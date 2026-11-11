Guerra abierta en España: Tebas recurre al presidente del Gobierno para salvarse de su comentario sobre Goebbels

Compartir Sigue a GOAL en Google

La crisis del fútbol español ha dejado de ser una simple disputa pasajera en la mesa de negociaciones, para convertirse en una guerra abierta en más de un frente, encabezada por la batalla del nuevo convenio colectivo entre los jugadores y LaLiga, y por las nuevas declaraciones incendiarias del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que han reavivado la polémica sobre los límites del discurso en el deporte y la política.

Anuncios

En un giro inesperado, se aplazó la reunión prevista entre la Asociación de Futbolistas Españoles «AFE» y la asociación de la liga española «LaLiga» ante la Audiencia Nacional, que debía levantar el bloqueo al inicio de las negociaciones sobre el nuevo convenio colectivo que debe negociarse esta temporada.

El aplazamiento se produjo a causa de la huelga general convocada únicamente por el sindicato de futbolistas (Futbolistas ON), que no acudió a la sesión, de modo que el expediente del convenio quedó en suspenso en un momento en el que la tensión entre ambas partes se agudiza de manera sin precedentes.

Las raíces de la crisis residen en una pugna por la legitimidad representativa, según el diario español «As». En las elecciones celebradas dentro de los vestuarios, el sindicato AFE, liderado por David Aganzo, obtuvo el apoyo del 93% de los jugadores, y argumenta que la ley del deporte solo permite negociar el nuevo convenio con la patronal a los sindicatos que obtienen al menos el 10% de los votos.

En cambio, la patronal también convocó al sindicato, basándose en que el convenio anterior establecía que más del 5% era suficiente para participar en la negociación, lo que provocó un fuerte rechazo por parte de AFE, que llegó a acusar a LaLiga de «ignorar la democracia».

Anuncios Anuncios

El convenio previsto es de suma importancia para el futuro de los jugadores, ya que el sindicato pretende regular los periodos de descanso entre partidos, pues los jugadores reclaman un mínimo de 72 horas entre un partido y otro, y también negociará las condiciones de la posible celebración de un partido de la liga fuera de España, con el controvertido plan de Miami a la cabeza.

Related Topics

La protesta de los jugadores contra LaLiga, que la temporada pasada no duró más que diez segundos, había llevado al club Relevent a suspender el plan de Miami, lo que supuso un gran revés para Tebas y aumentó la tensión con Aganzo.

Este conflicto terminó con la interposición por parte de la patronal de una demanda judicial contra los jugadores, pero el tribunal falló a favor de estos, confirmando que no habían llevado a cabo una huelga encubierta como se les acusaba.

Anuncios

Pese a toda esta tensión, los jugadores no contemplan una huelga similar a las del pasado, pero las relaciones entre ambas partes han llegado a un punto crítico que augura un enfrentamiento prolongado que podría afectar a la estabilidad de la competición.

En un momento en el que todos esperaban una calma de los ánimos, Tebas regresó a su estilo habitual recurriendo a la comparación con Goebbels, encendiendo otro frente, según informó la emisora «okdiario».

Anuncios

Tras una entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que habló sobre los métodos de comunicación fascistas y la deshumanización del adversario político, Tebas escribió en las redes sociales, adjuntando el videoclip: «Alguien debería enviar el clip del presidente del Gobierno hablando de los métodos de Goebbels al Consejo Superior de Deportes y a Rodríguez Uribes. ¡Qué comparación tan repugnante!».

Este nuevo ataque llega mientras el propio futuro de Tebas sigue pendiente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo «TAS», después de que el Consejo Superior de Deportes presentara una demanda contra él el pasado octubre, a raíz de haber comparado los canales mediáticos y televisivos del Real Madrid con los métodos de propaganda nazi, lo que podría exponerlo a una suspensión en virtud del artículo 76.4.b de la ley del deporte, que considera delitos graves los actos públicos que socavan la dignidad o el decoro deportivo.

Anuncios

Estos acontecimientos simultáneos reflejan la fragilidad del equilibrio existente entre los jugadores, la administración y los clubes, y someten la temporada actual a una auténtica prueba de la capacidad de las partes para superar las diferencias mediante el diálogo en lugar de la escalada judicial y mediática.