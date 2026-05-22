Guía completa del Mundial 2026 para aficionados árabes: entradas, grupos y sedes en Norteamérica

El Mundial 2026 será un hito para el fútbol de Oriente Medio: con el torneo ampliado a 48 equipos, un récord de ocho países árabes competirán en Estados Unidos, Canadá y México.
Desde los Leones del Atlas de Marruecos, que buscan repetir sus hazañas de 2022, hasta el debut de cuento de hadas de Jordania, la presencia regional en Norteamérica es histórica.
GOAL te ofrece la guía definitiva con calendarios, logística de estadios y consejos de viaje para los aficionados de la región MENA.
¿Qué selecciones árabes se han clasificado para el Mundial de 2026?
Ocho selecciones han asegurado su plaza, la mayor representación árabe en la historia de la FIFA:
- Marruecos: Semifinalista en 2022, regresa como potencia mundial.
- Egipto: Mohamed Salah guía a los Faraones en busca de avanzar a la fase eliminatoria.
- Arabia Saudí: Los Halcones Verdes buscan confirmar su sorpresiva victoria ante Argentina.
- Argelia: Los Zorros del Desierto regresan tras 12 años.
- Túnez: Las Águilas de Cartago aportan su característica solidez defensiva.
- Qatar: Los anfitriones de 2022 se clasificaron por mérito propio en la fase asiática.
- Irak: Los Leones de Mesopotamia regresan tras 40 años.
- Jordania: Debutantes y la gran sorpresa de la fase de clasificación.
Calendario del Mundial 2026: fase de grupos de los equipos árabes.
Quienes planifiquen su itinerario deben considerar las grandes distancias entre las sedes. A continuación, el calendario completo de los equipos árabes:
Jornada 1:
Fecha
Partido
Lugar
Entradas
13 de junio
Qatar vs. Suiza
Levi's Stadium, San Francisco, EE. UU.
14 de junio
Brasil vs. Marruecos
Estadio MetLife, Nueva York/Nueva Jersey, EE. UU.
15 de junio
Suecia vs. Túnez
Estadio BBVA, Monterrey, México
15 de junio
Bélgica vs Egipto
Lumen Field, Seattle, EE. UU.
16 de junio
Arabia Saudí vs Uruguay
Hard Rock Stadium, Miami, EE. UU.
17 de junio
Irak vs. Noruega
Estadio Gillette, Boston, EE. UU.
17 de junio
Argentina vs. Argelia
GEHA Field, Kansas City, EE. UU.
17 de junio
Austria vs. Jordania
Levi's Stadium, San Francisco, EE. UU.
Jornada 2:
Fecha
Partido
Lugar
Entradas
18 de junio
Canadá vs. Catar
BC Place, Vancouver, CAN
19 de junio
Escocia vs. Marruecos
Gillette Stadium, Boston, EE. UU.
21 de junio
Túnez vs. Japón
Estadio BBVA, Monterrey, México
21 de junio
España vs Arabia Saudí
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta, EE. UU.
21 de junio
Nueva Zelanda vs. Egipto
BC Place, Vancouver, Canadá
22 de junio
Francia vs. Irak
Philadelphia Stadium, Filadelfia, EE. UU.
22 de junio
Jordania vs. Argelia
Estadio Levi's, San Francisco, EE. UU.
Jornada 3:
Fecha
Partido
Lugar
Entradas
24 de junio
Bosnia y Herzegovina vs. Catar
Seattle Stadium, Seattle, EE. UU.
24 de junio
Marruecos vs. Haití
Estadio de Atlanta, Atlanta, EE. UU.
25 de junio
Túnez vs. Países Bajos
Estadio de Kansas City, Kansas City, EE. UU.
26 de junio
Senegal vs. Irak
Estadio de Toronto, Toronto, Canadá
26 de junio
Cabo Verde vs. Arabia Saudí
Estadio de Houston, Houston, EE. UU.
26 de junio
Egipto vs. Irán
Estadio de Seattle, Seattle, EE. UU.
27 de junio
Argelia vs. Austria
Estadio de Kansas City, Kansas City, EE. UU.
27 de junio
Jordania vs. Argentina
Estadio de Dallas, Dallas, EE. UU.
¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026 de las Naciones Árabes?
Tras los sorteos y preventas, conseguir una plaza para los ocho países árabes exige un enfoque estratégico.
La demanda de la región MENA y de la diáspora norteamericana ha alcanzado un máximo histórico, pero aún hay opciones.
Estas son las opciones actuales para los aficionados árabes:
1. Fase de venta de última hora
Es la última ventana oficial de compra directa a la FIFA y ya está activa.
- Las entradas se venden por orden de llegada en FIFA.com/tickets.
- La FIFA liberará entradas de forma continua hasta el día de cada partido.
- Si los partidos de Egipto o Marruecos aparecen como «Agotados», revisa el portal cada día a las 11:00 ET (19:00 GST), pues suelen liberarse nuevos lotes.
2. Mercado oficial de reventa de la FIFA
Es la única forma 100 % segura de comprar entradas a otros aficionados a su valor nominal, evitando estafas y garantizando que la entrada esté a tu nombre.
- Ideal para partidos de alta demanda, comoArabia Saudí vs. Uruguay o Jordania vs. Argentina, donde aficionados que ya no pueden viajar revenden sus entradas. Abierto hasta una hora antes del inicio.
3. Mercados secundarios
Aunque la FIFA recomienda los canales oficiales, en el mercado norteamericano existen plataformas secundarias como StubHub.
- Si nuestras selecciones árabes avanzan a octavos de final o más, estas plataformas suelen ser la principal fuente de entradas, aunque los precios pueden superar el valor nominal.
- Precaución: Asegúrate de que el vendedor ofrezca garantía de «transferencia móvil», pues todas las entradas para 2026 son digitales y solo se consiguen mediante la aplicación oficial de venta de entradas de la FIFA.
FIFA PASS
Es esencial para los aficionados que viajen desde Oriente Medio.
- Los aficionados que viajen a Estados Unidos pueden obtener elFIFA PASS, que agiliza la cita para el visado.
- Tenga a mano el ID de su entrada para usar este sistema de inmediato si necesita el visado B1/B2.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de 2026?
La FIFA ha implementado precios variables: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.
A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400 $ - 800 $
1.000 - 4.210
Categoría 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Categoría 4
60–120 $
150–350 $
400 $ - 2.030 $
¿Cuáles son los requisitos de viaje y entrada para los aficionados árabes en los países anfitriones del Mundial de 2026?
Recorrer los tres países anfitriones requiere una planificación cuidadosa. La mayoría de los aficionados que viajen desde Oriente Medio necesitarán:
- Estados Unidos: visado de visitante B1/B2 o ESTA (si tienes doble nacionalidad y cumples los requisitos).
- Canadá: autorización electrónica de viaje (eTA) para exentos de visado o visado de visitante.
- México: la mayoría de los pasaportes árabes necesitan visado, pero quienes tengan un visado estadounidense válido suelen ingresar sin él.
La FIFA Fan ID (similar a la tarjeta Hayya) agiliza los controles fronterizos.
Los vuelos nacionales entre Miami y Seattle pueden durar más de 6 horas, así que reserva con antelación paquetes con escalas para conseguir las tarifas más bajas.
¿Cómo conseguir vuelos para el Mundial de Fútbol a Norteamérica?
Ya sea a Los Ángeles, Toronto o Ciudad de México, usa comparadores como Skyscanner para encontrar la tarifa más baja.
Una vez reservado el vuelo, considera un seguro de viaje flexible por si hay cancelaciones o cambios de horario.
Viaja ligero, pero lleva siempre tu entrada, pasaporte e itinerario impreso para agilizar el control de seguridad y evitar tasas.
Llega temprano al estadio y conoce las opciones de transporte local para evitar contratiempos el día del partido.
Con estos pasos, disfrutarás del torneo sin estrés ni gastos extra.
¿Dónde alojarse para los partidos del Mundial 2026?
Aunque hay varias opciones, se espera una demanda récord en las sedes, así que reserva tu hotel con antelación para conseguir las mejores tarifas y una ubicación cerca de los estadios o del transporte público.
Booking.com ofrece opciones flexibles, como habitaciones reembolsables y pago diferido, para que reserves con tranquilidad aunque cambien tus planes o la trayectoria de tu equipo.
Transporte local para el Mundial de 2026
A pesar de que Estados Unidos y Canadá dependen mucho del automóvil, las ciudades anfitrionas están implementando redes de transporte público avanzadas y modificando el estacionamiento y la movilidad para la Copa del Mundo.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber para moverte como un local:
- Aplicaciones de transporte inteligente: descarga las apps antes de viajar para reservar tu transporte con facilidad, sobre todo entre las zonas de aficionados y tu alojamiento.
- En ciudades como Nueva York, Toronto o Los Ángeles, metro y autobús conectan directamente con los estadios y evitan los atascos.
- Alquiler de coches: si planeas seguir a la selección de Catar entre ciudades cercanas, como de Houston a Dallas, un coche de alquiler te dará libertad y puede resultar económico para grupos.
¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
El torneo de 2026 será el más grande de la historia, con 16 ciudades anfitrionas repartidas por tres países.
País
Estadio (nombre de la FIFA)
Ciudad
Aforo
Canadá
BC Place (Estadio de Vancouver)
Vancouver
54 500
BMO Field (Estadio de Toronto)
Toronto
45 000
México
Estadio Azteca (Ciudad de México)
Ciudad de México
87 523
Estadio Akron (Estadio de Guadalajara)
Guadalajara
48 071
Estadio BBVA (Estadio de Monterrey)
Monterrey
53 460
Estados Unidos
Estadio Mercedes-Benz (Estadio de Atlanta)
Atlanta
75 000
Estadio Gillette (Estadio de Boston)
Boston
65 878
Estadio AT&T (Estadio de Dallas)
Dallas
92 967
Estadio NRG (Estadio de Houston)
Houston
72 220
Estadio Arrowhead (Kansas City)
Kansas City
76 640
Estadio SoFi (Estadio de Los Ángeles)
Los Ángeles
70 240
Estadio Hard Rock (Miami)
Miami
67 518
Estadio MetLife (Nueva York/Nueva Jersey)
Nueva York/Nueva Jersey
87 157
Lincoln Financial Field (Estadio de Filadelfia)
Filadelfia
69 328
Levi's Stadium (Estadio de la Bahía de San Francisco)
San Francisco
70 909
Lumen Field (Estadio de Seattle)
Seattle
69 000