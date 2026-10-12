Ilkay Gündogan, estrella del Galatasaray, aseguró que no siente nerviosismo antes del partido de su equipo contra su exclub, el Barcelona, mañana martes, en la Liga de Campeones, aunque admitió que el encuentro sí despierta en él sentimientos especiales.

Gündogan añadió en una entrevista con el diario Mundo Deportivo: "En cuanto suene el silbato inicial, estaré completamente centrado en el partido. Antes y después del encuentro, en cambio, será maravilloso reencontrarme con mis amigos más cercanos".

Y continuó: "Tenemos una gran calidad individual en nuestra plantilla, especialmente en la línea ofensiva. Pero nuestro mayor punto fuerte es la energía y el impulso que podemos generar, sobre todo cuando jugamos ante nuestra afición".

Y subrayó: "Cuando mantenemos nuestra solidez defensiva y trasladamos ese entusiasmo y esa intensidad emocional al campo, podemos causar problemas reales a cualquier equipo del mundo".

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Gündogan señaló: "¿Poca participación y una salida cercana? No, esos rumores no son ciertos. Quiero seguir aquí más allá del mercado de invierno y dar todo lo que tengo para ganar otro título con el Galatasaray".

Y explicó: "¿Cómo se puede derrotar al Barcelona? El equipo catalán juega actualmente con muchísimo control y confianza. Y para poder competir con un equipo que vive este estado de brillantez, hay que defender de una manera casi perfecta y tener mucha valentía en la posesión del balón".

El Barcelona, el máximo favorito para ganar la Liga de Campeones

Gündogan afirmó: "No te puedes limitar a replegarte y esperar dentro del área, sino que debes aprovechar con gran precisión los pocos espacios que el equipo deja durante las transiciones ofensivas. En este momento, considero que el Barcelona es el mejor equipo de Europa y el máximo favorito para ganar la Liga de Campeones".

Y continuó: "¿Esperaba el éxito de Flick con el Barcelona? Hansi es un entrenador excepcional y sabe perfectamente cómo gestionar al equipo. Propone una filosofía futbolística muy clara y, al mismo tiempo, crea un ambiente positivo. El hecho de que sus ideas hayan funcionado tan rápido en el Barcelona demuestra su gran capacidad".

Y agregó: "¿Te arrepientes de algo que dijiste durante tu etapa en el Barcelona? Cada vez que hablé públicamente, mi motivación nacía de una sola cosa: mi profundo amor por el club y mi enorme deseo de ganar. Siempre me exijo los máximos estándares e intento reforzar ese mismo sentido de responsabilidad en quienes me rodean. Mis palabras nunca pretendieron ser una crítica negativa, sino que siempre buscaron ayudarnos a crecer como equipo y a responder a las exigencias de un club del tamaño del Barcelona".

Y apuntó: "¿La temporada 2023-2024 del Barcelona sin títulos? Sufrimos mala suerte por las lesiones de jugadores clave en momentos importantes y, en los partidos decisivos de la Liga de Campeones o en el Clásico, simplemente nos faltó esa pequeña dosis de suerte o de calidad frente a la portería".

Sobre Lamine Yamal, Gündogan comentó: "Desde su primera sesión de entrenamiento con nosotros, estaba claro que posee un talento excepcional. Pero la madurez y la regularidad que muestra en el escenario mundial a una edad tan temprana son dos cosas asombrosas".

Y continuó: "Jugar junto a Rodri en el Manchester City fue un auténtico privilegio, porque aporta al equipo una enorme dosis de orden y equilibrio. Lee el juego antes que nadie, gana los duelos importantes por el balón y controla el ritmo del partido con sus pases. Es el pilar fundamental de cualquier equipo en el que juegue".

Y explicó: "Jesus es un buen delantero, trabaja sin descanso por el equipo, presiona con inteligencia y realiza muchos desmarques sin balón que generan espacios para sus compañeros".

Y señaló: "¿Qué aprendiste de Guardiola? Pep cambió por completo mi forma de ver el fútbol. Cuando trabajas bajo su dirección, aprendes las razones que hay detrás de cada movimiento y de cada metro que recorres dentro del campo. Su atención al detalle, sus ideas tácticas y su búsqueda constante de la perfección son asombrosas. Me convirtió en un mejor jugador, pero también en una persona más reflexiva".

Y agregó: "¿Cuáles son tus expectativas para el Galatasaray-Barcelona? Nunca me gusta predecir resultados exactos. Lo que espero es un partido fuerte e intenso, con un nivel técnico alto, en el que daremos todo lo que tenemos para ganar".

Y concluyó: "En cuanto a la final, siempre es difícil prever lo que ocurrirá en la Liga de Campeones, pero los equipos que tienen la calidad del Manchester City o del Barcelona siempre están entre los principales candidatos. Y en este momento, considero que el Barcelona es el equipo más fuerte del mundo".