Compartir Sigue a GOAL en Google

La tensión entre bastidores en Old Trafford va en aumento, según se informa, mientras la familia Glazer está cada vez más frustrada con la gestión de Sir Jim Ratcliffe. Pese a que el fundador de INEOS asumió el control de las operaciones futbolísticas este mismo año, el club ha firmado su peor inicio de temporada liguera en casi cuatro décadas.

Anuncios

El proyecto de INEOS, en el punto de mira

Ratcliffe adquirió una participación minoritaria en el United en 2024 por 1.200 millones de libras, en un acuerdo que otorgó a su grupo INEOS el control total de las operaciones futbolísticas. El acuerdo incluía una inversión adicional de 245 millones de libras para mejorar las deterioradas infraestructuras de Old Trafford, lo que elevó su compromiso financiero total a aproximadamente 1.500 millones de libras. Sin embargo, dos años después, la esperada recuperación no se ha materializado.

En lugar de progresar, el Manchester United se encuentra inmerso en una crisis cada vez más profunda. Acumula ocho partidos consecutivos sin ganar en todas las competiciones y solo ha logrado una victoria en la Premier League en lo que va de temporada. A dos puntos del último puesto de la tabla, este es el peor inicio de temporada del United en casi 40 años.

Promesas incumplidas y una «aberración»

Desde la distancia, la familia Glazer está, según se informa, asombrada por el rápido declive bajo la nueva dirección deportiva. Una fuente cercana a los propietarios estadounidenses declaró al Daily Mail que la situación actual es «una aberración y no lo que esperaban ni lo que les habían prometido». La fuente añadió que los Glazer consideran que «nunca han dirigido el club de esta manera».

La frustración es profunda y, supuestamente, la actual cúpula considera que el enfoque de INEOS ha sido un fracaso absoluto. Según ESPN, los Glazer creen que Ratcliffe «no podría haber ideado una situación peor» en Old Trafford.

Anuncios Anuncios

Según se informa, los propietarios mayoritarios creen que, desde la adquisición de la participación, se ha producido un «deterioro sistemático en todos los departamentos». Consideran que la realidad actual es «lo contrario de lo que dijo que era su estrategia», lo que arroja serias dudas sobre la viabilidad de la alianza a largo plazo.

Related Topics

Entretenimiento total Max ✅ Transmite en streaming la gran mayoría de los partidos de la Premier League en directo, operando como el hogar digital principal del fútbol inglés en México. ✅ Combina la acción del deporte en vivo con el enorme catálogo de series premium de HBO y películas de Warner Bros dentro de la misma suscripción. ✅ Los encuentros más atractivos de cada jornada también se transmiten simultáneamente por televisión de paga tradicional a través de los canales TNT o Cinemax. Mensual desde $149 MXN Contrata Max

Temor a una caída de la valoración

La crisis amenaza el valor de mercado global del Manchester United. Hace cuatro años, los Glazer fijaron un precio de 6.000 millones de dólares (4.500 millones de libras) para el club, pero resulta cada vez más difícil justificar esa valoración ante los persistentes fracasos sobre el terreno de juego.

Aunque Ratcliffe ha aumentado su participación hasta el 28 %, los Glazer conservan el control definitivo sobre cualquier venta total del club. Según los términos del acuerdo de 2024, los estadounidenses pueden obligar al responsable de INEOS a vender sus acciones si aceptan una oferta de un tercero para comprar la totalidad del club. Ratcliffe solo podría impedirlo si igualara la oferta para adquirir el club en su totalidad, algo que se considera muy improbable.

Anuncios

Además, una cláusula clave entrará en vigor el próximo febrero. A partir de entonces, Ratcliffe ya no podrá impedir que los Glazer vendan el United a un precio inferior a los 33 dólares (25 libras) por acción que pagó originalmente. Esto sucede mientras INEOS busca racionalizar su cartera más amplia de clubes de fútbol: recientemente puso a la venta al Lausanne-Sport suizo y redujo drásticamente el precio que pide por el Niza francés.

La exigente prueba ante el Chelsea

El United necesita poner fin a su mala racha cuando visite Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea el sábado. El partido supone una enorme presión para la dirección deportiva, que necesita urgentemente un resultado positivo para aliviar el intenso escrutinio al que está sometido el proyecto de Ratcliffe.

Anuncios

Otra derrota dejaría al United cerca del último puesto de la tabla y tensaría aún más la ya deteriorada relación entre los Glazer e INEOS. Con las tensiones fuera del campo en su punto álgido, solo una reacción inmediata sobre el terreno de juego puede dar tiempo a la actual dirección para salvar una temporada desastrosa.