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El español Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, ha salido en defensa de Cristiano Ronaldo, excapitán de la selección de Portugal, tras la forma en que terminó su carrera internacional. Guardiola pide a la Federación Portuguesa de Fútbol y al propio jugador un esfuerzo conjunto para organizar una despedida a la altura de lo que ha dado uno de los mayores astros de la historia de este deporte, y asegura que no se puede permitir que un futbolista de la talla de Cristiano se marche así de la selección de su país.

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Las declaraciones de Guardiola llegaron durante una entrevista con la exestrella brasileña Romário en su programa de entrevistas, y fueron recogidas por el medio brasileño Globo. En ellas, el técnico español abordó la decisión de Cristiano Ronaldo de retirarse de la selección y la crisis que precedió al anuncio, y consideró que las recientes desavenencias no deben eclipsar una carrera excepcional que se ha prolongado durante más de dos décadas con la camiseta de Portugal.

Sobre el futuro de la relación entre Cristiano y la selección portuguesa, Guardiola afirmó: «Esto tiene que acabar bien. Portugal y él tienen que hacer un esfuerzo conjunto para cerrar las cosas de buena manera. Cristiano Ronaldo no puede irse así de la selección portuguesa, y no se le debe permitir que se marche de esta forma».

El entrenador español añadió que la importancia de Cristiano no se limita a lo que ha logrado para sí mismo o para Portugal, sino que se extiende a las futuras generaciones de futbolistas portugueses, que deben ver su trayectoria como un modelo digno de reconocimiento y presenciar cómo una estrella de su talla recibe la despedida que merece.

Guardiola pide un homenaje a la altura de la historia de Cristiano

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El exentrenador del Barcelona insistió en la necesidad de organizar un acto en el que Cristiano sienta el cariño de la afición portuguesa, y pidió también al jugador que afronte con actitud positiva lo sucedido y que no permita que las recientes desavenencias impidan un final digno de su carrera.

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«Hay jugadores excepcionales, y Cristiano es uno de ellos, así que esto hay que arreglarlo. Hay que organizar un homenaje en el que sienta el cariño de su gente, y él también tiene que hacer un esfuerzo y decir: olvidemos lo que ha pasado y pasemos página», declaró Guardiola.

El técnico español lanzó un mensaje claro sobre la necesidad de separar la larga trayectoria del jugador de los desencuentros que pueden surgir en un periodo breve: «No se puede juzgar toda una carrera por uno o dos meses, ni por un desacuerdo o un malentendido con una o dos personas. Hay trayectorias llenas de logros que merecen ser preservadas y defendidas».

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Guardiola puso como ejemplo a varias leyendas del fútbol y subrayó que las estrellas que tanto han dado a este deporte merecen despedirse de los terrenos de juego por la puerta grande, no solo como reconocimiento a lo que han aportado, sino también para servir de inspiración a las nuevas generaciones.

«Los grandes jugadores que han alcanzado la cima merecen marcharse por la puerta grande, por todo lo que han dado al fútbol y porque el propio fútbol les debe ese reconocimiento», explicó.

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Y añadió: «Los niños que dan sus primeros pasos en los campos de fútbol tienen que pensar que algún día quieren terminar su carrera como se despidieron Romário, Cristiano, Messi, Maldini y otros grandes. Así es como tienen que ser las cosas».

El desencuentro entre Cristiano y Jorge Jesus

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Las palabras de Guardiola llegan después de una crisis en la relación de Cristiano con la selección portuguesa, concretamente con el seleccionador Jorge Jesus, tras el desencuentro que surgió entre ambos durante el parón internacional del pasado mes de septiembre.

Según los detalles publicados por la cadena brasileña "Globo", Cristiano había acordado con el técnico que se sentaría en el banquillo en los dos partidos siguientes, pero Jorge Jesus le pidió que calentara durante uno de los encuentros ante Noruega, y el partido terminó sin que llegara a jugar. Aquello enfureció al capitán de Portugal, que exigió una explicación de lo ocurrido.

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La crisis se agravó después, sobre todo cuando Cristiano abandonó la concentración de la selección antes de que terminara el parón internacional, un episodio que generó una enorme polémica en Portugal. Más tarde, el jugador pidió disculpas y aseguró estar dispuesto a acudir a las convocatorias, mientras que la Federación Portuguesa decidió suspenderle durante 30 días e imponerle una multa económica.

El pasado 5 de noviembre, Cristiano anunció su retirada de la selección, poniendo fin a una trayectoria de 23 años con la camiseta de Portugal en la que disputó 234 partidos internacionales y marcó 146 goles, lo que le convierte en el máximo goleador mundial de la historia a nivel de selecciones en el fútbol masculino.

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Además, llevó a Portugal a conquistar la Eurocopa de 2016, el primer gran título de la historia de la selección, antes de sumar la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y repetir la hazaña en la edición de 2025.

¿Tendrá Cristiano una nueva despedida?

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Aunque la Federación Portuguesa se preocupó de homenajear a su capitán histórico y mostró su reconocimiento por lo que aportó a la selección, las declaraciones de Guardiola han reabierto el debate sobre el tipo de despedida que merece Cristiano y sobre si es posible superar las recientes desavenencias y organizar un acto especial que reúna al jugador con la afición de su país.

La Federación Portuguesa ya había expresado su gratitud a Cristiano tras el anuncio de su retirada, describiéndole como un líder inspirador y el gran símbolo de la selección, y el parón internacional posterior a su decisión también incluyó gestos de homenaje a la estrella portuguesa.

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Sin embargo, Guardiola considera que el reconocimiento no debe limitarse a comunicados oficiales o gestos simbólicos, sino que debe materializarse en un acto en el que el jugador sienta el cariño de la afición de la selección cuyos colores defendió durante tantos años.