El nombre de la estrella marroquí Azzedine Ounahi ha vuelto a situarse con fuerza en el centro del mercado de fichajes, después de que cuatro grandes clubes entraran en una frenética carrera por hacerse con sus servicios antes del cierre del mercado veraniego, en un giro que podría poner fin a su breve aventura con el Girona.

Un informe exclusivo del diario español "Mundo Deportivo" reveló que el panorama competitivo ha cambiado radicalmente en las últimas horas, ya que el Hull City y el Ipswich Town ingleses, junto con el club saudí Al Ittihad, se han sumado a la lista de equipos interesados en incorporar al internacional marroquí, para competir con el Ajax de Ámsterdam, que ha renovado con fuerza su interés durante los últimos días.

Según la radio "SER", el futuro de Ounahi está casi con seguridad fuera del estadio de Montilivi, ya que los cuatro clubes realizan intensos esfuerzos para convencer al jugador y a la dirección del Girona. Al parecer, la opción neerlandesa es la más atractiva desde el punto de vista deportivo, pues cuenta con una ventaja decisiva: el entrenador Míchel, que conoce bien a Ounahi por su anterior experiencia en el Girona y que insiste en devolverlo a sus filas.

Las elevadas exigencias económicas del Girona y la fuerte competencia habían obstaculizado en las últimas semanas el traspaso de Ounahi al Ajax, pero el regreso con fuerza del gigante neerlandés ha vuelto a barajar las cartas y ha reavivado la competencia.

En el lado inglés, el mercado de la Championship vive un gran movimiento, ya que tanto el Hull City como el Ipswich Town muestran un enorme deseo de incorporar a la estrella de Marruecos, mientras que la entrada del Al Ittihad saudí representa una opción económica tentadora, aunque el jugador exige la existencia de un proyecto deportivo sólido para convencerse.

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Esta pugna a cuatro bandas llega tras el reciente regreso de Ounahi al Girona después de su histórica participación con la selección marroquí en el Mundial, donde entró en la historia como el primer jugador del Girona en marcar en una fase final de un Mundial, un logro que ha elevado notablemente su cotización en el mercado.

Por su parte, el entrenador del Girona, Quique Sánchez, sigue esperando la resolución del asunto, pues mientras Ounahi continúa oficialmente en la lista del equipo, su salida daría al club un fuerte impulso económico y liberaría un amplio espacio en la escala salarial para seguir reforzando la plantilla antes del cierre del mercado.