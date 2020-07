Guardiola: "Será increíble tener a Marcelo Bielsa en la Premier League"

El técnico del Manchester City celebró el ascenso del Leeds calificando al argentino como "uno de los entrenadores más influyentes".

El técnico de , Josep Guardiola, siempre ha manifestado su admiración por Marcelo Bielsa, el principal artífice del regreso del Leeds a la Premier League tras largos dieciséis años en la Championship. Y esta jornada, en la antesala de la visita de los Citizens al por la jornada 37 del torneo inglés, el de Santpedor volvió elogiar al ex DT de La Roja en conferencia de prensa.

El entrenador español aseguró que "nadie puede imitar a Bielsa y eso lo hace tan especial. Pienso, de forma honesta, que para el fútbol inglés será increíble que esté en la Premier League esta temporada y aprender de cómo juega su equipo".

“Marcelo es uno de los entrenadores más influyentes. El conocimiento no depende de los trofeos que ganas. Los jugadores juzgan al entrenador por su conocimiento”, agregó Pep, quien también felicitó al Loco a través de su cuenta oficial de Twitter.

Y en la misma línea, el estratega de los Celestes indicó que pese a que él no estuvo bajo su alero, conoce "la influencia que causó en millones de jugadores que sí trabajaron con él. Aunque tuve suerte de hablar con él y verlo; -destaco- para el mundo del fútbol su ética, su conducta y la manera en que su equipo juega, es un entrenador auténtico, ningún otro técnico en el mundo puede jugar como él, su producto es increíble".

"Felicito, no solo a Bielsa, sino que a todo Leeds. Es un equipo histórico que después de 16 años está de vuelta y será bueno jugar en su estadio contra ellos. Han hecho un trabajo excepcional, pues no era fácil después que no lo lograron la temporada anterior. Lo hicieron un año después y eso demuestra cuán consistente son", cerró.