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El turco Arda Güler llevó al Real Madrid a marcar diferencias en ataque tras dar dos asistencias en la goleada ante el PSV Eindhoven, con cinco goles, y sigue brillando en la creación de ocasiones y de goles durante la presente temporada.

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Según el diario español «Marca», Güler ha elevado su cuenta a 8 asistencias desde el inicio de la temporada, una cifra que solo superan Lamine Yamal (13) y Harry Kane (11).

Sin embargo, las asistencias no son lo más importante de la aportación de Arda Güler al sistema ofensivo del Real Madrid, ya que su influencia en la creación de ocasiones de gol se ha multiplicado de forma notable, incluso cuando juega lejos del área, como ocurrió en la segunda parte ante el PSV Eindhoven.

Pese a que el internacional turco jugó como doble pivote junto a Bernardo Silva, sus dos asistencias llegaron en la segunda mitad del partido europeo. La primera, con un magnífico taconazo que dejó a Fede Valverde en posición de soltar su potente disparo; la segunda, con un pase generoso a Kylian Mbappé, que marcó su primer gol después de que Güler recuperara el balón durante la salida del equipo neerlandés.

En las grandes ligas europeas, incluidas las competiciones continentales, solo tres jugadores superan al futbolista del Real Madrid en ocasiones creadas: Michael Olise, del Bayern de Múnich, con 63; Florian Thauvin, del Lens, con 60, y Lamine Yamal, estrella del Barcelona, con 56.

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Güler aparece justo detrás de ellos con 55 ocasiones creadas, pero les supera con claridad en el promedio de ocasiones generadas en relación con los minutos disputados: crea una cada 18 minutos, frente a los 20 de Olise, los 22 de Thauvin y los 26 de Yamal.

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El valor de estas cifras se aprecia aún más al compararlas con los minutos jugados, ya que Lamine Yamal ha disputado 1445 minutos, frente a solo 1013 del jugador turco.

Güler cuenta además con una ventaja añadida: su capacidad para amenazar la portería rival a balón en movimiento, con 34 ocasiones creadas de esta manera, además de otras 21 a balón parado.

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En este aspecto, solo Thauvin supera al futbolista turco, mientras que Olise y Yamal no se encargan del lanzamiento de las jugadas a balón parado en los esquemas del Bayern de Múnich y del Barcelona.

Dentro del Real Madrid, los números de Güler confirman su superioridad en la creación de ocasiones, puesto que solo Kylian Mbappé y Jude Bellingham se le acercan en ocasiones con peligro de gol generadas a balón en movimiento, con 32 y 31 respectivamente.

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Pero ambos quedan por detrás de Güler en asistencias: el turco suma 8, frente a las 5 de Mbappé y las 4 de Bellingham, Diomande y Brahim Díaz.

En cuanto al balón parado, Güler goza de una clara ventaja dentro del conjunto blanco, mientras que Trent Alexander-Arnold le sigue a gran distancia, con 8 ocasiones creadas.

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Estas cifras reflejan la notable evolución de Güler, que renovó recientemente su contrato con el Real Madrid hasta 2032, pese a que José Mourinho lo ha utilizado en distintas posiciones sobre el terreno de juego.

Parece evidente que el jugador turco ofrece su mejor versión cuanto más se acerca al área rival, aunque sigue marcando diferencias incluso cuando actúa como doble pivote, tal y como hizo ante el PSV Eindhoven.

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Ya juegue en la banda derecha, como mediapunta o en el centro del campo, el talento de Güler da al Real Madrid un gran impulso ofensivo, en un momento en el que el equipo vive uno de sus mejores periodos de resultados de los últimos años.