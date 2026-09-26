Güler envía un mensaje a Mourinho

Arda Güler, jugador del Real Madrid, envió un mensaje contundente a José Mourinho, técnico del equipo, después de ofrecer una actuación destacada con la selección de Turquía ante Francia, en un momento en el que el club español atraviesa una crisis evidente en la creación de juego desde el centro del campo tras la marcha de Toni Kroos.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Güler, de 21 años, se perfila como uno de los principales candidatos para suplir el papel que desempeñaba Kroos, especialmente ante las crecientes peticiones de otorgarle una función más profunda en el centro del campo en lugar de utilizarlo en las bandas.

Güler tuvo la oportunidad de liderar a la selección turca ante Francia por decisión del entrenador Vincenzo Montella, y supo aprovecharla pese a la derrota de su equipo, tras ser uno de los jugadores más destacados del partido y contribuir a generar peligro y crear ocasiones ofensivas.

El brillo del jugador turco llega en un momento en el que Mourinho afronta críticas por sus elecciones en el centro del campo del Real Madrid, debido a su apuesta por Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, mientras que Güler no ha podido disputar un partido completo con el conjunto blanco durante toda la presente temporada.

Güler espera que su nivel con la selección turca le brinde una mayor oportunidad a su regreso al Real Madrid, sobre todo porque el parón internacional aún incluye otros enfrentamientos de Turquía ante Italia y Bélgica, lo que le permite seguir demostrando sus capacidades en la posición de creador de juego.

El Real Madrid busca una solución a sus problemas en la construcción de las jugadas, después de que el equipo mostrara una falta de calidad y de capacidad para controlar el centro del campo, una crisis para la que el club no ha encontrado una solución clara desde la marcha de Kroos, lo que convierte el brillo de Güler en una nueva oportunidad para que Mourinho reconsidere sus funciones dentro del equipo.