Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images

Traducido por

Guardiola revela sus selecciones favoritas para el Mundial y marca una condición para que España sea campeona

P. Guardiola
España
World Cup
España vs Argentina
Argentina
España
Argentina
EE. UU.

¡Pep no anima a los equipos, sino a los jugadores!

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha revelado que en el Mundial 2026 apoyará a los jugadores a los que tiene especial afecto, no a una selección concreta.

En una entrevista con OKX, afirmó: «En el Mundial elegiré a los jugadores que me gustan; no apoyo a una selección en concreto, sino a los equipos con futbolistas a los que aprecio y con los que he jugado, y estaré encantado de animarlos». 

El técnico catalán añadió: «Si Argentina gana el Mundial, hay jugadores que conozco; lo mismo ocurre con Francia; en cuanto a Portugal, hay jugadores cuya compenetración me ha impresionado».

Seguirá de cerca a Argentina, Francia y Portugal por su vínculo con varios de sus jugadores.

Sobre España, cree que su talento individual dentro del sistema colectivo puede llevarla a ganar el título el 19 de julio.

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Destacó que España tiene una generación joven excepcional liderada por Pedri y Lamine Yamal, pero puso una condición: la presencia de Rodri. «Si Rodri demuestra su nivel en el centro del campo junto a Pedri y Lamine, y está en su mejor momento, España puede marcar la diferencia».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google