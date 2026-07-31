Tras el anuncio de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), de su proyecto para vender participaciones del Mundial a inversores del sector privado, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) elevó el tono del enfrentamiento, amenazando con boicotear el próximo Mundial si el proyecto sigue adelante.

Según un informe de la cadena francesa "RMC", las 55 federaciones de la UEFA acordaron por unanimidad boicotear las próximas competiciones internacionales si se ejecuta el plan de Infantino, lo que plantea interrogantes sobre las repercusiones económicas de disputar un Mundial sin las selecciones europeas, pese a que este tipo de amenazas rara vez se traduce en un boicot efectivo.

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Los ingresos de la FIFA durante el ciclo 2023-2026 alcanzaron unos 15.000 millones de dólares, casi el doble del ciclo anterior, y el Mundial masculino por sí solo acaparó el 85 % de los ingresos.

El experto en economía del deporte Christophe Lepetit divide estos ingresos en tres pilares principales: los derechos de retransmisión televisiva, con cerca de un tercio; el patrocinio; y las entradas y la hospitalidad, con un porcentaje que oscila entre el 22 y el 24 % cada uno.

Europa desempeña un papel central en estos sectores gracias a su peso deportivo y su fuerza comercial, y las competiciones de sus clubes, encabezadas por la Liga de Campeones de Europa, contribuyen a crear estrellas como Messi, Haaland, Ronaldo, Rodri y Mbappé, de cuya fama la FIFA se beneficia a nivel mundial a través de las selecciones nacionales.

¿Qué ocurre económicamente si Europa se ausenta?

Lepetit considera que la ausencia de las grandes potencias europeas reduciría considerablemente el valor del producto que vende la FIFA, y afirma: "Sin ánimo de ofender a nadie, si sustituyes a Alemania por Curazao o a Francia por Cabo Verde, no estoy del todo seguro de que eso despierte el mismo interés de los medios, los patrocinadores o el público".

Los titulares de los derechos de retransmisión serían los primeros en renegociar sus contratos. Lepetit estima que el valor de los derechos de retransmisión del Mundial en Francia, por los que el canal M6 pagó 120 millones de euros por la edición de 2026, podría descender a unos 12 millones de euros únicamente en ausencia de la selección francesa.

También se reduciría el valor de los contratos de patrocinio, mientras que los ingresos por entradas y hospitalidad podrían verse afectados, dado que los aficionados europeos figuran entre los que más gastan para asistir a los grandes torneos.

Lepetit concluye que la ausencia de Europa supondría un "tsunami para el modelo económico de la FIFA".

¿Y qué hay de "FIFA Forward Enterprise"?

El valor de la nueva empresa comercial que Infantino quiere fundar para vender los derechos comerciales y de marketing de las competiciones de la FIFA se estima en unos 17.500 millones de euros, pero esta valoración depende en parte de los ingresos recientes del Mundial, en el que 6 selecciones europeas de las 8 llegaron a cuartos de final.

Lepetit advierte de que la ausencia de Europa reduciría considerablemente el valor de la empresa, y afirma: "El valor que se le dé a tu empresa no será de 17.500 millones de euros; podría pasar a ser de 10, 12, 8 o incluso menos. Todo está muy vinculado y entrelazado". Considera que Infantino no tendría capacidad para compensar esta caída.

¿Quién es el mayor perdedor?

Pese a ello, Francia y el resto de los países europeos también pagarían un precio muy alto, pues las federaciones perderían parte de sus ingresos comerciales, los patrocinadores y las empresas de equipamiento deportivo podrían renegociar sus contratos, y los jugadores se verían privados de participar en el torneo más prestigioso.

Lepetit resume la situación afirmando: "Todos pierden al final: los aficionados, los jugadores, las federaciones nacionales, la UEFA, las confederaciones y la FIFA".