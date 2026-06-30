Gündoğan: El gol anulado de Alemania provoca burlas en la Premier League

Ilkay Gündoğan, excapitán de Alemania, criticó con dureza al VAR tras la anulación del gol de Jonathan Tah, que llevó a la eliminación de las «Máquinas» en la tanda de penaltis.

La Mannschaft quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial de Estados Unidos tras perder sorpresivamente con Paraguay.

La Albiceleste aprovechó los errores de la defensa germana, aunque Alemania remontó y forzó la prórroga.

En la lotería de los penaltis, Jonathan Tah lanzó por encima del larguero, mientras que José Canali, tras fallar dos veces, marcó el tanto de la victoria para Paraguay.

Tah había marcado de cabeza en el 102’ tras un córner, un gol que parecía clasificar a Alemania.

El VAR anuló el tanto al considerar que el portero paraguayo había cometido falta sobre Valdemar Anton.

La decisión provocó burlas del analista de la BBC Alan Shearer y, más tarde, Gündoğan criticó en redes que en la Premier League se permiten esas acciones sin sanción, tildando el fallo de “brutalmente decepcionante”.

Gündogan publicó en X: «El partido de hoy no necesita excusas... pero ¿qué es esta maldita decisión del VAR?».

Y añadió: «En la Premier League se habrían conformado con una sonrisa burlona ante algo así, sobre todo al dar marcha atrás en una decisión ya tomada».

Y cerró: «Por supuesto, también fue una decepción brutal y, por desgracia, nosotros mismos no logramos convencer a lo largo de los 120 minutos».