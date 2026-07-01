¿Guardiola o Klopp? Hummels revela su candidato para entrenar a Alemania tras la decepción del Mundial

Tras la sorpresiva eliminación de Alemania en los dieciseisavos del Mundial 2026, Mats Hummels, campeón en 2014, propuso a Pep Guardiola y Jürgen Klopp como sucesores de Julian Nagelsmann, al considerarlos «los mejores del mundo en casi dos décadas».

Durante su análisis en «Magenta TV», el defensa de 37 años afirmó que ambos son la opción ideal para sacar a la selección de su bache tras la humillante eliminación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El exdefensa, de 37 años, añadió: «Tanto Guardiola como Klopp son adecuados para cualquier equipo, ya sea club o selección. Son los mejores entrenadores de la última década, incluso de los últimos diecisiete u dieciocho años a nivel mundial. Cualquiera de los dos sería perfecto».

Aunque mencionó a ambos, Hummels admitió su preferencia por su exentrenador en el Borussia Dortmund: «Me gusta su enfoque, porque reorienta al equipo y prioriza ganar por encima de todo».

Sus palabras aumentan la presión sobre la Federación Alemana de Fútbol, que ya afronta demandas de afición y medios para renovar el cuerpo técnico tras un nuevo fracaso en grandes torneos.