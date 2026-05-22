Guía completa del Mundial 2026 para aficionados árabes: entradas, grupos y sedes en Norteamérica

El Mundial 2026 será un hito para el fútbol de Oriente Medio: con el torneo ampliado a 48 equipos, un récord de ocho países árabes competirán en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde los Leones del Atlas de Marruecos, que buscan repetir sus hazañas de 2022, hasta el debut de cuento de hadas de Jordania, la presencia regional en Norteamérica es histórica.

GOAL te ofrece la guía definitiva con calendarios, logística de estadios y consejos de viaje para los aficionados de la región MENA.

¿Qué selecciones árabes se han clasificado para el Mundial de 2026?

Ocho selecciones han asegurado su plaza, la mayor representación árabe en la historia de la FIFA:

Marruecos : Semifinalista en 2022, regresa como potencia mundial.

Egipto : Mohamed Salah guía a los Faraones en busca de avanzar a la fase eliminatoria.

Arabia Saudí : Los Halcones Verdes buscan confirmar su sorpresiva victoria ante Argentina.

Argelia : Los Zorros del Desierto regresan tras 12 años.

Túnez : Las Águilas de Cartago aportan su característica solidez defensiva.

Qatar : Los anfitriones de 2022 se clasificaron por mérito propio en la fase asiática.

Irak : Los Leones de Mesopotamia regresan tras 40 años.

Jordania : Debutantes y la gran sorpresa de la fase de clasificación.

Calendario del Mundial 2026: fase de grupos de los equipos árabes.

Quienes planifiquen su itinerario deben considerar las grandes distancias entre las sedes. A continuación, el calendario completo de los equipos árabes:

Jornada 1:

Fecha Partido Lugar Entradas 13 de junio Qatar vs. Suiza Levi's Stadium, San Francisco, EE. UU. Entradas 14 de junio Brasil vs. Marruecos Estadio MetLife, Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU. Entradas 15 de junio Suecia vs. Túnez Estadio BBVA, Monterrey, México Entradas 15 de junio Bélgica vs Egipto Lumen Field, Seattle, EE. UU. Entradas 16 de junio Arabia Saudí vs Uruguay Hard Rock Stadium, Miami, EE. UU. Entradas 17 de junio Irak vs. Noruega Estadio Gillette, Boston, EE. UU. Entradas 17 de junio Argentina vs. Argelia GEHA Field, Kansas City, EE. UU. Entradas 17 de junio Austria vs. Jordania Levi's Stadium, San Francisco, EE. UU. Entradas

Jornada 2:

Fecha Partido Lugar Entradas 18 de junio Canadá vs. Catar BC Place, Vancouver, CAN Entradas 19 de junio Escocia vs. Marruecos Gillette Stadium, Boston, EE. UU. Entradas 21 de junio Túnez vs. Japón Estadio BBVA, Monterrey, México Entradas 21 de junio España vs Arabia Saudí Estadio Mercedes-Benz, Atlanta, EE. UU. Entradas 21 de junio Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver, Canadá Entradas 22 de junio Francia vs. Irak Philadelphia Stadium, Filadelfia, EE. UU. Entradas 22 de junio Jordania vs. Argelia Estadio Levi's, San Francisco, EE. UU. Entradas

Jornada 3:

Fecha Partido Lugar Entradas 24 de junio Bosnia y Herzegovina vs. Catar Seattle Stadium, Seattle, EE. UU. Entradas 24 de junio Marruecos vs. Haití Estadio de Atlanta, Atlanta, EE. UU. Entradas 25 de junio Túnez vs. Países Bajos Estadio de Kansas City, Kansas City, EE. UU. Entradas 26 de junio Senegal vs. Irak Estadio de Toronto, Toronto, Canadá Entradas 26 de junio Cabo Verde vs. Arabia Saudí Estadio de Houston, Houston, EE. UU. Entradas 26 de junio Egipto vs. Irán Estadio de Seattle, Seattle, EE. UU. Entradas 27 de junio Argelia vs. Austria Estadio de Kansas City, Kansas City, EE. UU. Entradas 27 de junio Jordania vs. Argentina Estadio de Dallas, Dallas, EE. UU. Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026 de las Naciones Árabes?

Tras los sorteos y preventas, conseguir una plaza para los ocho países árabes exige un enfoque estratégico.

La demanda de la región MENA y de la diáspora norteamericana ha alcanzado un máximo histórico, pero aún hay opciones.

Estas son las opciones actuales para los aficionados árabes:

1. Fase de venta de última hora

Es la última ventana oficial de compra directa a la FIFA y ya está activa.

Las entradas se venden por orden de llegada en FIFA.com/tickets.

La FIFA liberará entradas de forma continua hasta el día de cada partido.

Si los partidos de Egipto o Marruecos aparecen como «Agotados», revisa el portal cada día a las 11:00 ET (19:00 GST), pues suelen liberarse nuevos lotes.

2. Mercado oficial de reventa de la FIFA

Es la única forma 100 % segura de comprar entradas a otros aficionados a su valor nominal, evitando estafas y garantizando que la entrada esté a tu nombre.

Ideal para partidos de alta demanda , como Arabia Saudí vs. Uruguay o Jordania vs. Argentina, donde aficionados que ya no pueden viajar revenden sus entradas. Abierto hasta una hora antes del inicio.

3. Mercados secundarios

Aunque la FIFA recomienda los canales oficiales, en el mercado norteamericano existen plataformas secundarias como StubHub.

Si nuestras selecciones árabes avanzan a octavos de final o más, estas plataformas suelen ser la principal fuente de entradas, aunque los precios pueden superar el valor nominal.

Precaución: Asegúrate de que el vendedor ofrezca garantía de «transferencia móvil», pues todas las entradas para 2026 son digitales y solo se consiguen mediante la aplicación oficial de venta de entradas de la FIFA.

FIFA PASS

Es esencial para los aficionados que viajen desde Oriente Medio.

Los aficionados que viajen a Estados Unidos pueden obtener el FIFA PASS , que agiliza la cita para el visado.

Tenga a mano el ID de su entrada para usar este sistema de inmediato si necesita el visado B1/B2.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de 2026?

La FIFA ha implementado precios variables: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

¿Cuáles son los requisitos de viaje y entrada para los aficionados árabes en los países anfitriones del Mundial de 2026?

Recorrer los tres países anfitriones requiere una planificación cuidadosa. La mayoría de los aficionados que viajen desde Oriente Medio necesitarán:

Estados Unidos: visado de visitante B1/B2 o ESTA (si tienes doble nacionalidad y cumples los requisitos).

Canadá: autorización electrónica de viaje (eTA) para exentos de visado o visado de visitante.

México: la mayoría de los pasaportes árabes necesitan visado, pero quienes tengan un visado estadounidense válido suelen ingresar sin él.

La FIFA Fan ID (similar a la tarjeta Hayya) agiliza los controles fronterizos.

Los vuelos nacionales entre Miami y Seattle pueden durar más de 6 horas, así que reserva con antelación paquetes con escalas para conseguir las tarifas más bajas.

¿Cómo conseguir vuelos para el Mundial de Fútbol a Norteamérica?

Ya sea a Los Ángeles, Toronto o Ciudad de México, usa comparadores como Skyscanner para encontrar la tarifa más baja.

Una vez reservado el vuelo, considera un seguro de viaje flexible por si hay cancelaciones o cambios de horario.

Viaja ligero, pero lleva siempre tu entrada, pasaporte e itinerario impreso para agilizar el control de seguridad y evitar tasas.

Llega temprano al estadio y conoce las opciones de transporte local para evitar contratiempos el día del partido.

Con estos pasos, disfrutarás del torneo sin estrés ni gastos extra.

¿Dónde alojarse para los partidos del Mundial 2026?

Aunque hay varias opciones, se espera una demanda récord en las sedes, así que reserva tu hotel con antelación para conseguir las mejores tarifas y una ubicación cerca de los estadios o del transporte público.

Booking.com ofrece opciones flexibles, como habitaciones reembolsables y pago diferido, para que reserves con tranquilidad aunque cambien tus planes o la trayectoria de tu equipo.

Transporte local para el Mundial de 2026

A pesar de que Estados Unidos y Canadá dependen mucho del automóvil, las ciudades anfitrionas están implementando redes de transporte público avanzadas y modificando el estacionamiento y la movilidad para la Copa del Mundo.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para moverte como un local:

Aplicaciones de transporte inteligente: descarga las apps antes de viajar para reservar tu transporte con facilidad, sobre todo entre las zonas de aficionados y tu alojamiento.

En ciudades como Nueva York, Toronto o Los Ángeles, metro y autobús conectan directamente con los estadios y evitan los atascos.

Alquiler de coches: si planeas seguir a la selección de Catar entre ciudades cercanas, como de Houston a Dallas, un coche de alquiler te dará libertad y puede resultar económico para grupos.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El torneo de 2026 será el más grande de la historia, con 16 ciudades anfitrionas repartidas por tres países.