, hora del Este)Entradas
 4 de julioOctavos de final: Ganador del partido 74 vs. Ganador del partido 77 (17:00, hora del Este)Entradas
Santa Clara, EE. UU. (Levi's Stadium)13 de junioGrupo B: Catar vs. Suiza (12:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 16 de junioGrupo J: Austria vs. Jordania (21:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 19 de junioGrupo D: Turquía vs. Paraguay (21:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 22 de junioGrupo J: Jordania vs. Argelia (20:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 25 de junioGrupo D: Paraguay vs. Australia (19:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 1 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo D vs. tercer clasificado de los Grupos B, E, F, I o J (17:00 h, hora del Pacífico)Entradas
Seattle, EE. UU. (Lumen Field)15 de junioGrupo G: Bélgica vs. Egipto (12:00 h PT)Entradas
 19 de junioGrupo D: EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 24 de junioGrupo B: Bosnia-Herzegovina vs. Catar (12:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 26 de junioGrupo G: Egipto vs. Irán (20:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 1 de julioOctavos de final: Ganador del Grupo G vs. tercero de los Grupos A, E, H, I o J (13:00 h, hora del Pacífico)Entradas
 6 de julioOctavos de final: Ganador del partido 81 vs. ganador del partido 82 (17:00 h, hora del Pacífico)Entradas

Planifica transporte y logística con antelación para disfrutar del partido sin estrés. Haz lo mismo con tus plataformas digitales y no te pierdas las mejores cuotas de críquet. Consulta nuestra comparativa de webs de apuestas de la IPL y encuentra las mejores ofertas antes de que empiece la temporada.