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¿Qué futuro le espera a Pep Guardiola? Tras despedirse del Manchester City, el entrenador español sigue oficialmente sin contrato. En las últimas horas, su nombre ha sonado con fuerza para dirigir a un club de la Suadi Pro League o incluso a la selección absoluta de Arabia Saudí.

EL AGENTE LO CONFIRMA. Son rumores que, sin embargo, no ha desmentido su agente de toda la vida, Josep Maria Orobitg, quien, en declaraciones al diario saudí Al-Riyadiya recogidas por el diario catalán Sport, confirmó que a Guardiola se le ha ofrecido, a través de intermediarios, la oportunidad de entrenar en Arabia Saudí: «En los últimos días hemos recibido ofertas de Arabia Saudí a través de intermediarios».

NO A ARABIA SAUDÍ - Guardiola, sin embargo, decidió hace tiempo tomarse un descanso tras más de 10 años ininterrumpidos en el banquillo del Manchester City. Por eso, aunque le han tentado las ofertas económicas millonarias llegadas desde Arabia Saudí, ha vuelto a rechazarlas y seguirá sin equipo. Su agente, Orobitg, también confirmó la decisión: «Guardiola ha rechazado todas las propuestas».

TAMBIÉN DIJO NO A ITALIA; VOLVERÁ A ENTRENAR EN UN AÑO. Si finalmente se confirma su negativa a Arabia Saudí, sería el segundo no importante de Guardiola a una federación, después del que dio a Maldini y Leonardo cuando ambos dirigentes fueron elegidos para liderar la reconstrucción de la selección italiana y de la Figc. Entonces, aunque el proyecto le tentaba, Pep no se vio con fuerzas para volver a empezar apenas unos días después de despedirse del City.

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VOLVERÁ AL FINAL DE LA TEMPORADA. Guardiola tiene, por tanto, toda la intención de completar este año sabático sin cambiar de opinión. También en este caso lo confirmó su agente, Orobitg: «Pep no empezará a hablar oficialmente de su futuro antes del inicio de la próxima temporada».