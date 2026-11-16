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El delantero de Países Bajos Cody Gakpo y el entrenador Xavi Hernandez han explicado los matices tácticos de enfrentarse a la Alemania de Jurgen Klopp. Antes de su duelo en la Liga de Naciones de la UEFA, Gakpo destacó las diferencias entre el Gegenpressing incesante y el elaborado planteamiento de Xavi, basado en la posesión.

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Duelo táctico en Berlín

Mientras Países Bajos se prepara para enfrentarse a la Alemania de Jurgen Klopp en un partido decisivo de la Liga de Naciones de la UEFA, la atención se centra en las distintas propuestas tácticas de ambos banquillos. Xavi Hernandez ha implantado con éxito una filosofía basada en la posesión en la selección neerlandesa, que recibió numerosos elogios tras golear 7-0 a Grecia.

Sin embargo, medirse a un equipo dirigido por Klopp plantea un desafío físico y táctico muy diferente.

Ambos equipos quieren aprovechar los espacios en las transiciones e imponer sus respectivos planes tácticos sobre el terreno de juego.

Gakpo compara las filosofías de Klopp y Xavi

Al preguntarle por las diferencias entre los estilos de Klopp y Xavi, Cody Gakpo destacó los principios fundamentales que guían a cada entrenador, aunque señaló que ambos comparten el mismo objetivo final.

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«Creo que Jurgen Klopp está muy ligado al Gegenpressing. Esa es la base de su filosofía. La intensidad es muy alta; cuando pierdes el balón, tienes que recuperarlo lo antes posible y, desde ahí, ir directamente hacia la portería rival», explicó Gakpo sobre quien fue su entrenador en el Liverpool.

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«En cambio, nuestro entrenador [Xavi] entiende el juego de una manera más centrada en la posesión».

Gakpo añadió: «La similitud es que, cuando conseguimos recuperar el balón, ambos entrenadores quieren que vayamos hacia la portería rival lo más rápido posible, porque es entonces cuando aparecen espacios libres».

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Xavi, sobre cómo atacar los espacios ante la presión de Klopp

Xavi profundizó en su planteamiento táctico e hizo hincapié en la importancia de atacar los espacios libres para desarticular defensas bien organizadas. Señaló que, ante Alemania, la ejecución deberá ser precisa debido a su estilo de presión agresiva.

«Especialmente ante bloques bajos, es fundamental que nuestros extremos, mediapuntas y delanteros centros ataquen los espacios para desplazar la línea defensiva rival», afirmó Xavi.

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«Mañana puede ser un poco diferente porque Alemania es un equipo que presiona constantemente. Ese es el sello de Klopp. Será muy interesante ver a los jugadores atacar los espacios en el momento adecuado para dar pases precisos».

Cómo aprovechar al máximo la versatilidad de Gakpo en la banda izquierda

Xavi también explicó cómo utiliza a Gakpo para sacar el máximo partido al perfil del delantero del Liverpool y elogió su incansable capacidad de trabajo y su inteligencia táctica.

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«Es un jugador de primer nivel que puede marcar la diferencia incluso como delantero centro o segundo delantero. Pero donde más ventaja puede darnos es en la banda izquierda», señaló Xavi.

«Tiene las cualidades para presionar a los defensas rivales, desmarcarse constantemente en ataque, dar pases precisos y trabajar para el equipo».