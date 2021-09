Guardiola: "Si me convierto en un problema para los aficionados, me iré"

Rodeado por la polémica por pedir el apoyo de sus aficionados, Pep no cede: "No voy a pedir perdón, no pongáis en mi boca palabras que no dije"

Horas convulsas para Pep Guardiola en el Manchester City. El entrenador de los citizens pidió a sus aficionados que vayan al estadio el próximo fin de semana para que no se vean asientos vacíos en las gradas, algo que sentó muy mal a Kevin Parker, secretario general del club oficial de aficionados. “No hay ninguna duda de que es el mejor entrenador del mundo, así que quizás debería limitarse a eso. Que cuestione el apoyo que se brinda al equipo es, francamente, decepcionante. Nadie se lo había pedido, que se calle, que se centre en lo deportivo”, comentó.

Parker: "Que Pep se calle y se centre en lo deportivo"

"Pep ganará unos 350.000 euros a la semana, si le molesta tanto el tema que compre entradas para los niños y así no verá el estadio vacío. ¿De verdad cree que habrá más gente que vaya el sábado por lo que ha dicho?", dijo Parker tras conocer las palabras de Guardiola. Horas después, el propio Pep ha contestado en sala de prensa a esta cuestión, explicando que no va a disculparse, ni pedir perdón.

Guardiola: "No voy a pedir perdón, no pongáis en mi boca palabras que no dije"

Acerca de los aficionados en el estadio, Guardiola ha puntualizado: "¿Dije después del partido del RB Leipzig que estaba decepcionado porque el estadio no estaba lleno? La interpretación es la interpretación de cada uno pero no voy a disculparme por lo que dije, estoy sorprendido por las declaraciones que han venido después. No es la primera vez que digo -en el Barcelona o en el Bayern- que es muy difícil afrontar un partido el sábado después de uno de la Champions", comentó Pep.

Pep: "Si me convierto en un problema para los aficionados, me iré"

Después, insistió en su explicación y fue contundente: "Lo que digo es que necesitamos el apoyo de nuestros aficionados, ojalá pueda venir el señor Parker. Necesitamos su apoyo. No voy a pedir perdón por lo que dije. No pongáis en mi boca palabras que no he dicho. Nunca seré un problema para los aficionados, si me convierto en un problema me iré. En los últimos años hemos conseguido muchas cosas sin ellos, pero ahora necesitamos su apoyo", comentó.

Sobre el poderío realizador de su equipo explicó: "Cuando perdamos un partido diremos que necesitamos un delantero. No tenemos un futbolista que meta 25 goles así que tenemos que marcarlos entre el equipo, es muy importante que todos contribuyan".

Y ante el inminente regreso de Phil Foden, señaló que "no pudo jugar la final de la Eurocopa por una lesión muy complicada, tampoco hizo la pretemporada y contra el Leipzig jugó sus primeros minutos. Está siguiendo el proceso y aquí le vamos a ayudar".