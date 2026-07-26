Guerra fría tras el Mundial: Argentina se venga de España a su manera

La cantante catalana Aitana afronta una amplia oleada de críticas en Argentina por su apoyo público a la selección española durante el Mundial 2026, en una polémica que se ha extendido del terreno deportivo al mundo de la música y el arte, y que amenaza con afectar a su concierto previsto para el próximo mes de octubre.

El diario catalán "Sport" señaló que una marca argentina de ropa anunció a través de las redes sociales que dejaba de utilizar el nombre "Aitana" como su marca comercial, explicando en un comunicado polémico que "no desea ningún vínculo con un nombre asociado actualmente a una figura española", y anunció el cambio de su nombre a "Tini", en homenaje a la famosa cantante argentina.

De la celebración a la polémica

Aitana había ofrecido un concierto en las celebraciones de España por la conquista del título del Mundial en Madrid, donde la Federación Española la contrató para cantar la canción "Superestrella", uno de los temas de la selección durante el torneo.

Asimismo, mostró su apoyo público a la selección nacional a lo largo de todo el Mundial, algo que fue muy bien recibido en España, pero que provocó la ira de algunos aficionados argentinos tras la amarga derrota en la final.

La derrota en la final del Mundial 2026 ante España sigue siendo un duro golpe para Argentina, ya que dejó heridas profundas en algunos aficionados, y la polémica se ha extendido ahora más allá del terreno deportivo hasta alcanzar a los artistas que apoyaron a la selección campeona.

El precedente de Rosalía

Aitana no fue la única artista española alcanzada por la polémica, pues la cantante Rosalía vivió una situación similar, ya que su concierto homenaje, que estaba previsto para el pasado jueves en la plaza del Museo Metropolitano de Arte Urbano de la ciudad de Córdoba, fue aplazado "para preservar la seguridad de los artistas", después de que los organizadores recibieran numerosos mensajes ofensivos tras la publicación por parte de la artista de un mensaje en el que criticaba a Argentina.

Rosalía terminó por disculparse por sus declaraciones, aunque lo cierto es que Aitana no hizo referencia a ningún equipo rival ni criticó a Argentina, sino que se limitó a apoyar a su selección nacional, lo que hace que las críticas dirigidas contra ella sean objeto de un amplio debate.

Un futuro incierto

Esta creciente polémica podría afectar al concierto de Aitana previsto en Argentina durante el próximo mes de octubre, ante la persistencia del enfado de algunos aficionados argentinos que aún no han superado la conmoción de la derrota en la final del Mundial.