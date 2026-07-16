Guardiola revela sus selecciones favoritas para el Mundial y marca una condición para que España sea campeona

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha revelado que en el Mundial 2026 apoyará a los jugadores a los que tiene especial afecto, no a una selección concreta.

En una entrevista con OKX, afirmó: «En el Mundial elegiré a los jugadores que me gustan; no apoyo a una selección en concreto, sino a los equipos con futbolistas a los que aprecio y con los que he jugado, y estaré encantado de animarlos».

El técnico catalán añadió: «Si Argentina gana el Mundial, hay jugadores que conozco; lo mismo ocurre con Francia; en cuanto a Portugal, hay jugadores cuya compenetración me ha impresionado».

Seguirá de cerca a Argentina, Francia y Portugal por su vínculo con varios de sus jugadores.

Sobre España, cree que su talento individual dentro del sistema colectivo puede llevarla a ganar el título el 19 de julio.

Destacó que España tiene una generación joven excepcional liderada por Pedri y Lamine Yamal, pero puso una condición: la presencia de Rodri. «Si Rodri demuestra su nivel en el centro del campo junto a Pedri y Lamine, y está en su mejor momento, España puede marcar la diferencia».