Guerra por el trono de la FIFA: Trump se compromete a salvar a Infantino hasta el final

En un momento en el que crecen las voces que piden la destitución de Gianni Infantino de la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), el presidente estadounidense Donald Trump ha entrado en escena para intentar salvar a su estrecho aliado, después de que el proyecto de privatización de los activos comerciales del Mundial se convirtiera en la mayor crisis que amenaza el futuro del hombre más poderoso del mundo del fútbol.

Fuentes revelaron al diario británico "The Telegraph" que Trump está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para mantener a Infantino en su cargo, en un momento en el que se están formando amplias alianzas internacionales para retirarle la confianza, tras el fracaso de su polémico plan de vender participaciones del Mundial a inversores del sector privado.

Gianni Infantino afronta una presión creciente para dimitir, después de que se derrumbara su plan, valorado en 15.000 millones de dólares, que pretendía privatizar los activos comerciales del fútbol y vender participaciones de ellos a inversores.

El fracaso del proyecto provocó una ola de indignación en los pasillos del fútbol mundial, lo que llevó a varias confederaciones continentales y federaciones nacionales a reconsiderar su apoyo al presidente de la FIFA, en medio de crecientes demandas de un cambio en la dirección de la federación internacional.

Movimientos dentro de la administración de Trump

Diversos informes señalaron, el lunes, que Infantino se preparaba para mantener conversaciones con responsables de la administración de Trump, entre ellos el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en un intento de reforzar su posición dentro de la FIFA, aunque la Federación Internacional de Fútbol y el Departamento de Estado estadounidense se apresuraron a desmentir la veracidad de estas informaciones.

A pesar de ello, un alto responsable estadounidense, cercano a Trump e Infantino, aseguró al diario "The Telegraph" que el presidente estadounidense ha llegado a tener una gran consideración hacia el presidente de la FIFA, después de que este desempeñara un papel importante en la organización por parte de Estados Unidos de lo que el responsable describió como "la mejor edición de la Copa del Mundo de la historia", subrayando que Trump desea que continúe en su cargo.

El torneo vivió una amplia polémica cuando Trump reveló, en un hecho inusual, que había pedido a Infantino que interviniera para anular la sanción del jugador Folarin Balogun antes del enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica en los octavos de final.

La fuente dijo: "Gianni nos ayudó mucho a ofrecer la mejor Copa del Mundo de la historia. El presidente lo admira enormemente, y estoy seguro de que hará todo lo que esté en su mano para ayudarlo".

Y añadió: "No creo que el presidente cambie su postura respecto a él, pues es una persona muy leal. Gianni contribuyó a que Estados Unidos consiguiera la organización de la Copa del Mundo, y lo valoramos mucho".

El sueño de la ONU y una relación estrecha

Antes de que estallara la crisis, varios informes hablaron del deseo de Trump de proponer a Infantino para el cargo de próximo secretario general de la ONU, pese a sus reiteradas críticas a la organización internacional y a que considera que ya no cumple el propósito para el que fue creada.

El inicio de la fuerte relación entre Trump e Infantino se remonta a agosto de 2018, cuando ambos se reunieron por primera vez, y el presidente de la FIFA entregó al presidente estadounidense dos tarjetas amarillas y una roja a modo de broma, diciéndole que podrían ayudarlo a tratar con los medios de comunicación.

Desde entonces, la relación entre ambas partes se ha consolidado enormemente. Durante la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo 2026 el pasado diciembre, Infantino regaló a Trump una copa dorada que llevaba su nombre, además de una medalla que le colocó alrededor del cuello.

Trump también recibió el "Premio de la Paz de la FIFA" en diciembre, poco después de no conseguir el Premio Nobel de la Paz, que nunca ha ocultado su deseo de ganar.

Intentos de contacto fallidos y una defensa estadounidense

En un nuevo giro, el diario "New York Post" señaló que Infantino intentó ponerse en contacto con Trump tras el fracaso del proyecto de venta de los derechos del Mundial, pero no logró comunicarse con él.

Cuando se le preguntó a Trump, el viernes, sobre el plan de venta de los derechos del torneo, aseguró que no había discutido este asunto con el presidente de la FIFA.

Por su parte, Paolo Zampolli, enviado especial para las alianzas globales, dijo que el historial de Infantino no refleja un deseo de proteger un "club cerrado" que agrupa a las instituciones más ricas del fútbol, sino que muestra un verdadero empeño por expandir la difusión del deporte y dar a más países, comunidades y niños la oportunidad de beneficiarse de él.

Y añadió: "Escuchó las preocupaciones y retiró la propuesta, y eso es algo propio de los verdaderos líderes. El debate ahora debe centrarse en cómo distribuir las riquezas y oportunidades del fútbol entre todas las federaciones miembro, que suman 211, en lugar de que permanezcan en manos de unos pocos".

Inglaterra lidera el frente opositor

Por el contrario, la Federación Inglesa de Fútbol desempeña un papel central en la formación de una nueva alianza mundial que busca destituir a Infantino, en coordinación con la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que ha intensificado sus contactos con las federaciones de África y Asia para reunir apoyos contra el presidente de la FIFA.

La información de "The Telegraph" confirma que la Federación Inglesa ya ha retirado su apoyo a Infantino, y se preparaba para comunicárselo oficialmente, en protesta por el proyecto de venta de participaciones del Mundial, que incluía la participación de inversores con vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump.

Los continentes de África y Asia cuentan con 100 federaciones nacionales con derecho a voto, es decir, cerca de la mitad de los miembros de la Asamblea General de la FIFA, lo que hace que su postura sea decisiva en cualquier movimiento de retirada de confianza. Sin embargo, ninguna federación de ambos continentes ha exigido públicamente la salida de Infantino. Al contrario, las federaciones de Marruecos, Catar, Sri Lanka y Líbano han anunciado su apoyo al presidente de la FIFA.

La Confederación Africana de Fútbol tampoco se opuso al proyecto de venta de participaciones del Mundial, limitándose a afirmar que estudiaría la propuesta. En cuanto a la Confederación Asiática de Fútbol, anunció su rechazo al proyecto, pero no llegó al punto de exigir la destitución de Infantino.

El factor tiempo representa un elemento decisivo para los opositores del presidente de la FIFA, ya que presentar una solicitud oficial de retirada de confianza requiere una notificación previa que puede extenderse hasta tres meses, lo que da a Infantino la oportunidad de intentar recuperar el apoyo dentro de la Asamblea General.

Una reunión de urgencia que encendió la crisis

Durante la reunión de urgencia que celebró la UEFA el jueves, Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa y vicepresidenta de la FIFA, junto a varios miembros del Consejo de la FIFA, afirmaron que no tenían conocimiento del plan de venta de participaciones del Mundial.

Menos de 24 horas después, Infantino se vio obligado a retirar el proyecto por completo, tras una ola de objeciones sin precedentes.

La UEFA lideró la rebelión contra el proyecto, anunciando que las 55 federaciones europeas estaban dispuestas a boicotear los torneos mundiales si Infantino seguía adelante con la ejecución de su plan.

Laura McAllister, exjugadora de la selección de Gales y vicepresidenta de la UEFA, fue la primera en plantear la idea del boicot durante la reunión de urgencia.

Gales retira su apoyo oficialmente

En un comunicado oficial, la Federación Galesa de Fútbol anunció la retirada de su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino a un nuevo mandato que se extiende desde 2027 hasta 2031.

El comunicado afirmó que los recientes fallos en la gobernanza, los mecanismos de trabajo, el liderazgo, los valores, la gestión de las relaciones con las partes interesadas, la comunicación y la falta de criterio han hecho que la Federación Galesa pierda la confianza en la capacidad de Infantino para seguir liderando el fútbol mundial.

Y añadió que el hecho de no anteponer el interés del deporte a cualquier otra consideración es algo inaceptable.

La UEFA había arremetido, el sábado, contra lo que describió como "planes secretos preparados con prisas, urdidos por personas desconocidas y de beneficios dudosos para el fútbol", asegurando que trabaja en la elaboración de un plan que impida que este tipo de hechos se repitan en el futuro.

La Federación Inglesa respondió reafirmando su total apoyo a la postura de la UEFA, subrayando la necesidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva y contundente de la dirección de la FIFA y de su sistema de gobernanza, de modo que se garantice una gestión del fútbol mundial con transparencia y en beneficio de todas las federaciones miembro, consolidando los principios de una buena administración a largo plazo.

Las federaciones de los Países Bajos, Alemania, Noruega y Suecia también se sumaron a la Federación Inglesa, anunciando su rechazo a que Infantino continúe al frente de la Federación Internacional de Fútbol.