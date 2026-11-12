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El Real Madrid ya no es el equipo que conocíamos. En pocas semanas, la ecuación dentro del vestuario se ha dado la vuelta, los equilibrios de poder han cambiado, y quien era una estrella intocable se ve ahora amenazado con sentarse en el banquillo, mientras que quien era una promesa se ha convertido en un verdadero líder del nuevo proyecto. Es la era de José Mourinho en Madrid, una era que no reconoce nombres, sino únicamente el rendimiento.

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El diario "The Athletic" reveló en un informe publicado este jueves una nueva clasificación de los jugadores del conjunto blanco, tras una racha de ocho victorias consecutivas, entre ellas el triunfo sobre el Barcelona por dos goles a uno en el Clásico.

El Real Madrid ocupa el segundo puesto de LaLiga, a tres puntos del Barcelona, y también va por detrás del Paris Saint-Germain por diferencia de goles en lo más alto de la fase de liga de la Champions League, después de que ambos equipos lograran pleno de puntos en sus cuatro primeros encuentros.

Arda Güler: del talento a la élite

Hace apenas un mes, la categoría de la élite se limitaba a tres nombres: Thibaut Courtois, Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Pero hoy se les ha sumado un cuarto: el turco Arda Güler. Se ha colado en la lista gracias a su brillante rendimiento bajo las órdenes de Mourinho, hasta convertirse en uno de los elementos clave en el estilo de juego del equipo.

Güler (21 años) ha marcado cuatro goles y ha dado seis asistencias en catorce partidos, en los que ha disputado ochocientos cincuenta y tres minutos.

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Marc Cucurella elogió las cualidades de su compañero, al considerar que no recibe el reconocimiento suficiente pese a su gran potencial, y que su presencia cambia la manera de jugar del Real Madrid. Bellingham, por su parte, mantuvo su lugar dentro de la élite tras recuperar su nivel, y marcó un gol de tacón ante el AEK de Atenas.

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Vinicius: la estrella amenazada

En cambio, llegó la gran sorpresa. El informe situó a Vinicius Junior dentro de la categoría de los que están llamados a mejorar su rendimiento, después de que prolongara su retroceso en comparación con las temporadas anteriores. El astro brasileño se quedó en un solo gol y tres asistencias en doce partidos.

Sus problemas no se limitaron a su ausencia por sanción durante cuatro partidos, sino que también sufrió una escasa influencia y una pérdida de confianza en los dos últimos encuentros que disputó como titular en la Champions League.

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Las presiones sobre él aumentaron con el brillante rendimiento del recién llegado Yan Diomande, de diecinueve años, que ha marcado cuatro goles y ha dado tres asistencias desde el anterior parón internacional.

Diomande se impuso como un firme competidor por el puesto de extremo izquierdo, después de marcar dos goles espectaculares desde larga distancia ante el Sevilla y el Racing.

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Según el diario, que Vinicius recupere su nivel habitual representa el mayor desafío para Mourinho en estos momentos, después de que este último lograra mejorar el rendimiento de forma notable en el último periodo.

El choque de generaciones en el Bernabéu

La categoría de rendimiento destacado incluyó a Federico Valverde, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva y Yan Diomande. El paso de Valverde al lateral derecho, tras la victoria sobre la Roma por cuatro goles a tres, contribuyó a reforzar la estabilidad defensiva.

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En cuanto a la categoría de niveles aceptables, estuvo formada por Endrick, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz y Carlos Espí. A Vinicius se sumaron en la categoría de los llamados a mejorar Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries y Álvaro Carreras.