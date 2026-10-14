En un momento decisivo en la historia del Manchester City, la leyenda decidió regresar. Pep Guardiola no soportó ver cómo su barco se hundía desde la distancia, así que se ofreció voluntario para liderar la campaña de respuesta pública de los Citizens al fallo que los condena por vulnerar las normas financieras, horas antes del decisivo duelo contra el Paris Saint-Germain.

Y pese a haber dejado su cargo técnico el pasado verano, el entrenador español de 55 años sigue siendo considerado el símbolo más grande y respetado en el Etihad, y decidió volver a casa después de un fallo que fue calificado de injusto con el club.

Un regreso voluntario para liderar la batalla

El diario británico "The Sun" reveló que Guardiola es muy consciente de la dimensión de su influencia global y que siempre aspiró a tomar las riendas del asunto en el momento en que se emitiera el fallo. Tras una larga espera por una decisión que no llegó, se vio obligado a marcharse en verano.

Pero desde que se emitió el fallo que condena al City por 114 cargos, Guardiola publicó un comunicado en el que confirmó su deseo de apoyar a su querido equipo "en cada paso de la batalla". El diario señala que llegará a Mánchester al mediodía de este miércoles para mantener conversaciones directas con el presidente del consejo de administración, Khaldoon Al Mubarak, y con su amigo íntimo Ferran Soriano.

Se espera que Guardiola se siente junto a Khaldoon Al Mubarak en el palco VIP durante el partido contra el Paris Saint-Germain, en un mensaje claro del club para mostrar un frente unido y sólido ante el mundo.

En un gesto emotivo hacia la afición, el diario aseguró que el club imprimió tarjetas especiales con las letras "CTID" (abreviatura de la expresión "City Till I Die", el City hasta la muerte) para repartirlas entre los aficionados situados en la grada Pep Guardiola.

Una alianza europea inesperada

Tras el partido, se espera que Guardiola se reúna con el actual entrenador del City, Enzo Maresca, y con el técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, antes de abandonar rápidamente Mánchester.

Fuentes cercanas a Guardiola confirmaron al diario británico que no tenía previsto regresar tan pronto, pero que, dada la situación actual y su firme confianza en la directiva del club, está decidido a apoyarlos hasta el final.

Este movimiento llega en un momento en el que el Manchester City ha recurrido oficialmente el fallo dictado contra él, con el compromiso de seguir luchando para limpiar su nombre.

Y parece que el City podría encontrar más apoyo en Europa que entre sus rivales de la Premier League, algo que confirmó Luis Enrique, excompañero de Guardiola en el Barcelona, quien dijo antes del decisivo encuentro: "Cuando escuché la decisión por primera vez, me sorprendí, pero tenemos que respetar los procedimientos y esperar la apelación".

Y añadió: "Espero que las cosas vayan bien para el Manchester City, porque lo que han hecho sobre el campo ha sido asombroso y merecieron con toda justicia ganar el título que conquistaron".

Por su parte, el capitán Rúben Dias aseguró que el vestuario sigue unido: "Siento que hablo en nombre de todo el equipo. Estamos muy tranquilos, confiamos en el club y estamos muy centrados en disfrutar del fútbol".







